Салахов Айдар Фаслахович

Общая информация

Родился 4 апреля 1964 года в с. Бикбулово Мензелинского района Татарской АССР.

Образование:

1986 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «инженер-механик» )

Трудовая деятельность:



1986 — 1996 гг. — инженер, старший инженер, главный инженер совхоза «Сосноборский» Тукаевского района РТ.

1996 — 1999 гг. — главный инженер Челнинского мясокомбината.

1999 — 2000 гг. — председатель ПК им. М.Джалиля Мензелинского района РТ.

2000 — 2001 гг. — заместитель главы администрации — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Мензелинского района РТ.

2001 — 2002 гг. — директор ГУП «Н-Челнинская птицефабрика».

2002 — 2005 гг. — генеральный директор ОАО Агрофирма «Сосноборская», г. Набережные Челны.

2005 — 2006 гг. — директор Агрофирмы ООО «Продкорпорация» Тукаевского района РТ.

2006 — 2013 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по социальному развитию села.

С мая по сентябрь 2013 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Мензелинского муниципального района РТ.

С сентября 2013 г. — глава Мензелинского муниципального района РТ.

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