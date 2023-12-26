26 дек 2023

Online-конференция с Евгением Ореховым, руководителем фитнес - департамента "АКИМБО"

Начнется через

26 декабря в 14:00 гостем online-конференции «Реального времени» станет руководитель фитнес — департамента «АКИМБО» Евгений Орехов.

Тезисы к обсуждению:

  • Фитнес в наше время — действительно ли так это нужно?
  • Как изменилась культура фитнеса?
  • Как выбрать подходящий для себя вид тренировок?
  • С какого возраста можно заниматься в тренажерном зале?

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