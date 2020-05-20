Конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2020»

С 20 по 22 мая 2020 года в Иннополисе (республика Татарстан) пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России-2019».

Конференция ЦИПР — это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.

Конференцию поддерживают Администрация президента Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство экономического развития, Правительство Республики Татарстан, Госкорпорация «Ростех».

В 2020 году ЦИПР объединит в себе бизнес-форум и выставочное пространство, где партнеры представят свои новые разработки и концептуальные решения. В рамках деловой программы будут обсуждаться ключевые вопросы реализации Национального проекта «Цифровая экономика».

Подробнее о мероприятии: на сайте организаторов