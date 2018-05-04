Салахов Айдар Фаслахович
Общая информация
Родился 4 апреля 1964 года в с. Бикбулово Мензелинского района Татарской АССР.
Образование:
1986 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «инженер-механик» )
Трудовая деятельность:
1986 — 1996 гг. — инженер, старший инженер, главный инженер совхоза «Сосноборский» Тукаевского района РТ.
1996 — 1999 гг. — главный инженер Челнинского мясокомбината.
1999 — 2000 гг. — председатель ПК им. М.Джалиля Мензелинского района РТ.
2000 — 2001 гг. — заместитель главы администрации — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Мензелинского района РТ.
2001 — 2002 гг. — директор ГУП «Н-Челнинская птицефабрика».
2002 — 2005 гг. — генеральный директор ОАО Агрофирма «Сосноборская», г. Набережные Челны.
2005 — 2006 гг. — директор Агрофирмы ООО «Продкорпорация» Тукаевского района РТ.
2006 — 2013 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по социальному развитию села.
С мая по сентябрь 2013 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Мензелинского муниципального района РТ.
С сентября 2013 г. — глава Мензелинского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мензелинск
- Адрес: 423700, РТ, г. Мензелинск, ул. Ленина, 80
- Телефон: (85555) 3-10-08
- Email: menzalia@tatar.ru
- Сайт: menzelinsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018