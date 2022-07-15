Дневной прямой эфир «Реального времени»

Дневной эфир «Реального времени» 15 июля
14:00 Илья Голованов, директор по сопровождению бизнеса компании «Ак Барс Дом»
15:30 Денис Набиуллин, владелец сети Eclair
16:00 Мария Полякова, спортсменка СК ВВС Синтез, двукратная обладательница двух золотых медалей Чемпионата России по прыжкам в воду-2022
16:30 Альбина Фахрутдинова, создатель ретро-кемпинга Дикая Собака Динго, владелец рекламного агентства Immotion
17:00 Аида Зарипова, руководитель регионального отделения Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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