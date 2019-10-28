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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: делегаты Мензелинска на сельхозвыставке, 1930-е годы

07:00, 28.10.2019 8 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: делегаты Мензелинска на сельхозвыставке, 1930-е годы

В 1930-е годы Татария преимущественно оставалась сельскохозяйственной республикой. К концу 1930-х годов основные проблемы села уже были в целом решены, коллективизация и раскулачивание уже завершились.

Проводились сельскохозяйственные выставки, на которых хлеборобы и животноводы республики показывали свои достижения. Татария представляла целый павильон на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года. В государственном архиве РТ сохранилось решение Мензелинского исполкома райсовета об участии в этой выставке.

Павильон Татарии на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, 1938 год. Фото: vdnh.ru

Поднималось животноводство: после провала в первой половине 1930-х, когда много скота погибло из-за недостатка кормов и было зарезано в процессе раскулачивания, к концу десятилетия удалось восстановить поголовье.

В республике активно работали над улучшением дорожной сети: старались организовать нормальные дороги даже между отдаленными колхозами. Но работы шли не так быстро, как хотелось бы, и в середине 1930-х во время уборочной кампании приходилось доставлять детали для тракторов и комбайнов в некоторые колхозы силами гражданской авиации — быстро проехать туда по земле было невозможно.

Дорожное строительство в Тетюшском районе, середина 1930-х годов. Фото: из фондов Государственного архива РТ

В селах республики росло количество школ (как для детей, так и для взрослых), к концу десятилетия была почти побеждена безграмотность. Правда, этот процесс сильно тормозило то, что татарская письменность сначала насильственно была переведена с арабской вязи на латиницу, а в 1939 году — на кириллицу.

Власть старалась открывать в деревнях фельдшерские пункты, а в районных центрах — полноценные больницы. Впрочем, качество медицинской помощи в отдаленных регионах республики все равно оставляло желать лучшего.

Во второй половине тридцатых годов колхозников пытались приобщать к культуре и даже к спорту. Правда, летом на спорт у людей на селе совершенно не было времени, а вот зимой вовсю проводились лыжные забеги: комсомольские ячейки и школьные работники активно над этим работали.

Девушки Актанышского района, победительницы лыжного кросса. 22 февраля 1937 года. Фото: из фондов Государственного архива РТ
Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 07:09
    Интересно.
    Павильон Красной Татарии имеет архитектурные детали стен Казанского Кремля.
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  • Анонимно 08:10
    Да, много делалось и в плане сельского хозяйства, и дорожного, строительства, и образования, и промышленности, и культуры и т.д.
    Но делалось в основном с помощью насилия и "промывания мозгов".
    Но это наша история и её знать надо.
    А народ ежедневно совершал подвиг - за "падочки", за трудодни.
    Крестьяне одеты очень бедно.
    Да и горожане не блещут обновками.
    Героическое было время, но трудное.
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  • Анонимно 09:18
    письменность сначала насильственно была переведена с арабской вязи на латиницу,
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/155943-fotomarafon-100-letie-tassr-delegaty-menzelinska-na-selhozvystavke-1930-e-gody
    Опять насильственно!
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    Анонимно 09:39
    Основной "инструментом" у марксистов была диктатура "пролетариата" и насильственное промывание мозгов - пропаганда.
    А как ещё заставить колхозников работать почти бесплатно - за еду и палочки-трудодни - рабский труд.
    Но крестьяне молодцы - выжили не смотря ни на что.
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    Анонимно 10:49
    Марксист, хорош нам промывать мозги, иди на митинг КПСС
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    Анонимно 11:07
    Господин нео-марксист, Вам не грозит "промывка мозгов".
    По известным Вам причинам.
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  • Анонимно 10:30
    Корова - красавица.
    И крестьянская кормилица.
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  • Анонимно 11:10
    Какие огромные лыжи и палки у девушек на последней фотографии.
    Скоро и у нас выпадет снег - и можно будет выехать на природу на лыжах.
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