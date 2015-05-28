28 мая 2015

III Форум венчурных инвесторов

III Форум венчурных инвесторов

Конференция собирает ведущих игроков венчурной и инновационной индустрии для обмена практическим опытом в области выбора инвестиционных стратегий в текущих условиях рынка и использованию новых инвестиционных возможностей в России и СНГ.

В этом году мы вынесли на обсуждение следующие вопросы и темы: инвестиционные возможности на международных рынках, вызовы и перспективы российского венчурного рынка в кризис, роль государственных институтов развития в новых условиях, развитие корпоративных венчурных фондов как отдельного класса инвесторов, изменения в российском законодательстве, технологический фокус фондов прямых инвестиций (private equity funds), перспективы ангельского движения в России и другие.

Традиционно в наших конференциях в качестве докладчиков выступают профессионалы самого высшего уровня.

Список приглашенных спикеров в этом году включает:

  • Игорь Агамирзян, генеральный директор и председатель правления, РВК
  • Дмитрий Чихачев, управляющий партнер, Runa Capital
  • Александр Галицкий, управляющий партнер, Almaz Capital
  • Александр Лупачев, инвестиционный директор, Russia Partners
  • Петр Федченков, инвестиционный директор, Baring Vostok Capital Partners
  • Максим Шеховцов, управляющий партнер, Genezis Technology Сapital
  • Антон Клячин, партнер, Salomon Partners
  • Дмитрий Антипов, инвестиционный директор, Elbrus Capital
  • Глеб Давидюк, управляющий партнер, iTech Capital
  • Бахром Ибрагимов, Team's Leader, Technology Venture Capital, EBRD
  • Артем Инютин, инвестиционный директор, TMT Investments
  • Александр Бородич, бизнес-ангел
  • и другие.

Стоимость участия: 18 000 рублей

Скидка 10% при регистрации до 27 марта 2015

Для промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора, стартаперов, за исключением юридических и консультационных компаний, стоимость участия составляет 12 000 рублей

Членам Гильдии Инвестиционных и Финансовых Аналитиков (ГИФА) предоставляется скидка в 5% на участие в конференции. Если вы являетесь членом ГИФА, то при регистрации на сайте конференции в графе «Примечание», пожалуйста, напишите «член ГИФА». Данная скидка не суммируется с другими предоставляемыми скидками.

Актуальную версию программы мероприятия можно найти на странице организаторов

Контакты

Место проведения: Москва, Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)

Контакты
E-mail: elena@cbonds.info
Телефон: +7 (812) 336-97-21 *104

Официальная страница мероприятия: http://cbonds-congress.com/events/259/

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