Открытое научное мероприятие «Красная Таблетка - 1. Я и Другие»

28 апреля в 18:00 в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ (ул. Татарстан, 2) пройдет открытое научное мероприятие «Красная Таблетка - 1. Я и Другие». Вход для всех желающих бесплатный по предварительной регистрации на сайте проекта.

Специально для этого в Казань приедут известные популяризаторы науки Евгения Тимонова, Ася Казанцева и Василий Ключарев. Они выступят с открытыми лекциями по социальной психологии. Мероприятие уникально не только знаменитыми спикерами, но и тем, что слушатели ощутят на себе все психологические феномены, суть которых будет раскрыта на встрече. По сути, впервые в России будет опробован новый формат научно-популярных лекций Научпоп - 4D.

В ходе подготовки мероприятия молодые ученые КФУ и КГМУ воспроизвели один из самых известных экспериментов в истории социальной психологии – Эксперимент Эша. Узнать, отличаются ли современные жители Казани от американских студентов 50-х годов, гости смогут на встрече.

В программе запланированы лекции о самых интересных феноменах социальной и эволюционной психологии: об альтруизме, морали, стадном поведении, ксенофобии, патриотизме, подчинении окружающим, обязательстве «возвращать услугу» и о том, как их объясняют Эволюционная теория и Теория игр. На мероприятии ожидается полтысячи гостей, для иногородних участников будет организована интернет-трансляция на сайте проекта. Мероприятие проходит при поддержке КФУ.

Организатор - инициативная Группа «Думай!», которую многие помнят по прошедшей в октябре 2014 года в Казани дискуссии «Адам или Обезьяна: чьи мы дети?». Встреча прошла с аншлагом, в зале собралось более 500 гостей, а еще больше 5000 людей со всей страны следило за онлайн-трансляцией. Новый проект «Я и Другие» будет первым мероприятием из серии «Красная Таблетка», посвященной иллюзиям, иррациональности и манипуляциям сознанием.

Спикеры:

Василий Ключарев - профессор факультета социальных наук Высшей Школы Экономики, руководитель Департамента психологии, исследователь и преподаватель психологического факультета Университета Базеля (Швейцария). Василий расскажет о том, что на принятие нами решений влияет гораздо больше факторов, чем мы осознаем; о том, что многие из этих факторов социальные и о том, почему наш мозг устроен так, что незаметно для нашего сознания постоянно учитывает поведение окружающих нас людей.

Евгения Тимонова – биолог, писатель, натуралист и автор сверхпопулярного видео-блога «Все как у зверей». Евгения расскажет о том, что такое альтруизм или почему мы иногда действуем себе во вред, а другим во благо; почему всегда ждем услугу в обмен на услугу и почему мы любим «своих» и недолюбливаем «чужих».

Ася Казанцева - научный журналист, популяризатор науки, писатель, лауреат премии «Просветитель» (2014 г.). Ася поговорит о морали: дана она нам свыше или мы получили ее от наших эволюционных предков, о том, чья мораль выше - атеистов или верующих, либералов или поборников традиционных ценностей; о том, есть ли мораль у животных и о том, имеет ли к морали какое-то отношение религия.

Организаторы:

Группа "Думай!" – это объединение людей, которые верят в то, что наука и здравый смысл могут помочь людям лучше понять себя и других, мыслить рациональнее и, в конечном счете, стать свободнее и счастливее. Мы верим в то, что главной ценностью является человек, его счастье, свобода и самореализация