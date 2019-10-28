Фотомарафон «100-летие ТАССР»: делегаты Мензелинска на сельхозвыставке, 1930-е годы

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 71-я

В 1930-е годы Татария преимущественно оставалась сельскохозяйственной республикой. К концу 1930-х годов основные проблемы села уже были в целом решены, коллективизация и раскулачивание уже завершились.

Проводились сельскохозяйственные выставки, на которых хлеборобы и животноводы республики показывали свои достижения. Татария представляла целый павильон на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года. В государственном архиве РТ сохранилось решение Мензелинского исполкома райсовета об участии в этой выставке.

Павильон Татарии на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, 1938 год. Фото: vdnh.ru

Поднималось животноводство: после провала в первой половине 1930-х, когда много скота погибло из-за недостатка кормов и было зарезано в процессе раскулачивания, к концу десятилетия удалось восстановить поголовье.

В республике активно работали над улучшением дорожной сети: старались организовать нормальные дороги даже между отдаленными колхозами. Но работы шли не так быстро, как хотелось бы, и в середине 1930-х во время уборочной кампании приходилось доставлять детали для тракторов и комбайнов в некоторые колхозы силами гражданской авиации — быстро проехать туда по земле было невозможно.

Дорожное строительство в Тетюшском районе, середина 1930-х годов. Фото: из фондов Государственного архива РТ

В селах республики росло количество школ (как для детей, так и для взрослых), к концу десятилетия была почти побеждена безграмотность. Правда, этот процесс сильно тормозило то, что татарская письменность сначала насильственно была переведена с арабской вязи на латиницу, а в 1939 году — на кириллицу.

Власть старалась открывать в деревнях фельдшерские пункты, а в районных центрах — полноценные больницы. Впрочем, качество медицинской помощи в отдаленных регионах республики все равно оставляло желать лучшего.

Во второй половине тридцатых годов колхозников пытались приобщать к культуре и даже к спорту. Правда, летом на спорт у людей на селе совершенно не было времени, а вот зимой вовсю проводились лыжные забеги: комсомольские ячейки и школьные работники активно над этим работали.

Девушки Актанышского района, победительницы лыжного кросса. 22 февраля 1937 года. Фото: из фондов Государственного архива РТ

Людмила Губаева