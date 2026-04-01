С 13 по 17 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Всероссийский жилищный конгресс. В мероприятии примут участие представители органов государственной власти, топ-менеджеры девелоперских компаний и крупнейших агентств недвижимости страны, ведущих банков, IT-компаний и других организаций. Планируется порядка 350 мероприятий разного формата. Тематику Конгресса поддержат выступления приглашенных звезд.



Повестка деловой программы коснется актуальных вопросов: стратегии развития рынка, инновационные технологии работы с недвижимостью, новые методы продаж, антикризисный маркетинг, искусственный интеллект, переговорные техники, новые рекламные инструменты, цифровизация и инвестиции — все что позволит наметить стратегии работы в ближайшем будущем. Особое внимание будет уделено вопросам комплексного освоения территорий, стандартам девелоперской деятельности, градостроительства и архитектуры.

По традиции в рамках Конгресса состоится торжественное награждение лауреатов Национальной премии «Эксперт рынка недвижимости». Лучшие практики рынка получат заслуженные награды. Также будут отмечены наградами участники конкурсов «Лучший спикер», и «Лучший стенд».

Культурная программа включает тематические встречи, среди которых шахматный клуб, вечерние арт-туры, весенний забег, а также Международный фестиваль креативной рекламы «РеФест» и другие мероприятия.

