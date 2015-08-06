Фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": VSAK (Валерий Степанов, Аркадий Корнев, Борис Боб Ахметов (Москва))

«Jazz в усадьбе Сандецкого» — ежегодный летний музыкальный фестиваль open air, проводится в одном из красивейших исторических мест современной Казани — парке Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (ранее усадьба генерал-губернатора Сандецкого).
Трио Валерия Степанова — инструментально-вокальный коллектив, исполняющий авторскую музыку в стилях джаз-рок, фанк, нью эйдж. В составе трио первоклассные музыканты, мастера своего дела.
Валерий Степанов (фортепиано, клавишные, вокал) — один из самых молодых, перспективных и ярких музыкантов страны, обладающий многогранностью и как исполнитель, и как композитор. Несмотря на молодой возраст, он удивительно тонко и точно чувствует зарубежную музыку и её groove. Сотрудничал с одними из самых влиятельных музыкантов современного фьюжна: Damien Schmitt, Martin Miller, Jerohn Garnett, и т.д.
Борис Ахметов один из самых востребованных московских гитаристов. Несмотря на то, что гитарой он владеет всего четвертый год, Борис совершенно свободно чувствует себя почти в любом стиле, будь то традиционный джаз, фанк, соул или рок. Особая любовь к британскому року придаёт игре Бориса необычный колорит и даёт возможность привносить элементы брит-рока в другие стили музыки, делая её особенной. Кроме джазовых проектов Борис Ахметов активно сотрудничает с музыкантами российского шоу-бизнеса, назовем лишь некоторых: Ирина Дубцова, Оскар Кучера и др.
Аркадий Корнев, пожалуй, один из немногих барабанщиков России, чья вторая и четвертая доли заставляют танцевать каждого слушателя. Этот незаурядный барабанщик невероятно техничен и музыкален, очень тонко чувствующий муызкальные движения современности, обладает чувством грува. Уже будучи выпускником Музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского, Аркадий сразу же влился в большую музыкальную семью двух столиц и имеет огромный успех как в индустрии поп-музыки (Егор Сесарев), так и среди коллег в мире джаза, фанка, фьюжн (Mark Soskin, Антон Давидянц, Валерий Степанов и т.д.).
Состав коллектива:
Валерий Степанов — вокал, фортепиано, клавишные
Борис Ахметов — бас-гитара
Аркадий Корнев — барабаны
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