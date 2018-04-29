«По имени Кёсем»: супруга строителя «Голубой мечети» вернула Османов в женский век

«Их нравы»: недолгое правление османского султана Ахмеда I и 40 лет власти его супруги

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен «темной лошадке» — султану Ахмеду I (1603—1617), который начал свое правление с игнорирования похорон отца, кровавого правителя.

Вместо казни наследников заточили в золотую «Клетку»

Четырнадцатого султана Османской империи можно по праву назвать «темной лошадкой». Будучи сыном второй жены Мехмеда III Хандан Валиде султан, он не участвовал в забеге на османский престол. Основным претендентом был его старший брат Махмуд, скоропостижно казненный по приказу отца в 1603 году и сошедший с дистанции. Вскоре, после казни Махмуда, скончался и сам Мехмед III, вошедший в историю как самый кровавый султан Великой Порты.



На момент вступления на престол Ахмеду I было всего тринадцать лет, однако, несмотря на юный возраст, он проявил твердость характера и вполне зрелую решительность. Обычно после церемонии «джюлюс» и «кылыч кушанма» (элементы османской коронации) новый султан участвовал в похоронах предыдущего султана и во избежание междоусобиц отдавал приказ о казни своих братьев. Ахмед I, памятуя о том, что его отец Мехмед III убил девятнадцать своих братьев и утопил в Мраморном море всех беременных наложниц своего отца, отказался участвовать в его похоронах. Он также отказался казнить своих братьев и ввел новую систему престолонаследия, которая положила конец многовековой традиции братоубийства, а султаном становился самый старший родственник по мужской линии. Согласно этой системе, после Ахмеда I султаном стал его младший брат Мустафа, а после него по очереди трое сыновей Ахмеда I: Осман II, Мурад IV и Ибрагим I. Необходимо отметить, что в отличие от предыдущих султанов юный Ахмед стал правителем, который ни дня не руководил каким-либо санджаком. После него традиция отправлять сыновей султана управлять санджаками прекратилась совсем, вместо этого они оставались в Стамбуле и содержались в так называемом «Кафесе», что можно перевести как клетка, однако это не клетка в прямом ее значении. Хотя данные нововведения и помогли избежать братоубийства, однако они отрицательно сказались на психологическом состоянии будущих правителей, которые, несмотря ни на какие гарантии, находясь в Стамбуле, чувствовали себя в небезопасности. Кроме того, они лишались практического опыта руководства, что отрицательно сказывалось на качестве будущих правителей.

Ахмед I отказался казнить своих братьев и ввел новую систему престолонаследия, которая положила конец многовековой традиции братоубийства. Фото wikipedia.org



Как гречанка вернула «Женский век»

Необходимо отметить, что на начальном этапе своей карьеры Ахмед I успешно противостоял пагубному женскому влиянию, из-за которого империя вязла в многочисленных интригах и подковерных играх. Первым делом он отослал свою влиятельную бабушку Сафийе султан во дворец города Эдирны, как говорится, подальше от Стамбула. В 1605 году умирает мать Ахмеда I Хандан Валиде султан, которая также стремилась вмешиваться в государственные дела, однако сын был непреклонен. Казалось бы, с пресловутым женским веком, который начался при Сулеймане Великолепном, уже покончено, но тут в дело вступает красавица-гречанка Кёсем султан, которая по совместительству была еще и женой юного султана Ахмеда I. Кёсем султан, пожалуй, была одной из самых влиятельных женщин Османской империи за всю историю женского века. На протяжении сорока лет ей удавалось сохранить свои позиции на османском олимпе и участвовать в принятии судьбоносных решений для империи.

Помимо власти и империи Ахмед I унаследовал от отца две войны и одно народное восстание. Традиционно Османская империя на северо-западе воевала с Австрией, а на юго-востоке с Ираном. Войны истощали государства, которые в них участвовали, по этой причине между Австрией и Османской империей на двадцать лет был заключен Житваторокский мирный договор. Согласно договору Австрия выплатила османам единовременную контрибуцию в размере 200 000 золотых монет, взамен она освобождалась от ежегодной дани в размере 30 000 золотых монет, австрийский герцог Матиас признавался равным Османскому султану Ахмеду I. Если вспомнить, что во времена Сулеймана Великолепного австрийский герцог был равен османскому великому визирю, то в плане авторитета позиции османов немного пошатнулись.

С иранцами также был заключен мирный договор, но он был нарушен, и военные действия на юго-восточном фронте продолжились и не в пользу Османской империи. В то время в Иране на престоле восседал Шах Аббас I, период правления которого считается золотым веком в истории Сефевидов. Пока империя воевала и мирилась на двух фронтах, внутри страны во всю бушевали народные восстания Джелали, которые были жестко подавлены великим визирем Койуджу Мурат Пашой. После этого в стране наметилось относительное спокойствие.

Им была построена знаменитая стамбульская мечеть «Султанахмет», или, как ее еще называют, «Голубая мечеть». Фото wikipedia.org



«Голубая мечеть» как символ Турции

Ахмед I был глубоко религиозным человеком и, кроме дел государственных, уделял особое внимание строительству мечетей и куллийе. Им была построена знаменитая стамбульская мечеть «Султанахмет», или, как ее еще называют, «Голубая мечеть». Данная постройка поистине является одной из жемчужин не только османской, но и мусульманской архитектуры. Существует множество преданий и легенд относительно строительства данной мечети. Самую красивую и необычную версию из всех художественных, пожалуй, предложил сербский писатель Милорад Павич. Заинтересованный читатель может обратиться по этому поводу к произведению «Пейзаж, нарисованный чаем». Для затравки могу привести небольшой отрывок из того, что султан сказал архитектору. Указывая на Айа-Софию, бывшую церковь, которая была превращена в мечеть, Ахмед I сказал: «Она не должна быть больше, потому что и я не больший правитель, чем Юстиниан, который ее построил, но не должна быть и меньше»…

Четырнадцатому султану Османской империи, в отличие от отца, за мягкий нрав, справедливость, скромность и щедрость Всевышний Аллах даровал большую народную любовь и уважение. Но жизнь его была непродолжительной, Ахмед I скончался от брюшного тифа в возрасте 27 лет и был похоронен в мавзолее рядом с Голубой мечетью.

Булат Ногманов