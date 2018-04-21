«Их нравы»: как кровавый османский султан воевал, объявил сухой закон — и надорвался

Правитель империи османов Мехмед III был соткан из противоречий

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен тринадцатому султану Османской империи Мехмеду III (1566 — 1603), начавшему свое правление с убийства 19 своих братьев.

Султан №13



Если бы можно было охарактеризовать одним словом период правления тринадцатого султана Османской империи Мехмеда III, то этим словом, наверное, была бы «трагедия». То ли нумерология здесь сказалась, то ли так называемая «усталость металла», то ли кровавый рок, который преследовал султана последние восемь лет его жизни, то ли неисповедимые пути Господни, или же все вместе — но произошел надлом, и система перестала работать. Более того, в период правления Мехмеда III начался тлеющий процесс разрушения Великой Порты, который продлился более 320 лет.

Несмотря на то, что при рождении великий прадед Сулейман Великолепный нарек его Мехмедом — в честь другого, также великого его предка, судьба Мехмеда III, можно сказать, не сложилась. В самом начале султанской карьеры, после вступления на престол, он приказал умертвить 19 своих братьев, большинство из которых были еще детьми. А сколько было утоплено в Мраморном море беременных от его отца наложниц — и говорить не приходится. По этой причине Мехмед III застолбил за собой право называться «черным пятном» в истории Османской империи. Некоторые султаны, которые правили после него, даже отказывались посещать могилу своего предшественника, памятуя о той кровавой расправе, которую тот учинил над своими братьями.

Мехмед III вошел в историю как первый правитель, который принял личное участие в военном походе после тридцатилетнего перерыва. Фото wikipedia.org



Битва кастрюль и половников

Кроме ужасающего инцидента при вступлении на престол, Мехмед III вошел в историю как первый правитель, который принял личное участие в военном походе после тридцатилетнего перерыва. Напомним, что его отец и дед предпочитали военным баталиям комфорт дворцовой жизни. Так же, как и во времена его отца и деда, страна вела войну на два фронта: в противостоянии с Габсбургами на северо-западе и с Сефевидами на юго-восточной оконечности империи. После серии поражений от австрийцев и потери значительного количества крепостей Мехмед III и принимает волевое решение лично участвовать в походе на австрийцев, несмотря на противодействие матери. Поход оказался успешным, была отвоевана Эгерская крепость, в результате чего открывалась дорога на Вену.

После этого произошла довольно необычная Керестецкая битва, в которой 140-тысячному османскому войску противостоял 300-тысячный союз католических стран Европы во главе с Австрией. Под натиском союзников османское войско начало разбредаться, исход битвы, казалось, уже был предрешен, и расслабленные союзные войска начали собирать трофеи. Однако дело приняло совершенно неожиданный оборот. Когда войска союзников дошли до тылов османской армии, тыловики (по сути, простые крестьяне) были так возмущены, увидев перед собой крестоносцев, что, взяв в руки подвернувшиеся предметы, обрушились на врага и полностью его разгромили. Предметами этими были кастрюли и прочая кухонная утварь, и по этой причине Керестецкую битву в османской историографии называют еще «Битвой кастрюль и половников».

Однако, несмотря на эти две победы, дальнейшая судьба османской армии в Европе оказалась плачевной — она проигрывала австрийцам битву за битвой.

Султан Мехмед слушает музыкантов. Фото wikipedia.org

Двуликий султан

Тем временем к проблемам, созданным австрийцами на северо-западе, добавляются другие, не менее серьезные. В Стамбуле начинается эпидемия чумы, которая уносит жизни одной из жен султана и девяти его сестер, что вынуждает Мехмеда III в спешном порядке вернуться во дворец. В Анатолии с новой силой вспыхивают народные восстания Джелали. Во дворце различные группы плетут интриги, что приводит к конфликту среди визирей, а жертвой этого оказывается сын султана Махмуд, который был казнен по подозрению в притязаниях на престол. После этого его мать и около 30 слуг обрели последний приют в уже известном нам Мраморном море. Воспользовавшись этой ситуацией, иранцы начинают новую войну против Османской империи. Первым делом Шах Аббас I берет Тебриз и Реван. Силы Мехмеда III начинают истощаться, и после восьми лет правления он умирает внезапной смертью.

Некоторые историки склонны полагать, что султан умер от сердечного приступа, другие же считают, что причиной послужило ожирение. С другой стороны, когда на совести человека столько невинных душ, то с психологической точки зрения такое давление невозможно долго выдержать. Когда читаешь заметки турецких историков о Мехмеде III, складывается впечатление, что в нем сочетались две противоречивые натуры: глубоко религиозная, поэтическая и возвышенная, стремящаяся быть ближе к людям и творить добро — и кровожадная, темная, цепляющаяся за власть, оказавшаяся под страшным влиянием матери. Но, как говорится, тяжела шапка Мономаха — и Мехмед III не справился.

Кроме всего прочего, тринадцатый султан Османской империи Мехмед III вошел в анналы османской истории как поэт, писавший стихи под псевдонимом «Адли» (справедливый), строитель мечетей и куллийе и, что удивительно, как первый правитель, объявивший сухой закон.