03 марта 2015

Всероссийский стартап-тур "Russian startup tour Road Show 2015"

Всероссийский стартап-тур

3-4 марта 2015 года Казань примет участников Всероссийского стартап-тура 2015.

Всероссийский стартап-тур 2015 – самый масштабный в России проект по поиску перспективных инновационных технологий.

Целью Всероссийского стартап-тура, который проводится в 2015 году уже в четвертый раз, является поиск инновационных решений, востребованных на высокотехнологичных рынках, и помощь молодым разработчикам в формировании собственной стратегии развития.

Зам. председателя правительства РФ Аркадий Дворкович:

«Главной задачей, поставленной перед Всероссийским стартап-туром 2015, является распространение идеи инновационного предпринимательства среди людей, у которых есть энергия, таланты и стремление объединить результаты научных исследований с предпринимательскими возможностями».

Стартап-тур содействует формированию в регионах стартап-сообществ, состоящих из молодых талантливых ученых и разработчиков, предпринимателей, инвесторов, представителей технопарков, ведущих региональных ВУЗов и научных институтов.

Казань станет четвертым городом проведения Всероссийского стартап-тура 2015.

Мероприятие состоится 3-4 марта 2015 года на территории ИТ Парк Казань (адрес: ул. Петербургская, 52).

В соответствие с новой концепцией Стартап-тура, мероприятие в Казани объединит участников не только из Республики Татарстан, на него также приглашаются представители соседних регионов, в частности, участники из следующих субъектов РФ:

  • Пензенская область
  • Республика Марий Эл
  • Самарская область
  • Саратовская область
  • Ульяновская область
  • Чувашская Республика

Участниками Всероссийского стартап-тура 2015 могут стать команды, реализующие инновационные проекты по следующим направлениям:

  • Информационные технологии
  • Биологические и медицинские технологии
  • Энергоэффективные технологии
  • Промышленные технологии и материалы
  • Инновации для детей

График Всероссийского стартап-тура 2015

3-4 февраля - Ростов-на-Дону

11-12 февраля - Томск

17-18 февраля - Нижний Новгород

3-4 марта - Казань

11-12 марта - Екатеринбург

25-26 марта - Санкт-Петербург

2-3 апреля - Владивосток

6-7 апреля - Красноярск

22-23 апреля - Уфа

29-30 апреля - Московская область

2-3 июня Startup Village, Сколково

В этом году мероприятия Всероссийского стартап-тура также запланированы в Астане (Казахстан) и Минске (Беларусь):

19-20 марта – Алматы

14-15 апреля – Минск

ПРОГРАММА 3 и 4 марта в Казани

ДЕНЬ 1

09:0010:00 Сбор гостей, приветственный кофе
10:0010:05 Открытие Всероссийского Стартап-тура
10:2011:30 Панельная дискуссия "Инновационный ландшафт России"

ПЕРЕРЫВ

11:3511:45 Пресс-брифинг с участниками панельной дискуссии Перерыв
11:4511:55 Тематические сессииПанельная дискуссия "Транспорт будущего" Менторская поддержкаМенторство и акселерация: лучшие практики
Е.Таубкин, Инвестиционный директор Фонда "Сколково"
11:5512:00 Перерыв
12:0012:15 Трек «Коммерциализация технологических проектов»Государственная поддержка инноваций в период кризиса
Представитель Фонда "Сколково"
12:1512:30 Презентация программ поддержки Росмолодежи для молодых инноваторов и предпринимателей. Презентация программы "Ты - предприниматель"
И.В.Лихман, Ведущий специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства и содействия самореализации молодежи, Федеральное агенство по делам молодежи (Росмолодежь) 		Менторские сессии по развитию технологических проектов с приглашенными экспертами. Е.Таубкин, Инвестиционный директор Фонда "Сколково".
Д.Осей, Директор Инвестиционной службы Фонда "Сколково". А.Зюзин, Управляющий директор Фонда "ВЭБ-Инновации"
12:3012:45 Механизмы поддержки стартапов Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
А.Бобринев, Помощник Генерального директора по региональному развитию Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 		Технологические стартапы: бояться кризиса или масштабировать продажи?
М.Колчина, Партнер, Директор проектов "Бернер и Стаффорд"
12:4513:00 Региональные программы поддержки инновационного предпринимательства
13:0013:15 Как, когда и почему поможет Технопарк Сколково инновационным компаниям?
О.Платонова, Руководитель КЦ Технопарка "Сколково"

ОБЕД

14:0014:30 - Как превратить ваши идеи в деньги? Лучшие практики по патентованию для стартапов. Д.Котлов, Руководитель Патентной Центра интеллектуальной собственности Сколково.
- Как правильно оформить сделку с инвестором, чтобы не потерять контроль надо компанией? А.Пушков, Руководитель Центра интеллектуальной собственности "Сколково" 		Программы Intel для разработчиков Продолжение менторских сессий по развитию технологических проектов с приглашенными экспертами
14:3015:00 Вопросы стандартизации технологических проектов
А.Абрамов, Руководитель Федерального агенства 		Программы SAP для разработчиков
15:0015:30 Научно-образовательный трекРазвитие российской исследовательской сети
Представитель Федерального агенства научных организаций 		Техника коммерциализации идей
О.Баранник, Директор по маркетингу Startbase.Ru
15:3016:00 Открытый университет Сколково: программы и ключевые события для талантливой молодежи. Проект "Сообщество молодых ученых Сколково"
Е.Морозова, Заместитель исполнительного директора ОтУС
16:0016:30 Сколтех: возможности сотрудничества для академической среды, сетевое взаимодействие научных центров
М.Мягков, Вице-президент Сколковского института науки и технологий по развитию академических связей и международным отношениям 		-

ДЕНЬ 2

10:0010:05 Открытие 2-го дня Всероссийского Стартап-тура
10:0510:25 Опыт участия и возможности для победителей мероприятий для технологических предпринимателей
Выступление победителей предыдущих мероприятий
10:2511:05 Команда победителей - ключ к успеху на международном рынке
П.Вильякайнен, Советник Президента Фонда "Сколково"
10:5511:15 Современные тренды развития информационных технологий и их движущие силы
Представитель SAP
11:1511:45 Современные тренды развития технологий
11:4511:50 Правила проведения конкурса. Напутственное слово участникам конкурса и членам жюри

ПЕРЕРЫВ

КОНКУРС ПИТЧ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ СТАРТАПОВ

12:0013:00 Трек «Информационные технологии» Трек «Биологические и медицинские технологии» Трек «Энергоэффективные технологии» Трек «Промышленные технологии и материалы» Трек «Инновации для детей»

ОБЕД

14:0017:00 Трек «Информационные технологии» Трек «Биологические и медицинские технологии» Трек «Энергоэффективные технологии» Трек «Промышленные технологии и материалы» Трек «Инновации для детей»

ПЕРЕРЫВ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЖЮРИ

17:1517:30 Объявление победителей. Подведение итогов и закрытие Всероссийского Стартап-тура

Подробности на официальном сайте

Контакты

Место проведения: IT Park Казань., улица Петербургская, 52.

Подробности на официальном сайте

Контакты для СМИ:

Александра Барщевская
Фонд «Сколково»
Пресс-секретарь
Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657
Факс/fax: +7 (495) 739 53 06
E-mail: ab@sk.ru

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