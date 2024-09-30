Мухаметзянов Ильфак Мунирович
Финансы, Страховые компании
Общая информация
Родился 23 ноября 1980 г.
Образование:
Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт.
Трудовая деятельность:
— С июня 2023 г. — генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ».
Кандидат экономических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 1, корпус А, офис 82
- Телефон: (843) 202-04-06
- Email: CEO@abstr.ru
- Сайт: akbarsstrah.ru
Дата последнего обновления: 30.09.2024