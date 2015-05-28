III Форум венчурных инвесторов

Конференция собирает ведущих игроков венчурной и инновационной индустрии для обмена практическим опытом в области выбора инвестиционных стратегий в текущих условиях рынка и использованию новых инвестиционных возможностей в России и СНГ.

В этом году мы вынесли на обсуждение следующие вопросы и темы: инвестиционные возможности на международных рынках, вызовы и перспективы российского венчурного рынка в кризис, роль государственных институтов развития в новых условиях, развитие корпоративных венчурных фондов как отдельного класса инвесторов, изменения в российском законодательстве, технологический фокус фондов прямых инвестиций (private equity funds), перспективы ангельского движения в России и другие.



Традиционно в наших конференциях в качестве докладчиков выступают профессионалы самого высшего уровня.



Список приглашенных спикеров в этом году включает:

Игорь Агамирзян, генеральный директор и председатель правления, РВК

Дмитрий Чихачев, управляющий партнер, Runa Capital

Александр Галицкий, управляющий партнер, Almaz Capital

Александр Лупачев, инвестиционный директор, Russia Partners

Петр Федченков, инвестиционный директор, Baring Vostok Capital Partners

Максим Шеховцов, управляющий партнер, Genezis Technology Сapital

Антон Клячин, партнер, Salomon Partners

Дмитрий Антипов, инвестиционный директор, Elbrus Capital

Глеб Давидюк, управляющий партнер, iTech Capital

Бахром Ибрагимов, Team's Leader, Technology Venture Capital, EBRD

Артем Инютин, инвестиционный директор, TMT Investments

Александр Бородич, бизнес-ангел

и другие.

Стоимость участия: 18 000 рублей

Скидка 10% при регистрации до 27 марта 2015

Для промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора, стартаперов, за исключением юридических и консультационных компаний, стоимость участия составляет 12 000 рублей



Членам Гильдии Инвестиционных и Финансовых Аналитиков (ГИФА) предоставляется скидка в 5% на участие в конференции. Если вы являетесь членом ГИФА, то при регистрации на сайте конференции в графе «Примечание», пожалуйста, напишите «член ГИФА». Данная скидка не суммируется с другими предоставляемыми скидками.

Актуальную версию программы мероприятия можно найти на странице организаторов