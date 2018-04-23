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МО Мензелинский муниципальный район РТ

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МО Мензелинский муниципальный район РТ

Общая информация

Центром муниципального образования «Мензелинский район» является город Мензелинск. В Мензелинском районе 70 населённых пунктов в составе одного городского и 19 сельских поселений

Структура органов местного самоуправления района: Глава района, Заместитель района, Помощник Главы района, Совет района, Исполнительный комитет района, Палаты района.

Руководитель — Салахов Айдар Фаслахович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Мензелинск
  • Адрес: 423700, РТ, г. Мензелинск, ул. Ленина, 80
  • Телефон: (85555) 3-10-08
  • Email: menzalia@tatar.ru
  • Сайт: menzelinsk.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 23.04.2018

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