«Эта книга много раз выводила меня из финансовых кризисов» — предприниматели о литературе

Интернет-газета «Реальное время» узнала, из каких книг складывается библиотека предпринимателя

Фото: Максим Платонов

Что читать, чтобы вернуть себе мышление богача, чтобы уравновесить в себе разные роли, а также просто получить эстетическое наслаждение, — об этом очередной опрос в рубрике «Бизнесмены отчитались». Предлагаем читателям «Реального времени» мнения предпринимателей.



Мария Зайцева, директор филиала «Группы Ренессанс страхование» в Ижевске:

— Не так давно прочла статью «Командная дисциплина» Джона Катценбаха и Дугласа Смита в сборнике «Управление командой». Это действительно реально работающие, очень эффективные инструкции, которые помогают в разы повысить продуктивность рабочей группы. Авторы пишут о психологических приемах, принципах менеджмента, правильной постановке целей и задач. Они дают инструментарий для того, чтобы объединять людей с самими разными личными и профессиональными качествами так, чтобы они дополняли друг друга вплоть до правильного применения сильных сторон участников.

Лидия Сафина, креативный директор РА «Новая идея»:

— К сожалению, в последнее время читаю книги только по работе. Очень хочу прочесть все произведения Сергея Довлатова. К нему возник сильный интерес после разговора с другом. Он его долго хвалил. Из деловой литературы читаю книги о smm и seo. По этой теме изучаю платные вебинары, например, такие как «Суровый питерский smm». Из художественной литературы читаю Гузель Яхину, Наринэ Абгарян, Анну Гавальду.

Марат Валиуллин, директор «Первой упаковочной компании»:

— Третий или четвертый раз перечитываю книгу Наполеона Хилла «Думай и богатей». Она много раз выводила меня из финансовых кризисов, это бестселлер, основа основ. Остальные книги — перепевки, как говорит Владимир Довгань. В книге рассказано о позитивном мышлении, о том, что необходимо оперировать категориями богатства, а не бедности.

Большое впечатление на меня произвела книга В. Чан Кима и Рене Моборна «Стратегия голубого океана». Они пишут о том, что необязательно работать в конкурентной среде, можно найти ниши, где конкуренции почти нет и не тратить время на борьбу. Авторы приводят в пример цирк дю Солей, консоли Nintendo и Sony PlayStation. Игровые консоли Nintendo и Sony PlayStation рассчитаны на покупателей с разных рынков. Приставка Sony PlayStation стоит 600 долларов, а Nintendo — 200 долларов. Не каждый может позволить себе заплатить 600 долларов за PlayStation. Nintendo нашли свою нишу, поэтому клиентов у них в два раза больше, чем у Sony.

Елена Толкачева, ведущий редактор Издательства АСТ:

— В основном я читаю воспоминания артистов: Нонны Мордюковой, Евгения Леонова, Георгия Эфрона — сына Марины Цветаевой, потому что веду направление мемуарной литературы. На мой взгляд, интересную книгу о художниках Юлии Оболенской и Константине Кандаурове написала Лариса Алексеева. Книга называется «Цвет винограда». Это биография художников, которые входили в круг Максимиллиана Волошина.

Юлия Оболенская и Константин Кандауров вместе работали. Она жила в Москве, он — в Петербурге, потом он переехал к ней. Они не были женаты, просто жили вместе, причем у него была жена, но творческий союз, наверное, не мог состояться без объединения. На пике популярности, когда Кандауров уже выработал свой стиль, он перестал писать картины. И Юлия Оболенская, юная художница, которая на 15—20 лет была его младше, вдохновила его, учась у него. Константин Кандауров начал работать, устраивать выставки.

Последний источник хороших книг, который мне встретился, — воспоминания Олега Табакова. Мы думали переиздать их у себя, но не получилось. Воспоминания великого артиста прекрасно изданы, но, к сожалению, их можно купить только в его театре.

Елена Юсупова, директор лагеря «Территория «Мы» и психологического центра «Лестница»:

— Последняя прочитанная мной книга — «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной. Это глубокий, насыщенный, как будто выпуклый роман. Ощущаешь себя участником истории, наслаждаешься каждым словом. Прочитала книгу на одном дыхании. Мне, как семейному психологу, эта книга близка, поскольку я работаю с историей рода, семьи. Гузель Яхина как раз описывает историю своей бабушки, рассказ получился глубоким, повествование живое, трепетное. После этого произведения чувствуешь силу, начинаешь понимать, почему ее бабушка смогла выжить, пройти испытания и обрести женское счастье.

Я постоянно что-то читаю в области психологии, о самосовершенствовании. В плане женственности, наполнения, ощущения себя женой, мамой, музой рекомендую книги Ольги Валяевой. Они дают женщинам основы, ориентируясь на которые можно построить отношения, понять себя. Если говорить о мамах, то мне понравилась книга Памелы Друкерман «Французские дети не плюются едой». Книга читается легко, в ней сравниваются две системы воспитания: французская и американская. Мне кажется, что мы ближе к американскому воспитанию. Памела Друкерман пишет, что иногда мамам стоит отступить, не вмешиваться в жизнь ребенка, заняться собой, забыть о гиперопеке.

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