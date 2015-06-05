Мастер-класс "Эффективное интервью"

Для кого Мастер-класс:

В результате Вы умеете:

На этом тренинге вы узнаете несколько эффективных методик, позволяющих как принять наиболее верное решение о приеме на работу, так и более четко понять, как добиться максимальной эффективности при управлении таким сотрудником. Эти методики имеют разные особенности, некоторым руководителям более интересен метапрограммный профиль, некоторым – три плюса и три минуса, некоторым – кейсы или проективные вопросы. Совсем необязательно освоить все: достаточно выбрать 3-4 наиболее близкие методики, начать их применять, при желании и необходимости дополняя новыми.

