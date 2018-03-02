Екатеринбург: «Ельцин-центр», свердловский рок и «уральский менталитет»

Матчи

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа мундиаля. Команды, которые опробуют газон местного стадиона, — далеко не последние на своих континентах и могут даже побороться за медали ЧМ-2018. 15 июня здесь пройдет матч «российской» группы Египет — Уругвай. 21 июня сборная Франция выяснит отношения с дружиной из Перу. Третий матч состоится 24 июня, сыграют сборные Японии и Сенегала, четвертый — 27 июня встретятся Швеция и Мексика.

На этом чемпионат в уральской столице завершится. Игры плей-офф екатеринбуржцы смогут увидеть только по телевизору или в других городах.

Стадион

Главные события мундиаля развернутся в спорткомплексе «Екатеринбург Арена». После реконструкции здесь могут разместиться 35 тысяч зрителей.

Этому грандиозному сооружению в центре города (Екатеринбург, ул. Репина, 5) более 60 лет. Строение, выполненное в стиле сталинского неоклассицизма, носит статус объекта культурного наследия и включено в список памятников культуры регионального значения.

Интересно, что изначально стадион был велодромом — именно этот объект выстроил здесь в 1900 году купец и меценат Камалетдин Агафуров. С 1913 года на площадке стали проводиться также и футбольные матчи, а в 1928 году открылся Уральский областной стадион им. В.И. Ленина с деревянными трибунами. В 1950-е годы с помощью немецких инженеров-военнопленных на этом месте был спроектирован и отстроен новый спортивный комплекс на 27 тысяч зрителей — «Стадион Центральный». Это название сохраняется по сей день (лишь на время чемпионата стадион станет «Екатеринбург Ареной»). В 2011 и 2017 годах завершились очередные этапы реконструкции спорткомплекса, теперь он соответствуем всем современным российским и международным требованиям (категория — три звезды).

Домашняя арена футбольного клуба «Урал», выступающего в РФПЛ.

Остановка «Стадион»

Поскольку «Екатеринбург Арена» находится, как мы уже сказали, в центре города, добраться до нее на общественном транспорте легко. До остановки «Центральный стадион» ходят автобусы маршрутов 2, 4, 19, 21, 25, 28, 45 (со стороны ж/д вокзала), 61, 64, 70 и троллейбусы 3, 7, до «Улицы Мельникова» — автобус 11.

До остановки «Вечный огонь» следуют трамваи 2 и 18. А от станции метро «Площадь 1905 года» придется пройти 10—15 минут (1 км) по проспекту Ленина, свернув на Репина.

Где поселиться

Екатеринбург — город с достаточно развитой инфраструктурой, включая и туристический сектор. Гостиниц и мини-отелей здесь много, но на время ЧМ места, оптимально подходящие по критерию «цена/качество», во многих из них уже выкуплены. Поэтому гостям города следует заранее озаботиться приобретением временного угла или найти родственников и друзей, кто пустил бы переночевать.

Более 200 организаций города предлагают заветные койко-места гостям. Согласно сервису Booking.com, на сегодняшний день самый бюджетный вариант обойдется в 1500 рублей в сутки на человека — это хостел не в центре Екатеринбурга, в комнате возможны еще жильцы, общий санузел и прочие прелести общежития. На отдельное помещение, питание, высокий уровень обслуживания, центр города, наличие стадиона в шаговой доступности и прочие радости жизни придется уже раскошелиться. Например, за апартаменты напротив «Екатеринбург Арены» желающие могут выложить 56 тыс. рублей в сутки.

Достопримечательности

Составить самое общее впечатление об уральской столице можно на смотровой площадке бизнес-центра «Высоцкий», который находится на улице Малышева, 51.

В Екатеринбурге находится знаменитый «Ельцин центр» — в том числе по той причине, что первый президент России Борис Ельцин был уроженцем Свердловска (советское название города). Тематические выставки, экскурсии, лекции, конференции, документальные фильмы, встречи с известными политиками и общественниками проходят в комплексе-музее по улице Бориса Ельцина, 3. Посетители с головой окунутся в атмосферу российских «лихих девяностых».

Для приятного времяпрепровождения, прогулок с красивыми видами горожане и гости Екатеринбурга устремляются на Плотину городского пруда реки Исеть — здесь и живописная набережная, и дендрарий, и фонтаны, и симпатичные кафешки.

Кроме того, в городе немало монументальных объектов — известных и не очень. Но почти каждый из них заслуживает отдельного внимания: памятники «Черный тюльпан» (павшим в боях в Афганистане), Владимиру Высоцкому, воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, группе The Beatles и другим.

Где поесть

Вероятнее всего, гости чемпионата будут питаться в привычных фастфудах известных мировых брендов, благо они открыты практически на каждом углу. Сравнительно недорогие цены и в местных кафе.

Для любителей изысканной кухни, кому не жалко оставить за хороший обед пару-другую тысяч рублей, прямая дорога в екатеринбургские рестораны. Лидером рейтинга сайта «Трипадвизор» является заведение «Мой друг Оливье», специализирующееся на итальянской кухне. На второй строчке — «Хмели Сунели» (ближневосточная кухня). Также на пьедестал почета попал «Паштет» (русская и европейская кухня).

Рестораторы — народ креативный, а уральские — порой даже чересчур. Например, отведать блюда можно в заведениях с такими названиями, как «Счастье», «Бельмесы», «Хачапури для Пушкина», «Телячьи нежности», «Алиби», «А ты где?», «Замес», «ЕмБУРГер», «Бар Чак Норрис», «Касторка», «Бар ХХХХ», «Eshak», «Скворечник», «Сплетни Бар». Ну а что подают в ресторане «Гады», можно только догадываться.

Изюминка/специфика

Уральский менталитет сформировался под влиянием «горнозаводской цивилизации». Предки нынешних екатеринбуржцев — работные люди казенных заводов, ссыльные, беглые, казаки, рабочие ударных строек. Чуть менее — старообрядцы, представители тюркских и финно-угорских народов. Богатое прошлое прадедов не могло не оставить отпечатка и на уральском характере, особом отношении к труду, к слову. Считается, что уралец сдержан, вынослив, неприхотлив, но всегда отстаивает свое мнение.

Борис Гребенщиков («Аквариум»), Вячеслав Бутусов («Наутилус Помпилиус»), братья Самойловы («Агата Кристи»), Владимир Шахрин («Чайф»), Сергей «Буба» Бобунец («Смысловые галлюцинации»), Александр Пантыкин («Урфин Джюс»), Михаил Симаков («Апрельский марш»), Егор Белкин, Настя, Илья Кормильцев — имена этих уральцев и их коллективы знают миллионы поклонников «русского рока». Частью его и стал в 1980-х «свердловский рок» — прорывное музыкальное явление. К слову, в этом славном городе «прокачивался» и Юрий Шевчук в середине 1980-х — между уфимским и ленинградским периодами существования «ДДТ». Чуть менее известно следующее поколение уральских рокеров — Юлия Чичерина, Лиза Монеточка, группы «Сансара», «Курара».

Из «изюминок» Екатеринбурга отдельного внимания заслуживала недостроенная телевизионная башня — 231-метровый символ заката Советского Союза. Строилась она во второй половине 1980-х, затем строительство было заброшено. Спустя время региональные власти поставили вопрос о сносе телебашни, а общественники попросили ее переустроить и даже предлагали различные проекты. Но в марте этого года башню снесли, чтобы на ее месте построить ледовый дворец. Именно здесь планировалось устроить Площадь мира и согласия, на которой задумывалось возвести церковь, синагогу и соборную мечеть. И если православный и иудейский храмы таки возвели, то с мусульманским возникла заминочка. Временную мечеть принуждают снести, а на месте будущего «дома Аллаха» уже планируется построить тот самый ледовый стадион.