15 июл 2022

Дневной прямой эфир «Реального времени»

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Дневной эфир «Реального времени» 15 июля

14:00 Илья Голованов, директор по сопровождению бизнеса компании «Ак Барс Дом»

15:30 Денис Набиуллин, владелец сети Eclair

16:00 Мария Полякова, спортсменка СК ВВС Синтез, двукратная обладательница двух золотых медалей Чемпионата России по прыжкам в воду-2022

16:30 Альбина Фахрутдинова, создатель ретро-кемпинга Дикая Собака Динго, владелец рекламного агентства Immotion

17:00 Аида Зарипова, руководитель регионального отделения Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей

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