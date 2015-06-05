05 июня 2015

Мастер-класс "Эффективное интервью"

Мастер-класс

Для кого Мастер-класс:

  • Руководители, проводящие набор персонала
  • Собственники и первые лица, набирающие команду
  • HR-директора, руководители отделов кадров
  • Специалисты по подбору персонала

В результате Вы умеете:

  • Переводить должностные обязанности в компетенции
  • Знаете различные подходы к формированию профиля должности
  • Корректно формулировать компетенции
  • Использовать на практике и интерпретировать результаты пяти методик оценки, взаимодополняющих и проверяющих друг друга
  • Оценивать достоверность предоставляемой кандидатом информации
  • Принимать решения на основе результатов экспресс – оценки
На этом тренинге вы узнаете несколько эффективных методик, позволяющих как принять наиболее верное решение о приеме на работу, так и более четко понять, как добиться максимальной эффективности при управлении таким сотрудником. Эти методики имеют разные особенности, некоторым руководителям более интересен метапрограммный профиль, некоторым – три плюса и три минуса, некоторым – кейсы или проективные вопросы. Совсем необязательно освоить все: достаточно выбрать 3-4 наиболее близкие методики, начать их применять, при желании и необходимости дополняя новыми.
Светлана Иванов

Светлана Иванова
(г. Москва)

Профессиональный опыт:
  • Профессиональный управленец, бизнес-тренер, предприниматель
  • Автор более 200 статей и 8 бестселлеров, которые издаются и переиздаются с 2003 года;
  • Неоднократно входила в рейтинг "200 деловых женщин России" журнала "Карьера";
  • Преподавательской и методической работой занимается с 1988 года, HR и управленческой работой – с 1995 года;
  • Руководила известной российской рекрутинговой компанией "Эксклюзив Триза" и международным агентством "Катро";
  • 4 года была HR директором компании Johnson & Johnson Medical Russia & CIS ;
  • Разработала с нуля большинство HR-политик и технологий для России и СНГ;
  • С 2001 года преподаватель MBA (МИРБИС)

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