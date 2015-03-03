Всероссийский стартап-тур "Russian startup tour Road Show 2015"

3-4 марта 2015 года Казань примет участников Всероссийского стартап-тура 2015.
Всероссийский стартап-тур 2015 – самый масштабный в России проект по поиску перспективных инновационных технологий.
Целью Всероссийского стартап-тура, который проводится в 2015 году уже в четвертый раз, является поиск инновационных решений, востребованных на высокотехнологичных рынках, и помощь молодым разработчикам в формировании собственной стратегии развития.
Зам. председателя правительства РФ Аркадий Дворкович:
«Главной задачей, поставленной перед Всероссийским стартап-туром 2015, является распространение идеи инновационного предпринимательства среди людей, у которых есть энергия, таланты и стремление объединить результаты научных исследований с предпринимательскими возможностями».
Стартап-тур содействует формированию в регионах стартап-сообществ, состоящих из молодых талантливых ученых и разработчиков, предпринимателей, инвесторов, представителей технопарков, ведущих региональных ВУЗов и научных институтов.
Казань станет четвертым городом проведения Всероссийского стартап-тура 2015.
Мероприятие состоится 3-4 марта 2015 года на территории ИТ Парк Казань (адрес: ул. Петербургская, 52).
В соответствие с новой концепцией Стартап-тура, мероприятие в Казани объединит участников не только из Республики Татарстан, на него также приглашаются представители соседних регионов, в частности, участники из следующих субъектов РФ:
Участниками Всероссийского стартап-тура 2015 могут стать команды, реализующие инновационные проекты по следующим направлениям:
График Всероссийского стартап-тура 2015
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3-4 февраля - Ростов-на-Дону
11-12 февраля - Томск
17-18 февраля - Нижний Новгород
3-4 марта - Казань
11-12 марта - Екатеринбург
25-26 марта - Санкт-Петербург
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2-3 апреля - Владивосток
6-7 апреля - Красноярск
22-23 апреля - Уфа
29-30 апреля - Московская область
2-3 июня Startup Village, Сколково
В этом году мероприятия Всероссийского стартап-тура также запланированы в Астане (Казахстан) и Минске (Беларусь):
19-20 марта – Алматы
14-15 апреля – Минск
ПРОГРАММА 3 и 4 марта в Казани
ДЕНЬ 1
|09:0010:00
|Сбор гостей, приветственный кофе
|10:0010:05
|Открытие Всероссийского Стартап-тура
|10:2011:30
|Панельная дискуссия "Инновационный ландшафт России"
ПЕРЕРЫВ
|11:3511:45
|Пресс-брифинг с участниками панельной дискуссии
|Перерыв
|11:4511:55
|Тематические сессииПанельная дискуссия "Транспорт будущего"
|
Менторская поддержкаМенторство и акселерация: лучшие практики
Е.Таубкин, Инвестиционный директор Фонда "Сколково"
|11:5512:00
|Перерыв
|12:0012:15
|
Трек «Коммерциализация технологических проектов»Государственная поддержка инноваций в период кризиса
Представитель Фонда "Сколково"
|12:1512:30
|
Презентация программ поддержки Росмолодежи для молодых инноваторов и предпринимателей. Презентация программы "Ты - предприниматель"
И.В.Лихман, Ведущий специалист-эксперт отдела поддержки предпринимательства и содействия самореализации молодежи, Федеральное агенство по делам молодежи (Росмолодежь)
|
Менторские сессии по развитию технологических проектов с приглашенными экспертами. Е.Таубкин, Инвестиционный директор Фонда "Сколково".
Д.Осей, Директор Инвестиционной службы Фонда "Сколково". А.Зюзин, Управляющий директор Фонда "ВЭБ-Инновации"
|12:3012:45
|
Механизмы поддержки стартапов Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
А.Бобринев, Помощник Генерального директора по региональному развитию Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
|
Технологические стартапы: бояться кризиса или масштабировать продажи?
М.Колчина, Партнер, Директор проектов "Бернер и Стаффорд"
|12:4513:00
|Региональные программы поддержки инновационного предпринимательства
|13:0013:15
|
Как, когда и почему поможет Технопарк Сколково инновационным компаниям?
О.Платонова, Руководитель КЦ Технопарка "Сколково"
ОБЕД
|14:0014:30
|
- Как превратить ваши идеи в деньги? Лучшие практики по патентованию для стартапов. Д.Котлов, Руководитель Патентной Центра интеллектуальной собственности Сколково.
- Как правильно оформить сделку с инвестором, чтобы не потерять контроль надо компанией? А.Пушков, Руководитель Центра интеллектуальной собственности "Сколково"
|Программы Intel для разработчиков
|Продолжение менторских сессий по развитию технологических проектов с приглашенными экспертами
|14:3015:00
|
Вопросы стандартизации технологических проектов
А.Абрамов, Руководитель Федерального агенства
|Программы SAP для разработчиков
|15:0015:30
|
Научно-образовательный трекРазвитие российской исследовательской сети
Представитель Федерального агенства научных организаций
|
Техника коммерциализации идей
О.Баранник, Директор по маркетингу Startbase.Ru
|15:3016:00
|
Открытый университет Сколково: программы и ключевые события для талантливой молодежи. Проект "Сообщество молодых ученых Сколково"
Е.Морозова, Заместитель исполнительного директора ОтУС
|16:0016:30
|
Сколтех: возможности сотрудничества для академической среды, сетевое взаимодействие научных центров
М.Мягков, Вице-президент Сколковского института науки и технологий по развитию академических связей и международным отношениям
|-
ДЕНЬ 2
|10:0010:05
|Открытие 2-го дня Всероссийского Стартап-тура
|10:0510:25
|
Опыт участия и возможности для победителей мероприятий для технологических предпринимателей
Выступление победителей предыдущих мероприятий
|10:2511:05
|
Команда победителей - ключ к успеху на международном рынке
П.Вильякайнен, Советник Президента Фонда "Сколково"
|10:5511:15
|
Современные тренды развития информационных технологий и их движущие силы
Представитель SAP
|11:1511:45
|Современные тренды развития технологий
|11:4511:50
|Правила проведения конкурса. Напутственное слово участникам конкурса и членам жюри
ПЕРЕРЫВ
КОНКУРС ПИТЧ-ПРЕЗЕНТАЦИЙ СТАРТАПОВ
|12:0013:00
|Трек «Информационные технологии»
|Трек «Биологические и медицинские технологии»
|Трек «Энергоэффективные технологии»
|Трек «Промышленные технологии и материалы»
|Трек «Инновации для детей»
ОБЕД
|14:0017:00
|Трек «Информационные технологии»
|Трек «Биологические и медицинские технологии»
|Трек «Энергоэффективные технологии»
|Трек «Промышленные технологии и материалы»
|Трек «Инновации для детей»
ПЕРЕРЫВ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ЖЮРИ
|17:1517:30
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Объявление победителей. Подведение итогов и закрытие Всероссийского Стартап-тура
Подробности на официальном сайте
Место проведения: IT Park Казань., улица Петербургская, 52.
Подробности на официальном сайте
Контакты для СМИ:
Александра Барщевская
Фонд «Сколково»
Пресс-секретарь
Тел./tel.: +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657
Факс/fax: +7 (495) 739 53 06
E-mail: ab@sk.ru
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