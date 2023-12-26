Online-конференция с Евгением Ореховым, руководителем фитнес - департамента "АКИМБО"

26 декабря в 14:00 гостем online-конференции «Реального времени» станет руководитель фитнес — департамента «АКИМБО» Евгений Орехов.
Тезисы к обсуждению:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.