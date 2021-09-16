Интервью «Исламские финансы» (онлайн-формат)

16 сентября все те, кто интересуется темой инвестирования по нормам Шариата, получат исчерпывающие ответы на свои вопросы. В этот день состоится интервью «Исламские финансы» с ведущими экспертами этой сферы. Формат мероприятия — онлайн-трансляция.
Ведущий РАМИ ЗАЙЦМАН
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ
Мурад Алискеров генеральный директор исламской финансовой компании «ЛяРиба-Финанс»
С 2007 года работал в банке «ЭКСПРЕСС» начальником сектора по развитию Исламского банкинга. В рамках осуществляемой деятельности впервые в России была проведена экспертиза всех банковских продуктов и услуг на предмет соответствия канонам Ислама. После выявления услуг, удовлетворяющих нормам Шариата, был открыт офис «Мудариб», руководителем которого Мурад являлся в период с 2009 по 2010. В конце 2010 года был назначен заместителем руководителя БДО «Махачкала». Уже в начале 2011 года основал компанию «ЛяРиба-Финанс», руководителем которой является по сегодняшний день.
Руслан Халиуллин Начальник управления этических финансовых инструментов УК «Ак Барс Капитал»
Имеет два высших образования: первое — финансово-экономическое КФЭИ, второе — религиозное РИИ. Эксперт в области исламских финансов. Участвовал в разработке халяльной методики инвестирования в ценные бумаги. Идеолог ОПИФ «Лалэ» и халяльного эндаумент фонда.В управляющей компании «Ак Барс Капитал» работает с апреля 2019 года и руководит направлением исламских финансовых продуктов.
У современного инвестора-мусульманина есть масса возможностей — это и многообразие инструментов для инвестирования, и выбор инвестиционной стратегии. О том, на основании каких методик и по каким критериям должен быть основан данный выбор, наши эксперты расскажут во время интервью «Исламские финансы», посвященному теме инвестирования.
Ключевые темы интервью:
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