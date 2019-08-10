Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар»

Фестиваль представляет собой военно-историческую реконструкцию средневекового быта.

Мероприятие для тех, кто хочет окунуться в атмосферу жизни и быта наших предков IX-XV веков. На фестивальной площадке вы сможете наблюдать зрелищные сражения воинов Золотой Орды, Руси и Европы. На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои — бугурты.

Вечернее пространство главной фестивальной площадки предстанет перед зрителями в свете горящих факелов, а зажигательные танцоры увлекут вас в мир огня красивейшим театрализованным файер-шоу! Посетив ярмарки современных и исторических товаров, можно познакомиться с творчеством мастеров со всей России и овладеть азами различных видов ремесел на творческих мастер-классах.

Дети и взрослые смогут научиться сражаться на спортивных мечах — тямбарах, а затем все вместе поводить хороводы и ручейки.



На большой детской площадке в режиме нон-стоп на протяжении двух дней фестиваля будут работать аниматоры.

Подробности — на сайте мероприятия.