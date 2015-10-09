9-11 октября 2015 года в Казани один из самых лучших мотивационных тренингов — «Контекст»!
Тренинг "Контекст" — это технология достижения экстраординарных результатов в жизни и в бизнесе.
Мы имеем то, во что верим. Точнее то, во что привыкли верить. Все результаты, которые мы имеем в жизни и бизнесе, созданы благодаря нашим привычкам, в первую очередь в области мышления. А все результаты, о которых мы мечтаем, но не имеем, отсутствуют также из-за наших привычек.
Одна из основных тем, о которых мы будем говорить на тренинге, это принятие ответственности за свою жизнь и понимание тех привычек, которые управляют нами сейчас. Осознав их, у вас появится возможность действовать по-другому, создавая качественно новые результаты.
На тренинге дается технология создания нового будущего, адаптированная в соответствии с запросом конкретного участника.
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ В ЗАЛЕ ТРЕНИНГА.
Тренинг помогает разобраться в себе и жить лучше, учит ответственному отношению к собственному счастью.
Результатом тренинга является создание таких новых событий в жизни, которые не произошли бы сами по себе.
Владимир Герасичев, президент компании Business Relations, «Тренер года в России 2012» (HR & Training Expo)
Один из самых опытных и успешных бизнес-тренеров в России. За 17 лет работы более 35 000 выпускников в России и за рубежом: топ-менеджеры крупнейших российских и иностранных компаний, самые богатые люди России и публичные персоны, известные dj и редакторы глянцевых журналов, собственники бизнеса. А также все, кто готов создать в своей жизни новые, ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Является автором книги «Дрим-тим: как создать команду мечты», написанной в 2007г. в соавторстве с Олегом Синякиным, где разобран реальный бизнес-кейс компании Schwarzkopf & Henkel. Первый канал снял о его программах документальный фильм «Контекст». В настоящее время это большой международный проект.
Преподает в Бизнес Школах МВА (МИРБИС, Высшая школ бизнеса МГУ им.Ломоносова, Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ). Работа Владимира Герасичева отмечена благодарственными письмами Министерства Образования РФ.
В качестве бизнес-тренера сотрудничал с такими компаниями, как Wrigley, Adidas, DHL, DIXIS, VERRA motors, BBDO, Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», КИТ Финанс, Уралсиб, Фабрика мебели «8 марта», Schwarzkopf & Henkel, AIG, МТС, X5 Retail Group, Sitronix, Сочи 2014, Банк-Связной, МГТС и др.
Арсен Рябуха
Закончил электротехнический факультет Пермского Государственного Технического Университета. После защиты дипломного проекта работал в сфере IT-индустрии в ЗАО «Информационно-вычислительные системы» — ведущей компании в области информационных технологий на Урале.
В 2000г. Арсен стал участником тренинга компании "Открытый форум" и получил предложение пройти программу обучения для тренеров. В 2003г. после успешной стажировки Арсен присоединился к команде. В настоящее время Арсен является бизнес-тренером компании Business Relations и специализируется на проведении корпоративных программ по созданию эффективного рабочего контекста и повышению результативности. Имеет огромный опыт работы с топ-менеджерами и владельцами компаний. Сотрудничал с Mirax Group, Red Bull, Вера Моторс, TNK BP, Город богов, САВВА и др.
В 2007г. окончил курс подготовки персональных коучей в Erickson College International (Канада). Преподавал в Высшей школе MBA Российской экономической академии им. Плеханова. Работа Арсена была отмечена благодарственными письмами Министерства образования РФ.
1 День (пятница) 10.00-21.00
2 кофе-брейка, обед.
2 День (суббота) 10.00-20.00
2 кофе-брейка, обед.
3 День (воскресенье) 10.00-20.00
2 кофе-брейка, обед.
на 1 человека (3 дня) — 33 000 рублей!
Мероприятие отменено организатором.
Подать заявку на сайте
Регистрируйтесь прямо сейчас по телефонам (843) 233-09-18, 233-09-28
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.