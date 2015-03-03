Всероссийский стартап-тур "Russian startup tour Road Show 2015"

3-4 марта 2015 года Казань примет участников Всероссийского стартап-тура 2015.

Всероссийский стартап-тур 2015 – самый масштабный в России проект по поиску перспективных инновационных технологий.

Целью Всероссийского стартап-тура, который проводится в 2015 году уже в четвертый раз, является поиск инновационных решений, востребованных на высокотехнологичных рынках, и помощь молодым разработчикам в формировании собственной стратегии развития.

Зам. председателя правительства РФ Аркадий Дворкович:

«Главной задачей, поставленной перед Всероссийским стартап-туром 2015, является распространение идеи инновационного предпринимательства среди людей, у которых есть энергия, таланты и стремление объединить результаты научных исследований с предпринимательскими возможностями».

Стартап-тур содействует формированию в регионах стартап-сообществ, состоящих из молодых талантливых ученых и разработчиков, предпринимателей, инвесторов, представителей технопарков, ведущих региональных ВУЗов и научных институтов.

Казань станет четвертым городом проведения Всероссийского стартап-тура 2015.

Мероприятие состоится 3-4 марта 2015 года на территории ИТ Парк Казань (адрес: ул. Петербургская, 52).

В соответствие с новой концепцией Стартап-тура, мероприятие в Казани объединит участников не только из Республики Татарстан, на него также приглашаются представители соседних регионов, в частности, участники из следующих субъектов РФ:

Пензенская область

Республика Марий Эл

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

Чувашская Республика

Участниками Всероссийского стартап-тура 2015 могут стать команды, реализующие инновационные проекты по следующим направлениям:

Информационные технологии

Биологические и медицинские технологии

Энергоэффективные технологии

Промышленные технологии и материалы

Инновации для детей

График Всероссийского стартап-тура 2015

3-4 февраля - Ростов-на-Дону 11-12 февраля - Томск 17-18 февраля - Нижний Новгород 3-4 марта - Казань 11-12 марта - Екатеринбург 25-26 марта - Санкт-Петербург 2-3 апреля - Владивосток 6-7 апреля - Красноярск 22-23 апреля - Уфа 29-30 апреля - Московская область 2-3 июня Startup Village, Сколково

В этом году мероприятия Всероссийского стартап-тура также запланированы в Астане (Казахстан) и Минске (Беларусь):

19-20 марта – Алматы

14-15 апреля – Минск

ПРОГРАММА 3 и 4 марта в Казани

ДЕНЬ 1

09:00 10:00 Сбор гостей, приветственный кофе 10:00 10:05 Открытие Всероссийского Стартап-тура 10:20 11:30 Панельная дискуссия "Инновационный ландшафт России"

ПЕРЕРЫВ

11:35 11:45 Пресс-брифинг с участниками панельной дискуссии Перерыв 11:45 11:55 Тематические сессииПанельная дискуссия "Транспорт будущего" Менторская поддержкаМенторство и акселерация: лучшие практики

Е.Таубкин, Инвестиционный директор Фонда "Сколково" 11:55 12:00 Перерыв 12:00 12:15 Трек «Коммерциализация технологических проектов»Государственная поддержка инноваций в период кризиса

Представитель Фонда "Сколково" 12:15 12:30 Презентация программ поддержки Росмолодежи для молодых инноваторов и предпринимателей. Презентация программы "Ты - предприниматель"

И.В.Лихман, Ведущий специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства и содействия самореализации молодежи, Федеральное агенство по делам молодежи (Росмолодежь) Менторские сессии по развитию технологических проектов с приглашенными экспертами. Е.Таубкин, Инвестиционный директор Фонда "Сколково".

Д.Осей, Директор Инвестиционной службы Фонда "Сколково". А.Зюзин, Управляющий директор Фонда "ВЭБ-Инновации" 12:30 12:45 Механизмы поддержки стартапов Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

А.Бобринев, Помощник Генерального директора по региональному развитию Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Технологические стартапы: бояться кризиса или масштабировать продажи?

М.Колчина, Партнер, Директор проектов "Бернер и Стаффорд" 12:45 13:00 Региональные программы поддержки инновационного предпринимательства 13:00 13:15 Как, когда и почему поможет Технопарк Сколково инновационным компаниям?

О.Платонова, Руководитель КЦ Технопарка "Сколково"

ОБЕД

ДЕНЬ 2

10:00 10:05 Открытие 2-го дня Всероссийского Стартап-тура 10:05 10:25 Опыт участия и возможности для победителей мероприятий для технологических предпринимателей

Выступление победителей предыдущих мероприятий 10:25 11:05 Команда победителей - ключ к успеху на международном рынке

П.Вильякайнен, Советник Президента Фонда "Сколково" 10:55 11:15 Современные тренды развития информационных технологий и их движущие силы

Представитель SAP 11:15 11:45 Современные тренды развития технологий 11:45 11:50 Правила проведения конкурса. Напутственное слово участникам конкурса и членам жюри

ПЕРЕРЫВ

КОНКУРС ПИТЧ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ СТАРТАПОВ

12:00 13:00 Трек «Информационные технологии» Трек «Биологические и медицинские технологии» Трек «Энергоэффективные технологии» Трек «Промышленные технологии и материалы» Трек «Инновации для детей»

ОБЕД

14:00 17:00 Трек «Информационные технологии» Трек «Биологические и медицинские технологии» Трек «Энергоэффективные технологии» Трек «Промышленные технологии и материалы» Трек «Инновации для детей»

ПЕРЕРЫВ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЖЮРИ

17:15 17:30 Объявление победителей. Подведение итогов и закрытие Всероссийского Стартап-тура



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