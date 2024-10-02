Хисматуллин Ильнур Равилевич
Общая информация
Родился 19 октября 1995 г. в с. Большая Атня Атнинского района Республики Татарстан.
Образование
— 2017 г.— Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
— 2020 г.— Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Трудовая деятельность:
— 2016 — 2017г. — оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отдела ведения ЕГРП, гармонизации и верификации данных ЕГРП и ГКН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан
— 2017 — 2017г. — оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин отдела ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан
— 2017 — 2018г. — ведущий специалист — эксперт отдела государственной службы кадров Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан
— 2019 — 2020г. — инженер II категории группы кадастровых и землеустроительных работ филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан
— 2020 — 2021г. — ведущий инженер отдела обработки документов и обеспечения учетных действий № 1 филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г.Казань Республики Татарстан
— 2021 — 2022г. — ведущий инженер группы кадастровых и землеустроительных работ филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан
— 2022 — 2022г. — и.о. директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан
— 2023 — 2023г. — начальник Межмуниципального отдела по Буинскому и Дрожжановскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан, г. Буинск Республики Татарстан
— 2023 — 2024г. — заместитель начальника отделения по правовым вопросам отделения по Республике Татарстан АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ» Средне-Волжский филиал ППК «Роскадастр» отделения по Республике Татарстан, г. Казань
— 2024 — 2024г. — помощник директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан
— С июня 2024г. — заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Республике Татарстан, г. Казань Республики Татарстан
Награды и благодарности:
Почетная грамота Управления Росреестра по Республике Татарстан, 2023г.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, РТ, г. Казань, ул. Кулагина, 1
- Телефон: (843) 255-24-27
- Email: filial@16.kadastr.ru
- Сайт: https://roskadastr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 02.10.2024