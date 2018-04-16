История успеха: как Владимир Лушников химическое производство в Татарстане поднимал

Ветераны производства о первом директоре ПАО «Казаньоргсинтез»

Фото: пресс-служба ПАО "Казаньоргсинтез"

«Требовательный и строгий, он был прост в общении и всегда умел ладить с руководящим звеном в обкоме и горкоме. Гениально подбирал кадры. Был прекрасным инженером, организатором и знатоком химического производства». Так вспоминают о первом директоре «Казаньоргсинтеза» Лушникове ветераны, участвовавшие в строительстве химического гиганта. В преддверии двойного юбилея КОСа: 60-летия со дня образования и 55-летия со дня выпуска первой продукции «Реальное время» встретилось с работниками завода-юбиляра, чтобы узнать о вкладе его первого руководителя в строительство и развитие предприятия.

От школьного учителя до руководителя химического завода

Владимир Петрович Лушников родился 29 мая 1914 года в Казани. В 1930 году его направили работать учителем начальной школы в деревню Скородуновку Пестречинского района ТАССР. Через 2 года Владимир Лушников уже стал директором школы. Затем в числе «тысячников комсомола» он поступил в Казанский химико-технологический институт, который с отличием закончил в 1937 году по специальности «инженер-технолог».

В 1930 году Владимир Лушников работал учителем начальной школы в деревне Скородуновке Пестречинского района ТАССР.



После КХТИ Владимир Лушников поступил на работу на строящийся тогда Казанский завод кинопленки (сейчас это акционерное общество «Тасма»). Здесь он начал со сменного мастера и дошел до должности главного инженера. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в выпуске необходимой для авиационной разведки фотопленки, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Орден «Знак Почета» Владимир Лушников получил уже после войны за освоение новых изделий: цветных и рентгеновских пленок. В 1953 году его перевели директором на Казанский фотожелатиновый завод. А через 5 лет, в августе 1958 года, решением Татарского Совнархоза Владимир Лушников был назначен первым директором Казанского завода органического синтеза.

«Хотя на совещаниях и происходили резкие разговоры, но все доводилось до конца и запускалось в производство»

Ветераны производства, которые рассказали корреспонденту «Реального времени» о Владимире Лушникове, высоко ценят его роль в строительстве Казанского химического завода. Замечая, с какой теплотой говорят о нем заводчане, можно понять, что бывшие работники КОСа до сих пор любят и уважают своего первого директора.

Первая дирекция «Казаньоргсинтеза»

«Владимир Петрович умел поставить задачу и потребовать ее решения. У него был налажен хороший контакт со строителями «Оргсинтеза», с руководством республики было полное взаимное понимание друг друга. Хотя на совещаниях и происходили резкие разговоры (не скажу, что работа двигалась точно в срок — строители всегда немного опаздывают), но все доводилось до конца и запускалось в производство», — рассказал бывший директор завода полиэтилена низкого давления Лев Иванов.

Под строительство завода в Казани исполком городского совета 19 февраля 1958 года выделил участок земли площадью 200 гектаров. После выделения участка для строительства в феврале 1959 года Татсовнархоз утвердил проектное задание: сметная стоимость будущего предприятия составляла около 108 млн рублей. На базе основного сырья — сжиженного нефтяного газа и бензола — предусматривалась организация производства этилена и пропилена, изопропилбензола, фенола и ацетона, полиэтилена, окиси этилена, этиленгликоля, этаноламинов, модификаторов, текстильно-вспомогательных веществ и других синтетических продуктов.

На возведение предприятия со всего Советского Союза съехались 2500 добровольцев



По инициативе Владимира Лушникова, строительство завода объявили комсомольской стройкой. На возведение предприятия со всего Советского Союза съехались 2500 добровольцев, многие из которых потом перешли на работу на «Оргсинтез» в качестве аппаратчиков, машинистов. Еще в 1960 году, до получения первой продукции, Владимир Лушников начал решать кадровый вопрос: было построено техническое училище №11 (сейчас колледж им. В.П. Лушникова). Кроме выпускников училища и КХТИ на новое предприятие стекались специалисты с других родственных заводов.



Владимир Лушников лично ездил в Орск на первое предприятие по газоразделению, в Грозный на вторую установку по получению фенола в Советском Союзе, чтобы привезти в Казань ценные кадры. Он понимал, что развитие предприятия зависит от людей, которые на нем работают.

По своему характеру Владимир Лушников был прирожденным руководителем



«Сейчас говорят «красные директора», а ведь они занимались большим делом. Владимир Петрович очень любил завод. По своему характеру он был прирожденный руководитель. Раз или два раза в неделю, когда построили производство, Владимир Петрович объезжал территорию предприятия. Он приучал нас к дисциплине и содержанию своей территории в чистоте», — вспомнил бывший заместитель генерального директора предприятия по экономике и управлению Юрий Балатенко.

Владимир Лушников строил не рядовой завод

«Оргсинтез» развивался бурными темпами. Каждый год вводились новые мощности, открывались цеха, производства. 13 июля 1963 года была получена первая партия фенола и ацетона. Тогда из строящегося завода «Оргсинтез» перешел в действующий. Мощность производства составляла 45 тыс. тонн в год по фенолу и 27,5 тыс. тонн по ацетону. В 1964 году ввели в эксплуатацию продуктопровод «Миннибаево — Казань». Первую очередь производства этилена сдали 31 декабря 1965 года, вторую — в 1968-м.

В январе 1975 года вступила в строй промышленная установка «Этилен-100» — третья очередь производства этилена. Ее мощность составляла 120 тыс. тонн продукта в год. В то время на рынке полиэтилена доля «Казаньоргсинтеза» составляла 62% от общего объема продукции. В 1983 году, уже после ухода Лушникова на пенсию, было запущено производство полиэтилена низкого давления. Строительство завода также начиналось еще при Владимире Петровиче.

Каждый год «Оргсинтез» вводил новые мощности, открывались цеха, производства

Если в начале строительства химического производства советская пресса назвала «Казаньоргсинтез» «первенцем большой химии Татарии», то с получением первых продуктов фенола, ацетона, полиэтилена о предприятии на газетных полосах стали писать как о «флагмане нефтехимии республики».

«Наш завод постоянно строился, каждый год открывали новый цех, запускали производство. Как-то раз я спросил Владимира Петровича: «Может, пора остановить стройку?». Он ответил: «Если не будем продолжать строиться и развиваться, то станем рядовым заводом, и о нас постепенно забудут. А во время стройки можно не только открыть новое производство, но и помочь рабочим решить вопрос с жильем, что хорошо и для города, и для республики», — вспоминает один из разговоров с Владимиром Лушниковым бывший заместитель генерального директора объединения по кадрам и режиму Иль Айтуганов.

От строительства жилья до трамвайных линий

Лев Иванов вспоминает, что на «Оргсинтезе» было легче получить квартиру, чем на любом другом заводе в Казани. «Владимир Петрович добивался в министерстве, кроме финансирования промышленного строительства, выделения средств на жилье для рабочих. Они были уверены, что получат квартиру, — рассказал Лев Иванов. — Владимир Петрович строго соблюдал дисциплину. Если человек встал в очередь на жилье, то не было случая, что на его место двигали «блатного». Рабочие видели справедливость, и это влияло и на стабилизацию коллектива».

В 60-х годах большая часть Казани была деревянной



В 60-х годах большая часть Казани была деревянной, нередко домики стояли на топких болотах. Жилье, которое строилось для рабочих «Казаньоргсинтеза», часто становилось основной причиной при выборе профессии. Когда Владимир Петрович ушел на пенсию, завод построил в Казани свыше 200 тыс. кв. метров жилья. Почти весь 46-й квартал в Московском районе — от улицы Серова до улицы Шамиля Усманова — был построен «Оргсинтезом». Вместе с жильем завод строил комбинаты, в которых размещались детский сад и ясли. Всего было построено 11 таких комбинатов.

Владимир Петрович добился того, что центр Московского района и Соцгород соединила трамвайная линия



Наряду с производством Владимир Лушников большое внимание уделял качеству жизни в Казани. Завод был на окраине города, где не было дорог. Владимир Петрович добился того, что центр Московского района и Соцгород соединила трамвайная линия. Позже было пущено две линии автобуса, до самого завода построили троллейбусную линию. Появилась улицы Беломорская, Тэцевская, построили дорогу через поселок Левченко. Благодаря «Казаньоргсинтезу» в Казани открыли первый бассейн, воздвигли Дворец химиков, спортивный комплекс, больницу, профилакторий, школы, пионерский лагерь.



«Владимир Лушников поддержал мою инициативу, и на предприятии открыли музей. Он гордился тем, что оставит след после себя», — добавил Иль Айтуганов.

Случай с блинами и телефоном

Ну а в быту и в жизни Владимир Лушников человеком был простым и скромным. Юрий Балатенко часто ездил с ним в командировки и, видя с каким вниманием директор относится к людям, узнал его с новой стороны.

«В детстве жизнь у Владимира Петровича была несладкая. Как-то раз зашли с ним в Москве после совещания перекусить в блинную. Он предложил мне взять блины, я отказался. Сидим, обедаем. Владимир Петрович сворачивает блин, солит и ест. «Попробуй, возьми блин», — говорит мне. Я опять отказываюсь. Он говорит: «Ничего ты не понимаешь в жизни». Уже в гостинице объяснил: «Когда я был маленький — а у нас была большая семья — мы садились за стол, пока мама пекла блины. Она не успевала их на тарелку класть, как мы хватали блины и ели с солью, потому что больше ничего не было. Ты знаешь, как это было вкусно!». Я отвечаю: «Владимир Петрович, вы сейчас и икру можете заказать». А он вскрикнул: «Какая икра? Ты что?» — вспомнил случай из совместной поездки Юрий Балатенко.

Рассказал ветеран производства и о том, с каким вниманием Владимир Лушников относился к рабочим и их потребностям, чуткость первого директора проявлялась в мелочах. Юрий Балатенко вспомнил такой случай: «Перед пуском цеха по производству фенола и ацетона, приходилось ночевать на заводе, ремонтировали оборудование, неделями не появлялись дома. Как-то раз после такой тяжелой недели с Левой Ивановым, а мы работали в одном цехе, приехали на пару часов домой. Утром вернулся на работу — звонит Лушников:



— Слушай, а ты знаешь, что у тебя неполадки в цеху?

— Знаю, сейчас исправим.

— Ты звони на завод, когда домой уезжаешь. Ты же мог позвонить и узнать, все ли работает!

— Владимир Петрович, да у меня телефона нет в квартире.

А в то время не у всех были телефоны. Прошла пара дней. Возвращаюсь домой, тесть говорит: «Юра, тут пришли какие-то люди и поставили телефон». Такой неожиданный подарок мне сделал Владимир Петрович».

Из рабочих — в директора

Многие из ветеранов предприятия признаются, что плохо работать на предприятии было стыдно и неудобно. Рабочие брали пример с директора, следовали заложенным им традициям. Директора заводов и начальники цехов, как и Владимир Лушников, каждый день перед началом работы обходили свою территорию, следили за чистотой.

«Все работали не покладая рук. У меня, как у механика, было много проблем, из-за которых я часто поздно уходил с завода, но не считал, что делаю что-то выдающееся, — поделился воспоминаниями Лев Иванов. — Коллектив был дружный. Всем на первых порах приходилось перерабатывать, но это не выпячивалось и не декларировалось».

Владимир Лушников выдвигал на руководящие позиции простых рабочих



Владимир Лушников не боялся выдвигать на руководящие позиции простых рабочих. Примером может служить карьерный рост главного инженера предприятия Малика Габутдинова, который пришел на завод начальником смены. Кузницей кадров считался цех по производству фенола и ацетона. Валерий Черевин, который первым получил кристаллы фенола, прошел путь от аппаратчика 6-го разряда до заместителя технического директора предприятия.

«Я запомнил, как Владимир Петрович назначил меня на должность заместителя начальника производства. Он приехал ко мне в цех, и мы с ним беседовали два часа. Владимир Лушников убеждал меня принять новую должность. Два или три раза его секретарь, Роза Николаевна, передавала, что звонят из Москвы, что его ждут люди. Он отвечал, что занят, говорит с будущим руководителем. Я долго не соглашался сменить место, но в конечном итоге судьба показала, что его решение было правильным. Я благодарен Владимиру Петровичу за то, что он смог меня убедить», — рассказал Валерий Черевин.

«Докладывай, как на оперативке»

Хотя Владимир Лушников и ратовал за карьерный рост рабочих, вершиной своей стези считал должность директора «Оргсинтеза». Его несколько раз приглашали в Москву на место замминистра: он отказывался. Владимир Лушников знал, что большую пользу принесет на производстве.

На доме №113 по улице Декабристов на пересечении с улицей Лушникова установлена мемориальная доска в честь первого директора «Казаньоргсинтеза»



В 1982 году Владимир Петрович из-за болезни ушел на пенсию. В то время Юрий Балатенко уже работал заместителем генерального директора предприятия по экономике и управлению. «Мы каждый четверг проводили оперативное совещание, на котором я докладывал о выполнении плана и состоянии дел на заводах. И вот он ушел на пенсию и вдруг звонит мне: «Юра, как дела?». Я отвечаю, что все нормально, а он говорит возмущенно: «Не все нормально! Ты докладывай, как на оперативке. Звони мне каждое утро и докладывай». Так я в течение 2—3 месяцев до его болезни каждое утро звонил и рассказывал, как дела на заводе», — вспомнил Юрий Балатенко.

Владимир Лушников не представлял жизни без завода. Прожив на пенсии всего 3 года, он умер в 1985 году. В память о первом директоре «Казаньоргсинтеза» одна из улиц в Московском районе носит его имя. В 2016 году на доме №113 по улице Декабристов на пересечении с улицей Лушникова была установлена мемориальная доска в честь Владимира Петровича Лушникова.