Мастер-класс "Эффективное интервью"

Для кого Мастер-класс:
В результате Вы умеете:
На этом тренинге вы узнаете несколько эффективных методик, позволяющих как принять наиболее верное решение о приеме на работу, так и более четко понять, как добиться максимальной эффективности при управлении таким сотрудником. Эти методики имеют разные особенности, некоторым руководителям более интересен метапрограммный профиль, некоторым – три плюса и три минуса, некоторым – кейсы или проективные вопросы. Совсем необязательно освоить все: достаточно выбрать 3-4 наиболее близкие методики, начать их применять, при желании и необходимости дополняя новыми.
Светлана Иванов
Светлана Иванова
(г. Москва)
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