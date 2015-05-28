III Форум венчурных инвесторов

Конференция собирает ведущих игроков венчурной и инновационной индустрии для обмена практическим опытом в области выбора инвестиционных стратегий в текущих условиях рынка и использованию новых инвестиционных возможностей в России и СНГ.
В этом году мы вынесли на обсуждение следующие вопросы и темы: инвестиционные возможности на международных рынках, вызовы и перспективы российского венчурного рынка в кризис, роль государственных институтов развития в новых условиях, развитие корпоративных венчурных фондов как отдельного класса инвесторов, изменения в российском законодательстве, технологический фокус фондов прямых инвестиций (private equity funds), перспективы ангельского движения в России и другие.
Традиционно в наших конференциях в качестве докладчиков выступают профессионалы самого высшего уровня.
Список приглашенных спикеров в этом году включает:
Стоимость участия: 18 000 рублей
Скидка 10% при регистрации до 27 марта 2015
Для промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора, стартаперов, за исключением юридических и консультационных компаний, стоимость участия составляет
12 000 рублей
Членам Гильдии Инвестиционных и Финансовых Аналитиков (ГИФА) предоставляется скидка в 5% на участие в конференции. Если вы являетесь членом ГИФА, то при регистрации на сайте конференции в графе «Примечание», пожалуйста, напишите «член ГИФА». Данная скидка не суммируется с другими предоставляемыми скидками.
Актуальную версию программы мероприятия можно найти на странице организаторов
Место проведения: Москва, Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7)
Официальная страница мероприятия: http://cbonds-congress.com/events/259/
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