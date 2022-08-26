Антиконференция Summer Merge

26-28 августа в эко-парке «Русский берег» во второй раз пройдет в Ульяновской области антиконференция Summer Merge для специалистов IT-отрасли. Три дня отдыха на живописном волжском заливе, палаточный лагерь и никаких сообщений о работе.

Отдохнуть от работы IT-специалисты смогут в одном из самых красивых мест Ульяновской области. Эко-парк «Русский берег» расположен на полуострове в Старомайнском заливе в 70 километрах от Ульяновска. Место отдыха находится в сосновом бору, добираться до него нужно или по лесной дороге, или на пароме через залив. Для проживания на антиконференции участники могут выбрать место в палаточном лагере. На территории лагеря будет работать фуд-корт от партнеров мероприятия.

«Мы знаем, что начало этого года выдалось непростым для отрасли. Поэтому зовем всех, кто в IT, отдохнуть от клиентов и правок, встретиться со старыми друзьями, найти единомышленников и провести летние выходные под приятную музыку с вкусной едой», — объясняет Мария Новичкова, координатор программного комитета.

Напомним, что Summer Merge проводится уже во второй раз, первая антиконференция состоялась 24-26 июня и собрала около 500 участников из 22 городов России. Было представлено 8 докладов от спикеров из VK, Huawei, Ашманов и партнеры, Mad Brains, ВТ2Б и другие. Лекции по soft skills, тайм-менеджменту и другим практикам были организованы в тени летних шатров. На территории лагеря работали площадки с активностями для участников: сапборды, медитация, турнир по волейболу и футболу, мастер-класс по видеоблогингу и пивоварению, квиз по кибербезопасности, пилатес и другие. Партнерами прошедшей конференции выступили Группа компаний ОТР, HeadHunter, Optimax Dev, SimbirSoft, SEO.ru и другие.

Формат антиконференции способствует развитию коммуникативных навыков и повышению вовлеченности сотрудников, в чем заинтересована каждая современная IT-компания. Команда организаторов приглашает всех провести летние выходные без смартфонов и ноутбуков на берегу Волги, познакомиться со специалистами региональных компаний и стать частью IT-сообщества.

Подробнее о событии — на сайте clck.ru/sP2vz.