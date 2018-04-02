Дирекция скверов Казани монополизирует продажу мороженого в парке Урицкого и Ометьевском лесу

Столица Татарстана горит и плывет: как чиновники не вспомнили про безопасность в ТЦ и жаловались на нечищеные ливневки

Фото: Максим Платонов

Парки Казани в этом году планируют начать зарабатывать, за сезон от аренды земли под аттракционы и точки питания планируют выручить до 5,5 млн рублей. Предпринимателей пустят не во все парки — в трех дирекция сама собирается заняться продажей мороженого и напитков, не монополизации ради, а из любопытства, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Также там успокоили, что во время паводка казанцев спасут — проблемы с городским поисково-спасательным отрядом решили. Зато мимо чиновников мэрии прошла тема безопасности в торговых центрах — это чиновникам оказалось не интересно, несмотря на кемеровскую трагедию и то, что такая едва не повторилась в ночь с субботы на воскресенье в Казани. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Про безопасность в торговых центрах и пожар в «Старом амбаре» даже не вспомнили

На девятый день трагедии «Зимней вишни» чиновники мэрии Казани не то что не вспомнили о ней, даже не затронули тему обеспечения пожарной безопасности в торговых центрах города, хотя эта тема сейчас волнует большинство горожан, и даже демонстративно не стали обсуждать субботний пожар в ресторане «Старый амбар», где выгорела мансарда площадью 450 квадратных метров из-за, по предварительной версии МЧС, отложения жиров в вытяжной системе мангала. Уголовное дело по пожару в «Старом амбаре» пока не возбуждали, пожарные говорят, что проверка может длиться до 10 дней. В мансарде ресторана находится и детская комната, никто не пострадал только потому, что поздним вечером маленьких посетителей уже не было.

Темой дня на «деловом понедельнике» стал предстоящий паводок. Пик его, пообещал начальник Управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов, придется на первую декаду апреля. Пока погодные условия благоприятствуют его спокойному прохождению, несмотря на то, что снега выпало 120—150% от нормы. Однако в случае резкого потепления в зону подтопления может попасть территория площадью около 13 кв. километров в Советском и Приволжском районах по берегам реки Ноксы, в поселках Салмачи и Вишневка. В зоне риска находятся 386 домов, в которых проживают 1223 человека. Также возможно подтопление жилых массивов по низменным берегам Волги и малых рек — Казанки, Киндерки, Вертлевки и Сухой реки.

Под наблюдением МУП «Городские мосты» 40 сооружений, девять мостов взяты на контроль. Один из них через реку Киндерку в поселке Аки находится ниже уровня воды во время ее максимального подъема.

Пик паводка, пообещал Фердинанд Тимурханов, придется на первую декаду апреля. Фото kzn.ru



Казанцев спасут: с ведомством Тимурханова вопрос решили

Чтобы не поплыл город, прочищаются ливневки. Длина ливневой канализации Казани составляет около 380 километров, прочищать ее начали в 2012 году, за это время удалось охватить только 60%. В 2017 году на выделенные из республиканского бюджета 100 млн рублей прочистили еще 9 километров, рассказал начальник комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. По словам Куляжева, на очистку ливневок в этом году будет выделено еще 50 млн рублей.

«Мы продолжаем принимать бесхозные сети промышленных предприятий, которые отказались от их содержания, требуется их прочищать, а это стоит немало денег», — посетовали в мэрии.

В случае, если паводок все-таки пойдет не по оптимистичному сценарию, казанцев пообещали спасти. «Были кратковременные проблемы с поисково-спасательным отрядом, но на сегодняшний день этот вопрос решен», — коснулись чиновники недавнего скандала, связанного с ведомством Фердинанда Тимурханова.

Напомним, что спасатели пожаловались в соцсетях, что поисково-спасательный отряд оказался неаттестованным к спасению попавших в беду горожан и сотрудников попросили уйти в отпуск как раз на время паводка. Произошло это из-за того, что Тимурханов якобы оставил в отряде вакантные места, чтобы сэкономить на фонде заработной платы. Автор сообщения в соцсетях предположил, что кто-то получал зарплату за отсутствующих работников. Отметим, что в биографии Тимурханова уже был похожий факт — в 2012 году Казанский гарнизонный суд это установил и приговорил к штрафу в 100 тысяч рублей.

У журналистов в связи с этим к Тимурханову возникли вопросы, но на пресс-подход он не вышел (обычно докладчики всегда выходят на подход по окончании совещания).

В случае, если паводок все-таки пойдет не по оптимистичному сценарию, казанцев пообещали спасти. Фото mchs.tatarstan.ru



Дирекция парков ищет организатора мероприятий на 1,44 млн

Зато вышла директор МБУ «Дирекция парков и скверов» Алсу Саетова, которая рассказала о том, что впервые дирекция, а не комитет потребительского рынка будет заниматься продажей мест под нестационарные торговые объекты в парках Казани. На этом планируется выручить до 5,5 млн рублей. Аукцион по продаже торговых мест уже начался, выставлено 37 локаций, «гораздо меньше, чем в прошлом году, потому что парк — это прежде всего парк культуры и отдыха, а не ярмарка». Цена лота будет зависеть не от кадастровой стоимости, а от трафика посетителей, удаленности от зоны активностей, вида оказываемых услуг и количества планируемых мероприятий в парке, потому что крупные события дают увеличение дневной выручки в разы.



— Мы постараемся увязать арендную плату с объемом выручки. Это станет стимулом для предпринимателей и дирекции, с одной стороны, а с другой — позволит сделать распределение доходов более справедливым, — считает Саетова.

В связи с этим в некоторых парках начальная цена лота поменялась несущественно по сравнению с прошлым годом, а в некоторых выросла почти на 200%. Сильнее всего подорожала земля на высокомаржинальные виды торговли, такие как размещение аттракционов.

— Точки по продаже мороженого — если в парке «Крылья Советов» стоили 10 тысяч, то сейчас ближе к 20 тысячам, но это начальная цена, и в прошлом году она выросла: например, в парке имени Горького — до 600 тысяч рублей. Мы думаем, что в этом году такие же цены будут, — рассказала Алсу Саетова.

Еще один лот — право стать организатором мероприятий на территории парков, в том числе маркетинговых, с привлечением коммерческих партнеров. Начальная цена составляет 1,44 млн. Это эксперимент, и пока заявок не поступало.

Программа максимум этого года — заработать средства, достаточные для организации мероприятий, по словам Алсу Саетовой, речи о том, чтобы содержать парки своими силами, пока нет и не будет. Фото kzn.ru



Не монополизации ради: мороженщиков не пустят в двух казанских парка

Дирекция в этом году сама займется бизнесом — возьмет на себя организацию продажи мороженого и напитков на территории трех парков. Саетова тут же предупредила, что отбирать хлеб у предпринимателей и монополизировать рынок не собираются.

— В экспериментальном режиме мы организовываем это в парке имени Урицкого, Горкинско-Ометьевском лесу и парке имени Горького. В этих парках есть кафе, поэтому там не нужны дополнительные точки торговли. Это не наша самоцель — отбирать и быть монополистами на рынке по продаже разных товаров и услуг. Мы хотим понять изнутри, что это такое, потому что частенько предприниматели говорят нам о том, что испытывают проблемы в своей работе. Мы хотим точно знать, о чем они говорят, хотим разговаривать с ними на одном языке, с одной стороны, и с другой — наша задача задать определенные стандарты качества обслуживания, подать пример внешнего вида самого торгового объекта, мы готовим брендированную униформу для сотрудников, у нас будут всевозможные виды оплаты, в том числе бесконтактная, которая в прошлом году была не так развита.

В этом году дирекция совместно с МВД планирует усилить борьбу с несанкционированной торговлей и защитить таким образом предпринимателей, которые, заплатив немалые деньги на аукционе, испытывают потом конкуренцию со стороны тех, кто решил подзаработать нелегально. «Несанкционированная торговля — это серый рынок, но мы понимаем, что речь идет о миллионах рублей. В прошлом году те, кто видел, что в парк пришел парк-менеджер, собирались и уходили, хотя на некоторых, очень наглых, это не сильно действовало», — пожаловалась Саетова.

Программа максимум этого года — заработать средства, достаточные для организации мероприятий, по словам Алсу Саетовой, речи о том, чтобы содержать парки своими силами, пока нет и не будет в ближайшие год-два, а может, и три. Пока это бремя лежит на республиканском бюджете.