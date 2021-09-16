Интервью «Исламские финансы» (онлайн-формат)

16 сентября все те, кто интересуется темой инвестирования по нормам Шариата, получат исчерпывающие ответы на свои вопросы. В этот день состоится интервью «Исламские финансы» с ведущими экспертами этой сферы. Формат мероприятия — онлайн-трансляция.

Ведущий РАМИ ЗАЙЦМАН

Инвестиционный аналитик и финансовый консультант с опытом работы более 14 лет

Обладатель сертификатов ФСФР 1.0 и ФСФР 5.0

Автор курса по доступной финансовой грамотности «Привычка Умно ЖАТЬ»

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ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Мурад Алискеров генеральный директор исламской финансовой компании «ЛяРиба-Финанс»

С 2007 года работал в банке «ЭКСПРЕСС» начальником сектора по развитию Исламского банкинга. В рамках осуществляемой деятельности впервые в России была проведена экспертиза всех банковских продуктов и услуг на предмет соответствия канонам Ислама. После выявления услуг, удовлетворяющих нормам Шариата, был открыт офис «Мудариб», руководителем которого Мурад являлся в период с 2009 по 2010. В конце 2010 года был назначен заместителем руководителя БДО «Махачкала». Уже в начале 2011 года основал компанию «ЛяРиба-Финанс», руководителем которой является по сегодняшний день.

Руслан Халиуллин Начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»

Имеет два высших образования: первое — финансово-экономическое КФЭИ, второе — религиозное РИИ. Эксперт в области исламских финансов. Участвовал в разработке халяльной методики инвестирования в ценные бумаги. Идеолог ОПИФ «Лалэ» и халяльного эндаумент фонда.В управляющей компании «Ак Барс Капитал» работает с апреля 2019 года и руководит направлением исламских финансовых продуктов.

У современного инвестора-мусульманина есть масса возможностей — это и многообразие инструментов для инвестирования, и выбор инвестиционной стратегии. О том, на основании каких методик и по каким критериям должен быть основан данный выбор, наши эксперты расскажут во время интервью «Исламские финансы», посвященному теме инвестирования.

Ключевые темы интервью:

Какие варианты инвестирования для мусульман есть сегодня?

Финансовые отношения с точки зрения Корана

Могут ли не мусульмане пользоваться услугами исламского банкинга?

С чего стоит начать мусульманину, решившему более ответственно относится к своим деньгам?

ОПИФ «ЛАЛЭ»: состав активов фонда и преимущества инвестирования через данный фонд

Разбор вопросов слушателей.

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