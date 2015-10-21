Мастер-класс Моти Кристала «Переговоры под контролем»

Первый открытый мастер-класс Моти Кристала в Казани.

Переговоры – это процесс, которым необходимо управлять и к которому обязательно тщательно готовиться. Мастер-класс позволит овладеть стратегией и тактикой переговоров, а также научит анализировать и исправлять собственные ошибки.

В рамках мастер-класса вы научитесь:

управлять любым переговорным процессом;

быть эффективным в общении и получать желаемый результат;

точно определять и формулировать свои цели и задачи;

строить переговорный процесс таким образом, чтобы добиться максимального успеха.

Моти Кристал

Профессор практики по ведению переговоров Московской школы управления «Сколково». Читает лекции по международным переговорам и урегулированию кризисных ситуаций в Tel Aviv University, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy и Arison Business School (Израиль).

Образование

Окончил Bar-Ilan Law School (Израиль) и Harvard Kennedy School of Government (США). Пишет докторскую диссертацию в London School of Economics (Великобритания).

Научные интересы:

ведение переговоров, урегулирование гражданских кризисов.

Практический опыт

Основатель и президент компании NEST Consulting. Один из ведущих израильских экспертов по ведению переговоров. Был заместителем руководителя Центра управления переговорами при администрации израильского премьер-министра Эхуда Барака, занимался урегулированием отношений с Палестиной и Иорданией, участвовал в проведении саммитов в Кемп-Дэвиде и Табе. Разработал системную модель ведения переговоров Negosystem.

Программа

18:00 – 19:00. Регистрация, приветственный кофе-брейк

19:00 – 20:45. Выступление Моти Кристала*

20:45 – 21:00. Кофе-брейк

21:00 – 22:00. Выступление Моти Кристала*

22:00 – 22:30. Сессия вопросов и ответов

22:30 – 23:00. Общение между участниками, шампанское

В рамках мастер-класса профессор рассмотрит управление переговорами в различных областях, таких как коммерческие сделки, ценообразование и снижение затрат. В течение двух сессий будут проработаны:

диагностика, позиционирование и практика переговоров;

оценка собственных сильных и слабых сторон;

ориентация в ситуации неопределенности;

модели агрессивных переговоров и построение долгосрочных отношений.

По вопросам участия тел. +7 (843) 292-13-38, 292-13-42

Мероприятие отменено организатором