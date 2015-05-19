Финал III Национального Чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills

С 19 по 23 мая 2015 года запланировано проведение грандиозного федерального мероприятия - финала III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills с участием конкурсантов со всей страны. Победители финала отправятся на мировой чемпионат WorldSkills Competition 2015, который состоится в августе 2015 года.

WorldSkills – международное некоммерческое движение, основанное в 1950-м году. Целью организации является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

На сегодняшний день – это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие, как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессионалы, специалисты и наставники – в качестве экспертов соревнований.

Официальным представителем Российской Федерации в WSI и оператором конкурсов профессионального мастерства на территории нашей страны является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив. Полномочия учредителей союза от имени Российской Федерации осуществляют Минобрнауки России и Минтруд.

За 2 года существования движения WorldSkills Russia проведено два финала Национального чемпионата, Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Hi-Tech, 50 региональных чемпионатов и 6 окружных.

Соревнования посетило более 5 тыс. конкурсантов, 6 тыс. экспертов, 70 международных экспертов и более 300 тыс. зрителей. Официальными членами движения WorldSkills Russia являются 38 субъектов Российской Федерации и их число растет.

Официальный сайт мероприятия