17 фев 2021

МАК 2021 - межрегиональная агропромышленная конференция

Темы, обозначенные в рамках конференции, являются определяющими для дальнейшего поступательного развития АПК — интенсификация животноводства и растениеводства, эффективное ветеринарное сопровождение, техническое и инфраструктурное обновление, цифровизация, повышение качества жизни селян.

Конференция соберёт представителей отрасли, ученых, экспертов, а значит, станет эффективной площадкой для конструктивного профессионального диалога, будет способствовать продвижению перспективных идей и проектов.

СТРУКТУРА МАК:

  • Конференция. Общение «Без галстука», обмен опытом, повышение уровня знаний, обсуждение стратегии развития АПК в постпандемический период, выстраивание вектора развития собственного бизнеса в срезе полученных знаний и транслируемого опыта
  • Фокус-выставка «Бизнес для Бизнеса». Демонстрация классических и инновационных решений различных сфер АПК
  • Нетворкинг. Формирование новых бизнес-цепочек путем знакомства, общения и личных договоренностей
  • Переговоры. Формирование собственного плана действий в контексте начала календарного, финансового и сельскохозяйственного года с учетом новых контактов, договоренностей и представленных возможностей

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