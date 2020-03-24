Synergy Management Forum

24 марта в «Вегас Сити» в Москве состоится Synergy Management Forum, который должен собрать CEO крупнейших российских и международных компаний, они поделятся опытом решения конкретных бизнес-задач. На мероприятии предполагается обсудить успешные кейсы по пяти драйверам роста бизнеса: управление, продажи, издержки, технологии и команда: как разработать успешную стратегию, выстроить систему продаж, выйти на экспорт, собрать команду — только практические решения и рекомендации, которые можно и нужно использовать для развития компании.

Темой панельной дискуссии станет «Как выйти на экспорт и выиграть конкуренцию у местных компаний. Made in Russia: успешный опыт продвижения брендов на заграничных рынках, какие российские товары будут востребованы за рубежом в ближайшие годы, перспективные рынки за границей, на которые можно выйти с минимальными вложениями».