Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

Фестиваль представляет собой военно-историческую реконструкцию средневекового быта.
Мероприятие для тех, кто хочет окунуться в атмосферу жизни и быта наших предков IX-XV веков. На фестивальной площадке вы сможете наблюдать зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы. На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты.
Вечернее пространство главной фестивальной площадки предстанет перед зрителями в свете горящих факелов, а зажигательные танцоры увлекут вас в мир огня красивейшим театрализованным файер-шоу! Посетив ярмарки современных и исторических товаров, можно познакомиться с творчеством мастеров со всей России и овладеть азами различных видов ремесел на творческих мастер-классах.
Дети и взрослые смогут научиться сражаться на спортивных мечах — тямбарах, а затем все вместе поводить хороводы и ручейки.
На большой детской площадке в режиме нон-стоп на протяжении двух дней фестиваля будут работать аниматоры.
Подробности — на сайте мероприятия.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.