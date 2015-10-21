Мастер-класс Моти Кристала «Переговоры под контролем»

Первый открытый мастер-класс Моти Кристала в Казани.
Переговоры – это процесс, которым необходимо управлять и к которому обязательно тщательно готовиться. Мастер-класс позволит овладеть стратегией и тактикой переговоров, а также научит анализировать и исправлять собственные ошибки.
В рамках мастер-класса вы научитесь:
Моти Кристал
Профессор практики по ведению переговоров Московской школы управления «Сколково». Читает лекции по международным переговорам и урегулированию кризисных ситуаций в Tel Aviv University, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy и Arison Business School (Израиль).
Образование
Окончил Bar-Ilan Law School (Израиль) и Harvard Kennedy School of Government (США). Пишет докторскую диссертацию в London School of Economics (Великобритания).
Научные интересы:
ведение переговоров, урегулирование гражданских кризисов.
Практический опыт
Основатель и президент компании NEST Consulting. Один из ведущих израильских экспертов по ведению переговоров. Был заместителем руководителя Центра управления переговорами при администрации израильского премьер-министра Эхуда Барака, занимался урегулированием отношений с Палестиной и Иорданией, участвовал в проведении саммитов в Кемп-Дэвиде и Табе. Разработал системную модель ведения переговоров Negosystem.
Программа
18:00 – 19:00. Регистрация, приветственный кофе-брейк
19:00 – 20:45. Выступление Моти Кристала*
20:45 – 21:00. Кофе-брейк
21:00 – 22:00. Выступление Моти Кристала*
22:00 – 22:30. Сессия вопросов и ответов
22:30 – 23:00. Общение между участниками, шампанское
В рамках мастер-класса профессор рассмотрит управление переговорами в различных областях, таких как коммерческие сделки, ценообразование и снижение затрат. В течение двух сессий будут проработаны:
По вопросам участия тел. +7 (843) 292-13-38, 292-13-42
Мероприятие отменено организатором
По вопросам участия тел. +7 (843) 292-13-38, 292-13-42
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