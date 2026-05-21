Конференция «Маркетинг. Брендинг. Коммуникации: время перемен»

21 мая в Казани на площадке креативного кластера «Адонис» пройдет конференция для

маркетологов, бренд-менеджеров, PR-менеджеров, собственников бизнеса

и специалистов по коммуникациям: «Маркетинг. Брендинг. Коммуникации: время перемен».

Конференция посвящена изменениям, которые происходят прямо сейчас: новые требования к использованию русского языка в рекламе и вывесках, неопределённость с маркировкой рекламы в Telegram, юридические тонкости регистрации товарных знаков. Спикеры предложат практические алгоритмы: как перестроить процессы без потери эффективности, где границы разумного, а где — просто «страшно».

Участники конференции получат ответы на ключевые вопросы 2026 года. Спикеры разберут, как скорректировать бренд-коммуникации с учетом новых требований к использованию русского языка, в том числе в вывесках и нейминге жилых комплексов. Эксперты в области юриспруденции и патентного права объяснят, как защитить товарный знак в изменившихся условиях: от расчета компенсаций до взаимодействия с маркетплейсами. Отдельный блок программы посвящен продвижению в социальных сетях и Telegram — участники узнают, какие каналы и инструменты (блогеры, посевы, Avito, карты, РСЯ) реально работают в текущей ситуации, а также получат практические рекомендации по маркировке рекламного контента.

Эксперты в области брендинга, юриспруденции, медиа и SMM поднимут болезненные для бизнеса и не только темы, разберут реальные кейсы и ответят на вопросы аудитории.

Конференция проходит при поддержке Ассоциации Брендинговых Компаний России.

