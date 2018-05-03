«Венгров и булгар связывали союзнические и соседские связи»

Протовенгры Прикамья: финны или угры?

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Материалы украинского историка посвящены финно-угорским народам, взаимодействовавшим с тюрками и славянами в средние века. Сегодня колумнист «Реального времени» обращается к одному из наиболее интересных вопросов хунгаристики — венгерско-пермской проблеме.

Финны или угры?

Нет смысла перечислять весь длинный список литературы, посвященной предыстории венгров, тем более что существует специальная историографическая литература по этому вопросу. Проблема истории протовенгров на Урале имеет внушительную историографию, которая проанализирована в книге Б. Овчинниковой и Г. Дьёни. В данном исследовании в центре внимания вопрос о нахождении венгров и родственных им групп населения в Прикамье, а также об их взаимодействии с пермянами, булгарами и буртасами.

Традиционно прародину венгров отождествляют с Волго-Уральским регионом. Предположение И. Зимоньи о Magna Hungaria и уграх в Прикамье поддержали российские исследователи (Н. Крыласова, В. Иванов, А. Белавин). В связи с интерпретацией отдельных черт материальной культуры и этнической принадлежности отдельных археологических культур имела место дискуссия между Н. Крыласовой и И. Пастушенко. Н. Крыласова считала носителей неволинской, ломоватской и поломской культур уграми и ставила вопрос об угорской эпохе в Прикамье. И. Пастушенко же относил их к финно-пермским народам и придерживался этой традиционной для исследователей из Удмуртии точки зрения.

Эта дискуссия получила продолжение в 2013 году в ходе Второго Мадьярского симпозиума. Для венгров были характерны параллели в погребальном обряде с населением Урала и Сибири. Похожие черты обнаруживают в находках караякуповской, неволинской, ломоватской, чепецкой культур, а также в Западной Сибири. Они составляют единый этнокультурный комплекс с венграми эпохи Обретения Родины. Соединял эти культуры угорский компонент. С. Боталов указывал на проникновение угров из Западной Сибири в Предуралье и их влияние на носителей ломоватской, неволинской, чепецкой культуры со стороны угорских племен Западной Сибири, в первую очередь юдинцев. Переселение протовенгерских племен в Восточную Европу ученый датирует VI веком. С венграми были связаны носители кушнаренковской и караякуповской культур. Носители этих культур, в отличие от венгров, не двинулись на запад. Венгры же были вынуждены мигрировать под влиянием миграций, связанных с переселением в Центральную Азию огузов, кимаков, кыпчаков и печенегов.

А. Белавин предполагает, что в VII—VIII вв. на территории Прикамья и Удмуртии сложилось несколько этнокультурных общностей, где доминировали угры, и только в XI—XII вв. в этот регион пришли мигранты-коми. Фото Ambelsnap / wikipedia.org



До этого протовенгерские племена, включая бакальцев, составляли в Волго-Уральском регионе протовенгерскую этнокультурную общность, которая, однако, активно взаимодействовала с тюркскими народами и микшировалась с ними. А. Белавин, В. Иванов и Н. Крыласова считают, что угорские племена оказали заметное влияние на формирование памятников ранних неволинцев и начали переселение в Волго-Уральский регион еще в IV в. Погребальный обряд неволинцев был похож на погребальный обряд венгров. Как угорская интерпретируется саргатская культура. А. Белавин предполагает, что в VII—VIII вв. на территории Прикамья и Удмуртии сложилось несколько этнокультурных общностей, где доминировали угры, и только в XI—XII вв. в этот регион пришли мигранты-коми. В IX—X вв. население ломоватской, неволинской и поломской культур взаимодействовало с волжскими булгарами и приняло участие в их этногенезе. Угорское влияние в регионе ослабил отток части караякуповцев и неволинцев на запад с венграми. К сторонникам угорской принадлежности неволинской, ломоватской, поломской культур принадлежит и Е. Казаков, который первым и поставил вопрос о уграх в Прикамье. Кроме того, исследователь связывал с экспансией угров исчезновение турбаслинских и именьковских памятников. Гибель неволинской и кушнаренковской культур он связывает с экспансией печенегов. Южные районы ломоватской и поломской культуры также подвергались нападению, и миграция угров из Прикамья в район Волжской Булгарии связывается именно с экспансией этих тюркских кочевников.

Вопрос угорского присутствия в Прикамье табуировался

Р. Голдина высказалась против отнесения носителей неволинской, поломской, ломоватской культуры к уграм и считала их носителей финно-пермскими народами в русле разрабатываемой ею и исследователями из Ижевска концепции средневековой истории Удмуртии. С. Белых считает, что как чепецко-ломоватское, так и поломское и неволинское население было финно-пермским и принадлежало к так называемым эндопермским народам. К дискуссии подключились также А. Мельничук и Н. Чагин. В основном они критиковали положения, которые относились к истории Великой Перми и манси. Критиковалось отнесение к уграм позднеломоватского населения. В. Чураков считал население ломоватовской, неволинской, поломской культуры финно-пермским. С. Белых придерживался похожего мнения. А. Вострокнутов отмечал, что проблема присутствия угров на территории Пермского Приуралья часто политизировалась. Критика часто была безапелляционной. Еще в советское время М. Талицкий политизировал вопрос, обвинив тех, кто пытался ставить вопрос об угорском компоненте, в шовинизме. Жесткая критика прозвучала в адрес А. Шмидта. Некоторое время вопрос угорского присутствия в Прикамье табуировался. Оживление интереса к угорскому компоненту в регионе произошло в 80-х гг. ХХ века, когда этим вопросом занялись А. Халиков, Е. Халикова, Е. Казаков. В ХХІ веке этим вопросом занимаются А. Белавин, В. Иванов, Н. Крыласова. Сама постановка вопроса встречает жесткую критику со стороны Р. Голдиной и И. Пастушенко.

В большинстве своем дискуссии об угорском присутствии протекают среди археологов, однако стоит прислушаться и к мнению лингвистов. В. Напольских указывает, что возможность обитания венгров в Прикамье есть, но она изрядно дискредитирована работами Д. Европеуса, А. Каннисто, А. Теплоухова, Л. Арсланова. В. Напольских указывал, что в Восточной Европе угорские топонимы возможны только в зоне расселениях вогулов (манси). Говорить же о присутствии селькупов и иных самодийцев, кроме территории расселения ненцев, не приходится. Продвижение самодийцев, в частности селькупов, на север, вопреки построениям А. Дульзона, В. Васильева и М. Атаманова, сравнительно позднее и прослеживается как по археологическим материалам, так и по сведениям письменных источников. Предположение о продвижении на север саяно-алтайских самодийцев не больше чем фантазия. В своей статье 2007 года В. Напольских остался верен выдвинутым ранее тезисам. Исследователь делает упор на то, что угры (манси) существенно не влияли на этническую историю Предуралья. Материалы археологических исследований и данные письменных источников действительно не дают оснований говорить о присутствии сибирских угров.

Фрагмент из прихода венгров, Арпада Фести. Фото wikipedia.org



Однако у пермских языков и венгерского есть ряд общих черт в языке. Это названия металлов, деназализация, появление звонких смычных в начале слова, выработка форм слова «быть». В. Напольских считает это результатом контактов между пермским и угорским праязыками (в устной консультации В. Напольских предполагал, что заимствования из финно-пермских в венгерский язык могли произойти или в Прикамье, или в Приуралье в районе кара-абызской и мазунинской культур). К. Редеи считал возможными связи прапермского с правенгерским. Нужно отметить, что у венгров сохранилась смутная память о том, что они происходили из Прикамья. В частности, Аноним упоминал о Суздале, что, конечно, анахронизм. Однако в арабских источниках венгров часто локализовали между булгарами-ашкелами и печенегами. Константин Багрянородный же упоминал о реке Хидмас, которую можно отождествить с Камой. Рядом с Волжской Булгарией и Владимиро-Суздальским княжеством локализовали восточных венгров венгерские доминиканские монахи Рихард и Юлиан. Язык восточных венгров охарактеризован как вполне венгерский. Е. Казаков указывает, что памятники венгров находились на Самарской луке, а также на территории Южного Урала.



«Венгров и булгар связывали союзнические и соседские связи»

Данные языкознания сами по себе дают не так много информации, хотя благодаря отдельным лингвистическим исследованиям мы можем-таки прийти к определенным выводам. Тюркские заимствования в венгерском многочисленны и разнообразны и составляют несколько групп. Так, слова тюркского происхождения использовались для обозначения частей тела, понятий, связанных со скотоводством, также они обозначали элементы жилища, инструменты и ремесла, понятия социальной жизни, явления религиозной и духовной жизни, некоторые слова, связанные с рыболовством и охотой, явлениями природы, животными и растительным миром. А. Рона-Таш рассматривал венгерский язык как источник по филологии булгар и хазар. Тюркские заимствования в венгерском языке В. Шушарин относит к VI—VII вв., когда венгры активно взаимодействовали с тюркским миром. Вероятно, движение протовенгров на запад из сибирской прародины было зафиксировано еще Приском Панийским, который упоминал загадочных урогов. П. Хайду считает, что впервые венгров упомянул именно этот грекоязычный позднеантичный автор. После этого они исчезли из поля зрения, пока Георгий Амартол впервые не зафиксировал венгров как народ унгри. В славянских же языках этот этноним звучал как угры. Во многом мировосприятие венгров было сформировано благодаря контактам с булгарами, и, вероятно, славяне изначально знали о тесной связи венгров с булгарами. П. Хайду считал, что булгар с венграми связывали союзнические и соседские связи. А. Халиков указывал, что для булгар, буртасов и венгров были характерны однотипный кочевой комплекс оружия и туша коня в могиле. Для венгров была характерна лепная круглодонная и цилиндрошейная посуда, лицевые покрытия из нашейников, надглазников и даже серебряных масок. К VI—VII вв. относятся заимствования из аланского языка. При этом сложно датировать иранизмы венгерского языка только этим временем, потому как в XIV веке аланы из Улуса Ногая транзитом через Балканы мигрировали в Венгрию. Из этих аланов и происходило население Ясшага. Они уже подверглись тюркизации. Аланы были соседями протовенгров до Великого переселения народов. Временем активного взаимодействия угров с иранцами А. Рона-Таш считает VIII—II в. до н.э. Выделение протовенгров венгерский исследователь относит к VIII—V в. до н.э. К эпохе Великого переселения относится активное взаимодействие с тюрками. Большинство тюркизмов венгерского языка были заимствованы в V—VIII вв.

Нам не представляется чем-то невероятным, что в составе населения Прикамья присутствовали и угорский, и финно-пермский компоненты, а население было полиэтничным. Учитывая присутствие балто-славян в Среднем Поволжье, а также сарматские и булгарские элементы в составе населения именьковской культуры, нам не представляется невозможной миграция угорского населения. А. Нигамаев отмечал, что угорское камское население смешалось с пришедшими финно-пермскими племенами. А. Иванов отмечал проникновение в район Чепцы угорского населения с Верхней Камы. В общем, с конца 50-х гг. ХХ века и до сегодняшнего времени археологи говорят об угорском компоненте в составе населения ломоватовской культуры. Этот вопрос поднимали еще В. Генинг и В. Семенов. Их версию развивает Е. Казаков, который относил поломское население к уграм. К угорским элементам в погребальном обряде относится помещение частей коня в засыпку могилы, сопровождение умерших мясной пищей, решетчато-шнуровая орнаментация керамики.

Берталан Секей. Клятва на крови венгерских вождей (1896—1899). Фото wikipedia.org



Несмотря на существование многих проблемных вопросов, в целом можно говорить о присутствии угров в Прикамье. Вероятно, эти угры были связаны с древними венграми. Ошибкой было бы ударяться в крайности, отрицая или пермский, или древневенгерский компонент. Что интересно, аргументы противников угорской концепции направлены на критику предположений о самодийском и сибирско-угорском (обско-угорском) компоненте. Вопрос относительно возможности пребывания древних венгров рассматривается бегло. Между тем нужно отметить, что в конце IV века в Прикамье пришли новые группы населения, которые использовали курганный обряд захоронения. Их справедливо сопоставляют с саргатцами, которые представляли собой угро-аланское лесостепное население, своеобразных прото-венгров. В результате смешения их с местным гляденовским (прапермским) населением и образовались неволинская, поломская и ломоватская культура. С образованием Волжской Булгарии население этих культур сгонялось волжскими булгарами на тюркские территории силой. Ал-Гарнати же сообщал, что булгары ведут против окружающих их немусульман священную войну.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук