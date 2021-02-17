МАК 2021 - межрегиональная агропромышленная конференция

Темы, обозначенные в рамках конференции, являются определяющими для дальнейшего поступательного развития АПК — интенсификация животноводства и растениеводства, эффективное ветеринарное сопровождение, техническое и инфраструктурное обновление, цифровизация, повышение качества жизни селян.
Конференция соберёт представителей отрасли, ученых, экспертов, а значит, станет эффективной площадкой для конструктивного профессионального диалога, будет способствовать продвижению перспективных идей и проектов.
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