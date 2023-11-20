V лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность» — российская площадка, объединяющая последние достижения в области аддитивных технологий, ведущих экспертов отрасли и представителей инновационных компаний.
В рамках двухдневной программы форума состоится пленарная сессия и панельные дискуссии с участием представителей органов власти, ключевых игроков российского бизнеса и научного сообщества.
На повестке дня пленарной сессии — текущее состояние и перспективы рынка аддитивных технологий в России, в частности, вопросы разработки и поставки оборудования, материалов, программного обеспечения для трехмерной печати, меры государственной поддержки аддитивного производства и подготовка квалифицированных кадров.
Панельные дискуссии посвящены применению аддитивных технологий в авиационной и атомной отраслях промышленности, автомобилестроении, машиностроении, медицине и строительстве.
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