«20 лет назад Россия была виновата, что в Чечне война. Сейчас отношение совсем другое»

Как Татарстан призывали к экономическому сближению с мусульманским миром

Фото: Олег Тихонов

11 мая на KazanSummit обсуждали перспективы укрепления торгового сотрудничества России и Татарстана с мусульманскими странами — в прошлом году республика экспортировала в государства ОИС свои товары на $1,1 млрд, но, по словам участников форума, этот показатель должен быть гораздо выше. Как бизнесу советовали избавиться от ненужной романтики, а идеи экономического сближения с Востоком преподносились через противопоставление Западу — наблюдал корреспондент «Реального времени».

«Америка и иже с ними»

Торговым связям России с мусульманским миром на KazanSummit-2018 была посвящена не одна сессия. На той, что прошла днем 11 мая, говорили о продвижении российских товаров в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС, объединяет 57 государств, Россия имеет статус наблюдателя).

Сессию модерировал президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Айдар Шагимарданов. В развитии связей с ОИС он видит способ защиты от «торговых войн», которые развязывают «Америка и иже с ними».

«Все мы прекрасно знаем то, что мир переживает не самые легкие времена. Сейчас в мире идет такое серьезное разделение на страны, которые поддерживают Соединенные Штаты Америки, и на страны, которые, так сказать, находятся по другую сторону лагеря, — заявил Шагимарданов. — Торговые войны, — добавил он, — затрагивают в том числе Россию, и, если так будет и дальше, это может навредить российскому экспорту».

Глава Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев сказал, что поставки российской продукции в мусульманские страны необходимо увеличить в разы. В этом бизнесу могут помочь неправительственные организации; в частности, его палата в этом году оказала консультативную помощь 125 компаниям. «То, что сейчас есть [экспорт], — это идет хаотично», — добавил Агеев.

По его словам, рост объемов торговли с ОИС может быть полезен и с точки зрения реализации нового «майского указа» Владимира Путина. Одно из поручений президента касалось международной кооперации: поставлена задача довести долю несырьевого экспорта до 20% ВВП (а также экспорта несырьевой и неэнергетической продукции до $250 млрд в год в течение 2018—2024 годов).

Айдар Шагимарданов в развитии связей с ОИС видит способ защиты от «торговых войн», которые развязывают «Америка и иже с ними». Фото Олега Тихонова



Внимание: Узбекистан

Исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин зачитал данные по динамике и товарной структуре торговли Татарстана с членами ОИС. В прошлом году объем татарстанского экспорта в страны Организации исламского сотрудничества вернулся к уровню 2015-го, составив $1,1 млрд (общий объем — $13,1 млрд). В 2016-м экспорт просел на $0,2 млрд, что, видимо, было связано с падением цен на нефть — среднегодовая цена Urals тогда снизилась на 18,2%.

Самыми крупными партнерами республики среди государств-членов ОИС в 2017 году были Казахстан (Татарстан поставил туда продукции на $605 млн), Турция ($144 млн), Узбекистан ($84 млн), Киргизия ($47 млн) и Саудовская Аравия ($36 млн).

Более 20% в структуре татарстанского экспорта занимали нефть и нефтепродукты. Также в ОИС покупали синтетический каучук ($85 млн), полимеры этилена ($80 млн), шины и покрышки ($67 млн), «продукцию под секретным кодом» (речь идет об оружии, $58 млн), подсолнечное масло ($55 млн).

Шурыгин похвалил Татарстан за грамотную экономическую политику, а именно за торговый профицит (объем импорта из ОИС в 2017 году составил $0,4 млрд). Также он советовал республике и России в целом обратить внимание на Узбекистан, как на рынок с очень большим потенциалом. По его словам, в этой стране есть большой интерес к российским товарам. Кроме того, за последние годы там произошли колоссальные изменения: раньше из-за жесткой монетарной политики российские поставщики ждали исполнения платежей в валюте от нескольких недель до года, однако теперь все по-другому.

В 2016 году после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в стране начались либеральные реформы: в том числе при новом президенте Шавкате Мирзиёеве было отменено жесткое валютное регулирование и узбекский сум перешел к свободному курсу.

Еще одним преимуществом Узбекистана как экспортного рынка Шурыгин считает его независимость от КНР: по его словам, в отличие от многих стран Центральной Азии, Узбекистан крайне сдержанно относится к китайскому экспорту.

Юрий Шурыгин зачитал данные по динамике и товарной структуре торговли Татарстана с членами ОИС. Фото iluki.ru



«Не потому что братья-мусульмане с нами»



Михаил Орлов, председатель Российско-Египетского делового совета, как и Агеев, сетовал на слабые торговые связи — только на этот раз конкретно с Египтом: «Не воспринимайте мои слова, как [слова] человека, который хочет приносить какой-то негатив — я стараюсь всегда дать конструктивный анализ, конструктивную критику. Я считаю, что уровень торговли между Россией и Египтом абсолютно микроскопический. По всем нашим оценкам, этот уровень мог быть в 4—5 раз выше».

Орлов считает, что нынешняя взаимная торговля России с Египтом — отнюдь не целиком заслуга исламского фактора: это скорее остаточное явление со времен Советского Союза, не имеющее никакого отношения к исламу.

Для укрепления связей, как сказал он, не хватает не культурно-религиозной составляющей, а именно рыночных решений: «Сейчас отношение мусульманского мира к нам кардинально изменились. 20 лет тому назад все смотрели на войну в Чечне, и Россия была виновата. Сейчас отношение совсем другое, но реально не хватает этих рыночных механизмов». Поэтому, заявил Орлов, к развитию отношений нужно подходить «не романтично (потому что братья-мусульмане с нами), а технически».

К сотрудничеству Россию призывал и Артур Хайдари, президент Unity Integration. С 2013 года Хайдари живет в Афганистане, его компания занимается взаимодействием с иностранными инвесторами.

Взойдя за трибуну, Хайдари заставил сочувствовать всех, кто находился в зале, рассказав об условиях жизни и ведения бизнеса в Афганистане. «Перечислять наши проблемы, конечно, я мог бы часами», — признался он. Долгие годы большая часть страны пребывает в разрухе; даже в столице Афганистана, Кабуле, местами нет канализации; многие районы находятся в изоляции, там нет школ, и молодежь «отталкивается в основном от того, что им говорят старейшины».

Михаил Орлов, как и Агеев, сетовал на слабые торговые связи — только на этот раз конкретно с Египтом. Фото rusisworld.com

Страна обладает большими запасами природных ресурсов: лития, меди, газа и нефти. Несколько лет назад власти Афганистана запретили продавать сырье, чтобы местные компании занимались хотя бы первичной переработкой. Однако добытая нефть все равно продается, контрабандой переправляясь на территорию Пакистана. Торговые пути нередко контролируются террористами.

Финансовая помощь, которая приходит от международных институтов (по линии Всемирного банка или Азиатского банка развития), проходит через афганские некоммерческие организации — и из-за высокого уровня коррупции в них оседает, перечислял Хайдари.

Тем не менее, он надеется на изменения. По его словам, сейчас в Афганистане Россию воспринимают как партнера. Возможные направления сотрудничества — строительство, энергетика, продовольствие.