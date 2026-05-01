С 15 по 25 мая в Казани пройдет выставка «Первый Казанский салон акварели». Зрителей ждёт калейдоскоп из 72 акварельных произведений мастеров из России и других стран: от классических этюдов до смелых современных работ, где каждая капля цвета — поэма, написанная на влажной бумаге.
Особое место действия
Все события развернутся в галерее «ОКНО», расположенной в старинной Усадьбе Сапугольцева XVIII века. Исторические интерьеры с высокими потолками и благородной акустикой станут идеальной оправой для легких, сияющих акварелей — контраст получается магическим.
Вернисаж: 15 мая в 18:00
В этот вечер гостей ждёт не просто открытие, а настоящий светский праздник:
Два дня мастерства: 16–17 мая
Ведущие акварелисты проведут эксклюзивные мастер-классы. Это возможность подсмотреть таинство рождения образа, где кисть укрощает воду и пигмент, создавая на глазах изумлённой публики живописную симфонию.
Мастер-классы проведут: Виктория Пичугина (Москва), Анна Иванова (Казань), Ирина Кукрусова (Калининград) Александра Каманцева (Самара), Диана Ахметзянова (Казань).
Члены жюри:
Приглашенные художники — акварелисты мирового уровня:
Хорхе Корпуна (Перу), Станислав Золадз (Швеция), Винсенто Гарсиа (Испания), Александр Зыбин (Россия), Евгения Трифонова (Россия)
В.О. 6+
