Фотомарафон «100-летие ТАССР»: делегаты Мензелинска на сельхозвыставке, 1930-е годы
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 71-я
В 1930-е годы Татария преимущественно оставалась сельскохозяйственной республикой. К концу 1930-х годов основные проблемы села уже были в целом решены, коллективизация и раскулачивание уже завершились.
Проводились сельскохозяйственные выставки, на которых хлеборобы и животноводы республики показывали свои достижения. Татария представляла целый павильон на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года. В государственном архиве РТ сохранилось решение Мензелинского исполкома райсовета об участии в этой выставке.
Поднималось животноводство: после провала в первой половине 1930-х, когда много скота погибло из-за недостатка кормов и было зарезано в процессе раскулачивания, к концу десятилетия удалось восстановить поголовье.
В республике активно работали над улучшением дорожной сети: старались организовать нормальные дороги даже между отдаленными колхозами. Но работы шли не так быстро, как хотелось бы, и в середине 1930-х во время уборочной кампании приходилось доставлять детали для тракторов и комбайнов в некоторые колхозы силами гражданской авиации — быстро проехать туда по земле было невозможно.
В селах республики росло количество школ (как для детей, так и для взрослых), к концу десятилетия была почти побеждена безграмотность. Правда, этот процесс сильно тормозило то, что татарская письменность сначала насильственно была переведена с арабской вязи на латиницу, а в 1939 году — на кириллицу.
Власть старалась открывать в деревнях фельдшерские пункты, а в районных центрах — полноценные больницы. Впрочем, качество медицинской помощи в отдаленных регионах республики все равно оставляло желать лучшего.
Во второй половине тридцатых годов колхозников пытались приобщать к культуре и даже к спорту. Правда, летом на спорт у людей на селе совершенно не было времени, а вот зимой вовсю проводились лыжные забеги: комсомольские ячейки и школьные работники активно над этим работали.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Павильон Красной Татарии имеет архитектурные детали стен Казанского Кремля.
Но делалось в основном с помощью насилия и "промывания мозгов".
Но это наша история и её знать надо.
А народ ежедневно совершал подвиг - за "падочки", за трудодни.
Крестьяне одеты очень бедно.
Да и горожане не блещут обновками.
Героическое было время, но трудное.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/155943-fotomarafon-100-letie-tassr-delegaty-menzelinska-na-selhozvystavke-1930-e-gody
Опять насильственно!
А как ещё заставить колхозников работать почти бесплатно - за еду и палочки-трудодни - рабский труд.
Но крестьяне молодцы - выжили не смотря ни на что.
По известным Вам причинам.
И крестьянская кормилица.
Скоро и у нас выпадет снег - и можно будет выехать на природу на лыжах.