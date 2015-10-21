Семинар «Управление кризисом. Создание новой модели бизнеса" (Брайан Трейси)

Повлиял ли кризис на ваш бизнес? Возможно, вы ощущаете снижение продаж и ужесточение конкуренции?

За время экономического спада рынок очистится от компаний, которые работают неэффективно, предлагают недостаточно качественные продукты или плохой сервис. Чтобы не оказаться за бортом, важно разработать сильные стратегические, финансовые и маркетинговые планы с учетом новых условий.

Уникальный семинар мирового эксперта по бизнесу состоится 21 октября 2015 года в Отеле "Корстон" г. Казань с 10:00-18:00



Бизнес-центр «VEDA» пригласили в Казань мирового эксперта по бизнесу и личному развитию Брайана Трейси с новой программой «Управление кризисом. Создание новой модели бизнеса". Брайан лично работал с ведущими руководителями и менеджерами более чем 10 000 крупных и малых компаний по всему миру.



В этом году Брайан с этим семинаром объехал 7 стран.



К участию приглашаются:

▪ собственники бизнеса;

▪ топ-менеджеры;

▪ руководители любого уровня;

▪ те, кто хотят добиться настоящего успеха в бизнесе.

На семинаре 21 октября Брайан Трейси раскроет работающие и полезные методики и инструменты по главным отраслям бизнеса.

У вас появится комплексный план преобразования вашего бизнеса в высокодоходную структуру.

Узнаете, как закрепиться и преуспеть на любом рынке, а так же как увеличить объемы продаж и повысить доходность вашего бизнеса.



Регистрация на мероприятие и подробная информация на официальном сайте