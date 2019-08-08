8 и 9 августа в Саратове состоится юбилейный 10-ый Сельскохозяйственный Форум «Саратов-Агро. День поля. 2019».
Это комплексный агропромышленный форум, направленный на решение практических сельскохозяйственных задач. Ежегодно Форум проводится на экспериментальном поле ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», площадью 100 га, расположенном в черте города.
День поля — наиболее удачный формат для проведения сельскохозяйственного форума. Все многообразие сельскохозяйственной техники можно презентовать в действии, на специально подготовленном поле, тем самым максимально полно раскрыть ее возможности для целевой аудитории.
В 2018 году на площадке Форума собралось 121 компаний из 21 региона России, а также республики Беларусь.
Важным событием выставки в 2018 году стала встреча Губернатора с представителями Минпромторга России, Минпрома Республики Беларусь, директором «Минского тракторного завода» Федором Домотенко.
В рамках деловой программы прошли: совещание Министерства сельского хозяйства Саратовской области с сельхозпроизводителями на тему: «Резервы стабильного производства качественного зерна в зонах рискованного земледелия»; конкурс по профессиональному мастерству «Саратовский пахарь», научно практическая конференция «Органическое земледелие»; конференция: «Передовые агротехнологии. Технология бинарных посевов в системе No-till», панельная дискуссия «Владение, пользование, распоряжение землей сельскохозяйственного назначения. Споры и их решения» и др.
Посетили выставку 2483 специалиста со всех районов Саратовской области и соседних регионов.
Участие в сельскохозяйственной выставке «Саратов-Агро. День поля. 2019» поможет наладить партнерские отношения, заключить выгодные контракты с производителями сельхозтоваров Саратовской области и близлежащих регионов.
Место проведения: Выставочный Центр «СОФИТ-ЭКСПО».
Подробности на сайте организатора.
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