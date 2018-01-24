«Аульская культура»: критика одного колониального тезиса
На днях татарстанскому обществу был предложен любопытный тезис: татарская культура есть «аульская, деревенская культура», она «длительное время развивалась как деревенская». Поскольку этот тезис был выдвинут в стенах Казанского университета, колыбели отечественной науки, колумнист «Реального времени» Альфрид Бустанов решил на нем подробно остановиться и разобрать его несостоятельность.
Итак, доцент КФУ с 27-летним стажем, кандидат философских наук утверждает следующее:
«Она действительно аульская. Ниче не поделаешь — деревенская. То есть города не было, понимаете? Этот город, который возник здесь, он больше предполагал такую европейскую культуру, и здесь либо [...] слобода, либо еще что-нибудь такое, да? Понимаете? Сама культура по себе длительное время развивалась как деревенская».
Первое, что бросается в глаза, это разделение на высокую европейскую культуру города (здесь речь о Казани) и второсортную деревенскую культуру. Что не так с этим противопоставлением?
Казань — колониальный форпост?
Во-первых, город, «который возник здесь», появился не как форпост европейской цивилизации на Востоке, а с незапамятных времен был частью международных связей, торговых отношений и обмена идей, центром тюрко-мусульманской культуры. Говорить серьезно, в академической аудитории, что Казань как город исключительно «предполагал такую европейскую культуру», — значит абсолютно не знать истории региона. А ведь успехами археологов и историков так гордится Казанский университет! Более того, ценность и значимость исламской культуры в регионе высоко оценена международным сообществом, в том числе в лице ЮНЕСКО.
Хорошо известно, что в Золотой Орде происходил расцвет городской культуры. Десятилетиями археологи изучают богатейшее наследие, оставшееся от золотоордынской городской цивилизации. Любознательному читателю можно посоветовать прекрасную книгу Марка Крамаровского о культуре золотоордынского города. Разве можно высокомерно называть ярчайшую страницу мировой культуры «аульной»?
Идем дальше. Да, после разрушения золотоордынских городов татары-мусульмане были вынуждены переселиться в отдаленные селения. В городах долгое время им селиться было нельзя, а татарские слободы формировались почти как гетто для людей второго сорта. Яркий показатель состояния татарской культуры в XVII в. — тот факт, что до наших дней сохранилось очень мало рукописных книг, составленных в то время. Очевидно, что условия жизни тогда, мягко говоря, не способствовали литературному творчеству. И отнюдь не из-за «деревенско-аульного» характера татарской культуры. Причины — на поверхности.
Примитивные колхозники?
Во-вторых, само противопоставление города и деревни — очень сомнительное занятие. Социологи, например, прямо отрицают ценность такого противопоставления. Даже если абстрагироваться от восторженного восхваления «европейской городской культуры», можно ли описывать сельскую исламскую культуру в Российской империи и Советском Союзе как «деревенскую» и «аульную»? Я подозреваю, что «деревенская» культура предполагает отсутствие развитой литературы, научной мысли, искусств, ремесел и бизнеса. Но проблема в том, что вплоть до советских социальных экспериментов (особенно коллективизации и укрупнения колхозов) на селе развивалась очень глубокая и сложная культурная традиция, своими корнями, конечно же, уходящая в золотоордынское прошлое. К примеру, когда колхозник по памяти воспроизводит весь эпос «Едигей» — это образец «деревенской» культуры? Когда в деревне Ура в начале XX века открывается типография — это «деревенская» культура? Каменные мечети XVIII века в деревнях Кышкар и Каргала — это тоже «аул»? А море резной арабографической эпиграфики XVIII—XIX вв. в той же Каргале и многих других селениях по всей России? Оригинальная арабоязычная литература по каляму и фикху — это тоже «аульная» культура? Преподаватель Петербургского университета Хусаин Фаизханов (1823—1866) — представитель «аульной» культуры? Или, может быть, признанные даже современниками в том же Казанском университете Каюм Насыйри с Шихаб ад-Дином Марджани?
Татарский национализм, время от времени становящийся красной тряпкой в политической игре, сформировался еще в XIX веке. Смешно ведь говорить, что татарский национализм появился в деревне? Этот феномен фактически лег в основу школьной реформы «джадидов», способствовал всплеску журналистики после 1905 г. (а борьба за татарскую газету шла весь XIX век!) и, конечно же, появлению татарского театра.
Про XX век и говорить не буду. Десятки городских медресе дали многие сотни выдающихся деятелей культуры и искусства, ставшие советской городской интеллигенцией. А взлет татарской советской эстрады дал нам имена Ильхама Шакирова и Альфии Авзаловой. Постсоветская эпоха открыла целую плеяду талантливых творцов, развивающих татароязычную городскую культуру: это и Мубай, и Йолдыз Миннуллина, и группа «Иттифак». Чтобы начать замечать все это практически «в упор», хорошо бы хоть чуть-чуть знать татарский язык. Литературный книжный язык со своей многовековой историей и региональными особенностями.
Не чак-чаком единым…
В течение десятилетий на уровне массовой культуры нас пытаются убедить в ущербности и примитивности татарской культуры. Чак-чак, Сабантуй и гармошка — три кита татарской идентичности в нужной властям интерпретации. Ни то, ни другое, ни третье не отражает и доли процента многогранной татарской культуры, ведь книжность и литература — вот лакмусовая бумажка культурного богатства. Например, глубину языка можно оценить в обновляющемся «Письменном корпусе татарского языка», составляющем сейчас более 116 млн слов. Сохранились десятки тысяч текстов, созданных татарами в городах и селах на протяжении XVI—XX вв. На их основе пишутся диссертации не только в России, но и в лучших университетах мира.
Правда, наследие, о котором я говорю, время от времени методично уничтожалось, сам язык переводился то на одну графику, то на другую, школы и гимназии одна за другой закрывались, а потом носителей этой культуры официально объявляли «неграмотными».
О конъюнктуре и общей лодке
Все это очевидно, но тем не менее, от предложенного выше «аульного» тезиса за версту несет колониальным духом: дескать, деревенская культура «угнетенных» народов должна знать свое место, изучать ее не имеет смысла, в то время как европейская городская цивилизация — это эталон и венец человеческого развития. Это настолько примитивный европоцентризм, многократно становившийся предметом критики в постколониальных исследованиях, что с ним даже скучно спорить. Но у сторонников подобных взглядов из прошлого обязательно будут последователи, если вовремя не одернуть тех, кто должен передавать студентам знания, а не собственные идеологизированные стереотипы.
«Аульный» тезис не просто смешон, но и опасен. Безосновательное утверждение о том, что один народ со своей культурой — низкопробный, второсортный, обнажает бреши в интеллектуальной защите Республики Татарстан. Все-таки основа Республики покоится на паритете между населяющими ее народами и сложившимся набором презумпций памяти — не ворошить прошлое, чтобы строить совместное будущее. Научное сообщество, на мой взгляд, несет большую социальную ответственность за популяризацию положительного опыта добрососедских отношений, феноменов и явлений, которые нас объединяют, а не служат поводом для конфликтов. Легко поддаться политической конъюнктуре и начать деконструировать сложившийся статус-кво, но когда пена сойдет, мы все останемся у разбитого корыта. Мы — как общество, и каждый из нас по отдельности. Пока дело еще не дошло до «научного» обоснования извечной неполноценности татарского или любого другого народа нашей многонациональной Родины, нужно трезво посмотреть на сложившиеся реалии и научиться ценить друг друга. Хотим мы этого или нет, но мы сидим в одной лодке, в которой нет ни дураков, ни угнетенных варваров.
Справка
Альфрид Бустанов
Ph.D. (Amsterdam University, 2013)
Профессор компании ТАИФ по истории исламских народов в составе России, Европейский университет в Санкт-Петербурге.
Автор книг Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations (Routledge, 2015) и «Книжная культура сибирских мусульман» (Москва, 2012). Колумнист «Реального времени».
комментарии
Слово татары зародилось в местном диалекте русских,пришли татары-чужие.
Какая национальность у татар фактически,никто не доказал. Современные татары говорят ,что мы потомки болгар. А как думают болгары,обзывая татар кырчанами-клопами.
- которая была переписана через 200 лет, якобы, с оригинала, - которого никто и никогда и не видел. По сути, слово "русский" на "бумаге" появилось только в 14 веке при "изготовлении", якобы, копии!
Созерцатель
А апологеты "аульности"-это те , кто защищал свои ученые степени в этом направлении. И их очень много.
26%
The Rudaki Institute of Oriental Studies and Written Heritage of Tajikistan (IVANTaj)
The al-Biruni Institute of Oriental Studies of Uzbekistan?
2. доцент КФУ с 27-летним стажем - на самом деле научно-педагогический стаж -38 лет.
Хватит врать!
Б.
Б.
И тот же Моцарт много сделал для развития немецкой культуры. Да он себя и не отрывал от нее. Вообще культура довольно сложное и многослойное понятие. Само развитие нации неразрывно связано с развитием культуры. Вот пытаются татар оторвать от их языка всеми доступными способами, а это ведь одна из основных составляющих культуры. Культура - это и развитие языка, постоянное пополнение его словарного запаса, активное обращение на нем, за ней и культура писательская, письменная и т.д. Попытка создать Иванов не помнящих родства вот задача тех, кто пытается оторвать татар от своей, национальной культуры, не дать нации развиваться, но это ведет и к падению самого культурного уровня татар.
Б.
Б.
При людях, на это место, пальцем не показывают и вслух не произносят, тем более, что и самим носителям, само упоминание про то, откуда у них взялась их культура, стыдливо противно и вызывает стойкое омерзение.
Сделаем в России всё как у американцев - без нац анклавов.
Пока в России не станет бытие как в США, ни об чём можно и не мечтать.
++++++++++++
Слово аул имеет тюркское происхождение. Изначально аулом назывался подвижной кочевой стан, состоящий из мобильных юрт.
У народов Казахстана и Средней Азии, а также Башкирии первоначально этот термин означал подвижное поселение, которое циклично перемещается с мест зимнего выпаса скота (кышлау) на летнюю кочевку (жайляу).
Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева)
Б.
- город, который противопоставляется сейчас деревне (мы горожане, вы - деревенщина) - это продукт модерна, а для России продукт ХХ века;
- образ жизни большой части населения городов и деревни не сильно отличался;
- "народная культура" всех народов она во многом деревенская.
Унижать деревню тоже нельзя.
Монгол-татарские кочевники, не имевшие собственного государства и даже железа, сходу прыганули из аульного кочевого прошлого в городское настоящее, минуя все этапы оседлого развития с одновременным ковырянием в земле.
Ни одна нация на Земле, за всю историю, так не скакала в эволюции, а затем в крутом пике не деградировало назад к началу своей сказки.
Граждане, вы прежде чем тупо верить всем байкам батырОв, просто спокойно подумайте.
Если бы сотрудник Оксфорда вякнул что-нибудь подобное про шотландцев или валлийцев, он бы вылетел с работы через 5 минут. Вот, где настоящая цивилизация
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Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/87529-aulskaya-kultura-kritika-odnogo-kolonialnogo-tezisa
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Американская Федеральная программа обучения по физике требует, чтобы ученики знали два фазовых состояния воды - жидкость и лёд. Гленн Сиборг настаивал, чтобы в программу ввели третье фазовое состояние - пар. Не слишком суровое требование, не так ли?
Один из выступавших, например, заявил, что требование ввести в физическую программу сведения про пар - это... расизм, поскольку препятствует принятию в университет чёрных, ибо "ни один негр никогда не поймёт, что такое этот водяной пар, не имеющий ни цвета, ни запаха, ни вкуса". Обалдеть, да?
Кстати говоря, этот "антирасист" почти буквально повторил слова отца-основателя Америки, творца Декларации независимости президента Томаса Джефферсона (изображён на редкой двухдолларовой банкноте). Джефферсон однажды сказал:
"Ни один негр никогда не поймёт ни геометрию Евклида, ни кого-либо из его современных толкователей".
Там ЦИТАТА..
Только там татары глубоко застряли и в стан вылазить не спешат.
А онЕ в земле не ковырялись, по всем понятиям и согласно семитомника.
Типа, династия Зав лабов. А чё? Звучит.
Главное чтобы звучало, был шум и эхо.
Если громко орать и гнать волну, то любую брехню можно выдать за исторические реалии и напялить на себя результаты чужого труда и достижений.
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Пока одни воевали и побеждали, другие проигрывали, но писали историю
Мавро Орбини
-Сара, может потому что им не хватает и культуры и природы аула?