Форум-выставка по дизайну, технологиям и менеджменту офисных пространств «Бизнес и Дизайн Диалог»

28 и 29 мая в Москве пройдет Форум-выставка по дизайну, технологиям и менеджменту офисных пространств «Бизнес и Дизайн Диалог» — масштабное мероприятие на территории Восточной Европы, России и стран СНГ, которое традиционно посещается широким кругом профессионалов офисной индустрии: топ-менеджерами компаний и корпораций, административными директорами, руководителями HR и IT-подразделений, девелоперами, инвесторами, архитекторами и дизайнерами.

В выставочной части форума примут участие производители и поставщики мебели, перегородок, освещения, напольных, настенных и потолочных покрытий, акустики, материалов, оборудования, решений мультимедиа, а также архитекторы и дизайнеры. Компании представят отдельные собственные стенды и примут участие в инсталляциях проекта Тренд-Зоны 2026 совместно с другими партнерами и архитектурными бюро.

Галерея корпоративного здоровья — пространство, где корпоративные заказчики смогут вживую протестировать и выбрать решения для своих сотрудников и создания велнес-зон в офисах. К участию приглашаются компании, которые готовы показать свои продукты в действии: решения для корпоративного здоровья, технологии биохакинга, сервисы для велнес-пространств и всё, что делает офисы здоровыми и продуктивными.

Next Products — ведущие эксперты рынка проектирования и отделки офисных интерьеров

оценят самые перспективные и интересные решения, представленные в выставочной части форума. Лучшие решения Next Products будут названы и награждены на церемонии

Best Office Awards 2026 и опубликованы на портале Officenext.

Вечером 29 мая состоится награждение победителей премии «Офисы Нового Поколения». Церемония станет яркой финальной точкой двухдневного форума.



С 2010 года «Офисы Нового Поколения» / Best Office Awards 2026 является главной наградой в сфере архитектуры и дизайна рабочих и общественных пространств. Премия — знак качества, признанный профессионалами отрасли. Более 30 экспертов в составе жюри оценивают проекты по высочайшим стандартам, а победа становится весомым аргументом в портфолио компаний. В новом сезоне премия выходит на новый уровень и расширяет границы: в списке номинаций появились масштабные архитектурные проекты и специальные категории. Всего в 2026 году премия охватит 15 номинаций и Гран-при, подтверждая свой статус одной из самых масштабных в индустрии.

