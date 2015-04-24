Бизнес-завтрак от журнала «Я Покупаю. Казань»

24 апреля состоялся очередной бизнес-завтрак от журнала «Я Покупаю. Казань». На этот раз обсудили как нужно вести блог, чтобы он приносил деньги.

Тема бизнес-завтрака звучала: «Хорошие девочки попадают в рай, а плохие пишут в блог, или Какими навыками и качествами нужно обладать, чтобы блог начал приносить деньги».



Ни для кого не секрет, что Интернет и социальные сети в наши дни — отличная площадка для продвижения компании, повышения ее узнаваемости и увеличения продаж. Есть множество вариантов как использовать Интернет для достижения этих целей, один из них — ведение блогов — очень популярная и актуальная тенденция последних лет. Однако есть определенные правила и особенности ведения блогов, о которых нужно не просто знать, ими нужно мастерски пользоваться, чтобы они служили на пользу имиджу компании, а не во вред. Эти правила мы и захотели обсудить с гостями нашего бизнес-завтрака.

Спикером выступила Екатерина Петрова — директор Агентства маркетинговых коммуникаций PINGWIN, преподаватель курса «Психология рекламы» на ФДО КНИТУ (КХТИ). На примере нескольких известных блогеров современности она познакомила собравшихся с правилами ведения блогов, их стилистикой, особенностями. Также мы подробно разобрали как делать не нужно, каких ошибок и тем следует избегать при написании блога и, конечно, как сделать его популярным, а потом перевести эту популярность в деньги.



Тема вызвала большой интерес у собравшихся, в ходе беседы все делились своими мыслями и наблюдениями, задавали вопросы.

После того, как тема написания блогов была подробно изучена, перешли к тому, какой площадке отдать предпочтение для их публикации. Здесь слово взяла Регина Рахманкулова — руководитель отдела продаж Shopping Guide «Я Покупаю. Казань». Она рассказала о портале yapokupayu.ru как подходящей и оптимальной площадке для публикации блогов, а также о возможности экономии времени и сил, так как здесь блоги могут не только публиковать, но так же писать и вести.

От теории незамедлительно перешли к практике и, несмотря на то, что бизнес-завтрак плавно перешел в бизнес-ланч еще долго обсуждали услышанное. Встреча удалась!