Тренинг "Контекст"

9-11 октября 2015 года в Казани один из самых лучших мотивационных тренингов — «Контекст»!

Тренинг "Контекст" — это технология достижения экстраординарных результатов в жизни и в бизнесе.

О программе:

Мы имеем то, во что верим. Точнее то, во что привыкли верить. Все результаты, которые мы имеем в жизни и бизнесе, созданы благодаря нашим привычкам, в первую очередь в области мышления. А все результаты, о которых мы мечтаем, но не имеем, отсутствуют также из-за наших привычек.

Одна из основных тем, о которых мы будем говорить на тренинге, это принятие ответственности за свою жизнь и понимание тех привычек, которые управляют нами сейчас. Осознав их, у вас появится возможность действовать по-другому, создавая качественно новые результаты.

На тренинге дается технология создания нового будущего, адаптированная в соответствии с запросом конкретного участника.

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ В ЗАЛЕ ТРЕНИНГА.

Темы тренинга:

отношения с коллегами

бизнес и мотивация всей команды

как достичь новых высот в своем деле

целостность и честность с собой

как начать действовать в направлении мечты

отношения с близкими

прощение и гармония

и многое другое...

Тренинг помогает разобраться в себе и жить лучше, учит ответственному отношению к собственному счастью.

Результатом тренинга является создание таких новых событий в жизни, которые не произошли бы сами по себе.

Ведущие:

Владимир Герасичев, президент компании Business Relations, «Тренер года в России 2012» (HR & Training Expo)

Один из самых опытных и успешных бизнес-тренеров в России. За 17 лет работы более 35 000 выпускников в России и за рубежом: топ-менеджеры крупнейших российских и иностранных компаний, самые богатые люди России и публичные персоны, известные dj и редакторы глянцевых журналов, собственники бизнеса. А также все, кто готов создать в своей жизни новые, ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Является автором книги «Дрим-тим: как создать команду мечты», написанной в 2007г. в соавторстве с Олегом Синякиным, где разобран реальный бизнес-кейс компании Schwarzkopf & Henkel. Первый канал снял о его программах документальный фильм «Контекст». В настоящее время это большой международный проект.

Преподает в Бизнес Школах МВА (МИРБИС, Высшая школ бизнеса МГУ им.Ломоносова, Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ). Работа Владимира Герасичева отмечена благодарственными письмами Министерства Образования РФ.

В качестве бизнес-тренера сотрудничал с такими компаниями, как Wrigley, Adidas, DHL, DIXIS, VERRA motors, BBDO, Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», КИТ Финанс, Уралсиб, Фабрика мебели «8 марта», Schwarzkopf & Henkel, AIG, МТС, X5 Retail Group, Sitronix, Сочи 2014, Банк-Связной, МГТС и др.

Арсен Рябуха

Закончил электротехнический факультет Пермского Государственного Технического Университета. После защиты дипломного проекта работал в сфере IT-индустрии в ЗАО «Информационно-вычислительные системы» — ведущей компании в области информационных технологий на Урале.

В 2000г. Арсен стал участником тренинга компании "Открытый форум" и получил предложение пройти программу обучения для тренеров. В 2003г. после успешной стажировки Арсен присоединился к команде. В настоящее время Арсен является бизнес-тренером компании Business Relations и специализируется на проведении корпоративных программ по созданию эффективного рабочего контекста и повышению результативности. Имеет огромный опыт работы с топ-менеджерами и владельцами компаний. Сотрудничал с Mirax Group, Red Bull, Вера Моторс, TNK BP, Город богов, САВВА и др.

В 2007г. окончил курс подготовки персональных коучей в Erickson College International (Канада). Преподавал в Высшей школе MBA Российской экономической академии им. Плеханова. Работа Арсена была отмечена благодарственными письмами Министерства образования РФ.

Структура 3-х дневной программы «Контекст»:

1 День (пятница) 10.00-21.00

Теоретический блок, знакомство, основа философии OpenForum.

Прояснение целей. Выявление привычных взглядов и ограничений в достижении целей.

Личная тренировка.

Домашнее задание.

2 кофе-брейка, обед.

2 День (суббота) 10.00-20.00

Теоретический блок, основа философии OpenForum. Личная тренировка.

Создание партнерства и умения работать в команде по принципу » я выиграл-ты выиграл». Обучающая игра.

Домашнее задание.

2 кофе-брейка, обед.

3 День (воскресенье) 10.00-20.00

Теоретический блок, основа философии OpenForum. Личная тренировка.

Анализ кейсов участников. Упражнения.

Постановка и визуализация целей. Обещание.

2 кофе-брейка, обед.

Стоимость тренинга

на 1 человека (3 дня) — 33 000 рублей!

Мероприятие отменено организатором.



