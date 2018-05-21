«Чувашский и татарский языки очень похожи. Они очень легко даются»

Законопроект о добровольности преподавания национальных языков всколыхнул практически все национальные республики и общины. Не остались в стороне и представители чувашского народа. О том, как Москва не согласовала учебник по новым стандартам, сколько школ в Татарстане сохранили преподавание языка Яковлева и о царских подарках от хозяина «Нэфиса», в интервью «Реальному времени» заместителя руководителя исполкома Чувашской национально-культурной автономии РТ Светланы Садыковой.

В Татарстане осталось 92 школы, где преподают чувашский язык



— Как обстоят дела с изучением чувашского языка в Татарстане? Во скольких школах, и в каких район преподают чувашский язык?

— В Татарстане осталось 92 школы, где преподают чувашский язык. В районах, где компактно проживают чуваши. В таких, как Дрожжановский, Буинский, Аксубаевский, Тетюшский, Нурлатский и т.д. В Нижнекамске есть чувашская гимназия. Но я считаю, что нужно начинать уже в садике изучать родной язык. С детства нужно привить любовь к языку родителей.

— Можно ли сравнить уровень преподавания чувашского языка в Татарстане с тем, как преподается он в Чувашии?

— Я уже 5 лет проверяю работы научной практической конференции и чтения школьников на языках народов РФ, которая проходит в Казани. В Чувашии ребята, например, пишут темы, раскрывают их, и что у нас в Татарстане ни чем не отличается. Скорее у нас даже глубже раскрывают темы, и не берут с интернета, сами пишут, относятся более ответственно. У нас в Татарстане все-таки более высокий уровень. Это ведь зависит от учителей, потому что именно они учат и подготавливают школьников. Чувашский язык преподают в Татарстане учителя, которые обучались в Чувашии. Они там получают образование, а здесь уже практика. И душу выкладывают.

«У нас в Татарстане все-таки более высокий уровень. Это ведь зависит от учителей, потому что именно они учат и подготавливают школьников». Фото Марка Шишкина



— Все чувашские дети в Татарстане учат татарский язык?

— Да, и то, что татарский язык изучают — это неплохо. Ведь мы живем в Татарстане, и не знать татарский язык и не общаться — это неправильно. В школе, когда учишься, кажется, что и не нужен язык, а когда идешь учиться дальше, то все равно намного легче, когда знаешь язык. Я родилась в Казани, родители чуваши. Но мама всегда говорила, чтобы мой ребенок разговаривал со мной на родном языке, я повезу ее в деревню. Я сама с Буинского района. И вот мы поехали в эту деревню в первый класс. Чувашский язык совсем не знала. С четвертого по восьмой класс начала изучать родной язык. И были одни пятерки. И главное, язык мне нравится, и он мне пригодился в жизни.

«Нет языка, и нет культуры»

— И татарский, и чувашский языки — тюркской группы. Зная чувашский язык, легко ли выучить татарский? Ведь есть те, кто сразу говорит на трех языках: татарском, русском и на чувашском.

— Я разговариваю на трех языках свободно. Замуж вышла за татарина, но еще до замужества знала татарский язык. Эти два языка чувашский и татарский похожи. Они очень легко даются. Мы — чуваши — почти все знаем татарский язык. Но без желания и общения не будешь знать. Ведь язык нужно любить, а когда заставляют, то может появиться отвращение. Мои дети также разговаривают на трех языках: русском, татарском и чувашском.

— Сейчас в Госдуме готовится законопроект с изменениями в закон «Об образовании», где предлагается сделать языки необязательным, факультативным предметом. Какие последствия ждут чувашский и татарский языки в случае принятия этих изменений? В чем опасность?

— Нужно оставить так, как было и есть на данный момент. Это школа, и нужно оставить предмет. Опасность есть. Ведь нет языка, и нет культуры. Народ начнет пропадать. Человек должен знать свою историю, культуру, своих героев. И все это рассказывают в школе. Если родители это не изучали, то и детям не смогут донести. И что будет через 10-15 лет, если будет принят такой законопроект, — это очень опасно для всего народа. Он просто может исчезнуть.

«Этот год посвящен Ивану Яковлеву, и каждое мероприятие мы посвящаем ему». Фото Марка Шишкина

— Чего сейчас не хватает для развития чувашского языка? Какая поддержка нужна языку?

— Я разговаривала с учителями, и, как оказалось, в школах устаревшие учебники по изучению чувашского языка. Нужны новые учебники, но по новым стандартам в Москве для Татарстана не подписали. Нехватка методической разработки. Также хотят, чтобы в садике была методика для чувашского языка. В первый класс дети уже должны пойти со знаниями.

— Какую деятельность ведет Чувашская национально-культурная автономия Татарстана?

— Наша главная задача — это сохранение языка, культуры, обычаев, обрядов. Очень много проводим мероприятия. Есть план на весь год, что будем проводить в каждом месяце. Недавно, 12 мая, прошел форум школьников «Аталан». Собираются со всей Республики. Дети с удовольствием приезжают и принимают участие. Организаторы молодежной организации «Аталан» проводят с учениками различные игры, квесты, мастер-классы на чувашском языке, и всем очень интересно.

— В этом году праздновали 170 лет чувашскому просветителю Ивану Яковлеву. Как эту дату отметили чуваши Татарстана?

— В Тетюшском районе, там он родился в селе Кошки-Новотимбаево, 13 апреля делегация Чувашской Республики и мы провели мероприятие. Этот год посвящен Ивану Яковлеву, и каждое мероприятие мы посвящаем ему. В июне месяце в этой же деревне проведем праздник хоровода. Приедут коллективы со всей Республики и Чувашии.

Дмитрий Самаренкин фольклорным коллективам республики сделал подарок — заказал тысячу чувашских костюмов и головных уборов

— Вы возглавляете фольклорный ансамбль «Салам». Насколько востребована в современных условиях традиционная музыка?

— Я хотела, чтобы в Казани был фольклорный ансамбль. До 2007 года в столице Татарстана не было чувашского ансамбля. Ведь это традиции, обычаи, культура. Работая в газете «Сувар», я ездила по деревням в командировки и находила там старинные песни, разговаривала с бабушками, все записывала. Лет 5-7 назад фольклор еще не так принимали. Народ увлекся компьютером, Интернетом. Мы участвуем в различных мероприятиях, где в своих традиционных костюмах поем старинные песни. И молодежь начала интересоваться нами. Им стало не хватать духовности. Мы проводим святки, гадания, и молодое поколение с удовольствием принимает участие. Молодежь хочет к нам в коллектив, и уже вместе мы стоим и исполняем песни в красивых традиционных костюмах.

«Мы участвуем в различных мероприятиях, где в своих традиционных костюмах поем старинные песни. И молодежь начала интересоваться нами. Им стало не хватать духовности». Фото addnt.ru



— Какую роль традиционная музыка играет в сохранении национальной культуры?

— Благодаря традиционной музыке идет наше поколение. Сохраняется культура своего народа. Я считаю, почему раньше молодежь не обращала внимание на традиционную музыку, потому что, может, костюмы были не такие яркие. А сейчас шьют те же модели, но из другого материала, и они привлекают глаз, и хочется скорее надеть их. К примеру, в прошлом году на Всероссийский чувашский праздник «Уяв» председатель Совета ЧНКА Дмитрий Самаренкин фольклорным коллективам республики сделал подарок — заказал тысячу чувашских костюмов и головных уборов. А также зависит от того, какие песни мы поем.

— Каким Вы видите будущее развитие культур чувашского и татарского народов?

— Надеюсь, этот законопроект о языках не примут. Из-за этого закона людям ставят подножки. Только народ начал вдохновляться. Но я уверена, что будет у нас мир, дружба, культура и процветание нашей Республики. Будут совместные мероприятия и праздники. Все национальности будут радоваться. Пусть у нас будет мир над головой.