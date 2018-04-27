«Жили по-деревенски, а хочется полегче»: какие квартиры получают ветераны

Как татарстанский рынок жилья благодаря ветеранской программе получил больше 6 тысяч квартир

Фото: Юлия Косолапкина

За 13 лет существования программы предоставления жилья ветеранам и участникам Великой Отечественной войны с помощью Госжилфонда РТ квартиры получили более 6 тысяч человек. В этом году к ним присоединятся еще шесть ветеранов в Арском районе, Казани и Набережных Челнах. Корреспондент «Реального времени» побывал в гостях у тех, кто уже получил жилье по ветеранской программе.

Больше двух лет жила на съемной квартире

В двухкомнатную квартиру в поселке Бирюли Высокогорского района Ханифя Габдулбариева въехала только в 2016 году, почти перед самым Новым годом. Она получила жилье как вдова ветерана и инвалида Великой Отечественной, ее муж умер еще в 1990 году. До этого ей пришлось пожить в съемном жилье и в доме с внуками, откуда ее практически выгнал муж младшей дочери. А в молодости жилищные условия у Ханифи Гафиятовны были еще хуже.

— Родилась я в Татарии в 1928 году. Родителей раскулачили, всех сослали в Красноярский край, в тайгу. Там и жили. В войну работала в колхозе — всех мужчин забрали, даже 16-летних парней. После войны еще пять лет были проблемы с урожаем, — вспоминает Ханифя Габдулбариева.

Муж вернулся с войны инвалидом. В 1950 году бросили дома в Красноярском крае и поехали в Кемеровскую область строителями. «Шпалы таскали, траншеи копали. В 1958 году работала на стройке электростанции», — рассказывает вдова ветерана.

В семье было три дочери, младшая училась в Казани, здесь же вышла замуж. С ее семьей жила Ханифя Гафиятовна после смерти мужа.

1 / 13 Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

— Был момент, когда зять их бросил, а через какое-то время дочь умерла, и я жила с внуками, они уже большие были. А потом опять вернулся муж дочери. Он меня и до этого обижал, как я теперь могла с ними жить? Я ему и не нужна, — спокойно рассказывает 89-летняя женщина.

Так она ушла сначала на съемную квартиру, где жила больше двух лет («то воды нет, то батареи холодные»), потом обратилась в сельсовет, чтобы получить собственное жилье. Вдова ветерана вспоминает — записали в очередь, ждать пришлось долго, около 7 лет. А потом предложили двухкомнатную квартиру в Бирюлях. Обычно участникам войны и тем, кто может принять участие в программе, предоставляют однокомнатное жилье. Можно и больше, но тогда за дополнительные квадратные метры нужно доплачивать. Ханифя Габдулбариева и взяла бы однокомнатную квартиру, но таких уже не было, все разобрали, а двухкомнатные остались. Так и согласилась на нее пенсионерка, получив «в нагрузку» ежемесячную выплату в 7 тысяч рублей из своего кармана.

Квартиру ей передали полностью отделанной, нужно было только обставиться. Две комнаты Ханифы Гафиятовны почти пустуют, мебели, как и других вещей, по минимуму, несколько картин в рамках и те стоят на полу, а не висят на стенах. От предложенной помощи женщина категорически отказалась, добавив, что денег у нее нет — видимо, полагая, что придется заплатить.

Все родственники живут далеко, в Сибири, иногда приезжает племянница. Внуки с высокогорской пропиской уже взрослые и живут самостоятельно.

— Сейчас все хорошо. Магазины рядом. Только вот, чтобы лечиться, надо ехать в Высокую Гору. Но я и не хожу лечиться, — говорит пенсионерка.

1 / 13 Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Из деревенского дома без удобств — в квартиру

История труженицы тыла, вдовы ветерана Великой Отечественной войны Ирины Чеховой из Зеленодольска, отличается уже тем, что она живет не одна, а вместе с дочерью и зятем. Семья из трех человек в 2016 году разместилась в однокомнатной квартире на 34,8 «квадрата» — зато никаких доплат. Вдова ветерана, которой полагалось жилье, полностью уложилась в предлагаемую субсидию.

— Квартира очень нравится. Дочь ухаживает за ней хорошо, она тут хозяйка. Я до этого жила в селе Гари Зеленодольского района. Жили по-деревенски — туалет на улице, воды не было. Тяжело так жить, хочется полегче, — говорит Ирина Александровна.

В деревянном доме она жила вместе с мужем. В 1986 году он умер, с тех пор вела хозяйство одна, но дети, а их четверо, приходили помогать, позже и внук с женой подселились. «За мной всегда ухаживают, никогда одна не была», — торопится сказать Ирина Чехова. Семья у нее действительно большая — четверо детей, девять внуков, шесть правнуков, два праправнука и еще два на подходе.

— Сама я работник тыла, работала на заводе имени Серго. Поставили в третьем цеху сразу на два станка. Как-то работали ночью, утром увидели, что на одном из них другая работница наделала брака. Так проверяющий взял гильзу и кинул в меня, попал. Я сразу плакать, что взять — девчонка, 16 лет. Пришла домой — плачу, на работу тоже со слезами иду. Несколько лет мучилась бессонницей, так и работала, — рассказывает о себе Ирина Чехова.

Гузель Рахматуллина прокомментировала, что программа предоставления жилья участникам войны действует с 2005 года. За это время с помощью фонда квартиры получили 6080 ветеранов и участников войны



Шесть тысяч квартир

Руководитель группы информационной политики ГЖФ при президенте РТ Гузель Рахматуллина прокомментировала, что программа предоставления жилья участникам Великой Отечественной действует с 2005 года. За это время с помощью фонда квартиры получили 6080 ветеранов и участников войны. Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ выделяет субсидию на приобретение жилья, в 2018 году она составляет 1 млн 345 тыс. 608 рублей. Норматив общей площади составляет 36 квадратных метров, кроме того, ГЖФ предоставляет дополнительные 3 квадратных метра. При желании участники программы могут улучшить жилищные условия и без участия Госжилфонда, используя субсидию для покупки квартиры на вторичном рынке.

Напомним, «Реальное время» писало о праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Казани. Так, 24 апреля стартовала акция «Георгиевская ленточка», а основные мероприятия пройдут, разумеется, 9 мая. На деловом понедельнике в мэрии города, кроме того, сообщили, что в этом году к празднику в республике отремонтируют 23 квартиры ветеранов.