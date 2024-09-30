Список персон

Мухаметзянов Ильфак Мунирович

Финансы, Страховые компании

Общая информация

Родился 23 ноября 1980 г.

Образование:

Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт.

Трудовая деятельность:

— С июня 2023 г. — генеральный директор ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ».

Кандидат экономических наук.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420124, г. Казань, ул. Меридианная, 1, корпус А, офис 82
  • Телефон: (843) 202-04-06
  • Email: CEO@abstr.ru
  • Сайт: akbarsstrah.ru

Дата последнего обновления: 30.09.2024


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