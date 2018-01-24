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«Аульская культура»: критика одного колониального тезиса

07:00, 24.01.2018 143
«Аульская культура»: критика одного колониального тезиса Фото: Михаил Козловский

На днях татарстанскому обществу был предложен любопытный тезис: татарская культура есть «аульская, деревенская культура», она «длительное время развивалась как деревенская». Поскольку этот тезис был выдвинут в стенах Казанского университета, колыбели отечественной науки, колумнист «Реального времени» Альфрид Бустанов решил на нем подробно остановиться и разобрать его несостоятельность.

Итак, доцент КФУ с 27-летним стажем, кандидат философских наук утверждает следующее:

«Она действительно аульская. Ниче не поделаешь — деревенская. То есть города не было, понимаете? Этот город, который возник здесь, он больше предполагал такую европейскую культуру, и здесь либо [...] слобода, либо еще что-нибудь такое, да? Понимаете? Сама культура по себе длительное время развивалась как деревенская».

Первое, что бросается в глаза, это разделение на высокую европейскую культуру города (здесь речь о Казани) и второсортную деревенскую культуру. Что не так с этим противопоставлением?

Казань — колониальный форпост?

Во-первых, город, «который возник здесь», появился не как форпост европейской цивилизации на Востоке, а с незапамятных времен был частью международных связей, торговых отношений и обмена идей, центром тюрко-мусульманской культуры. Говорить серьезно, в академической аудитории, что Казань как город исключительно «предполагал такую европейскую культуру», — значит абсолютно не знать истории региона. А ведь успехами археологов и историков так гордится Казанский университет! Более того, ценность и значимость исламской культуры в регионе высоко оценена международным сообществом, в том числе в лице ЮНЕСКО.

Хорошо известно, что в Золотой Орде происходил расцвет городской культуры. Десятилетиями археологи изучают богатейшее наследие, оставшееся от золотоордынской городской цивилизации. Любознательному читателю можно посоветовать прекрасную книгу Марка Крамаровского о культуре золотоордынского города. Разве можно высокомерно называть ярчайшую страницу мировой культуры «аульной»?

Идем дальше. Да, после разрушения золотоордынских городов татары-мусульмане были вынуждены переселиться в отдаленные селения. В городах долгое время им селиться было нельзя, а татарские слободы формировались почти как гетто для людей второго сорта. Яркий показатель состояния татарской культуры в XVII в. — тот факт, что до наших дней сохранилось очень мало рукописных книг, составленных в то время. Очевидно, что условия жизни тогда, мягко говоря, не способствовали литературному творчеству. И отнюдь не из-за «деревенско-аульного» характера татарской культуры. Причины — на поверхности.

Примитивные колхозники?

Во-вторых, само противопоставление города и деревни — очень сомнительное занятие. Социологи, например, прямо отрицают ценность такого противопоставления. Даже если абстрагироваться от восторженного восхваления «европейской городской культуры», можно ли описывать сельскую исламскую культуру в Российской империи и Советском Союзе как «деревенскую» и «аульную»? Я подозреваю, что «деревенская» культура предполагает отсутствие развитой литературы, научной мысли, искусств, ремесел и бизнеса. Но проблема в том, что вплоть до советских социальных экспериментов (особенно коллективизации и укрупнения колхозов) на селе развивалась очень глубокая и сложная культурная традиция, своими корнями, конечно же, уходящая в золотоордынское прошлое. К примеру, когда колхозник по памяти воспроизводит весь эпос «Едигей» — это образец «деревенской» культуры? Когда в деревне Ура в начале XX века открывается типография — это «деревенская» культура? Каменные мечети XVIII века в деревнях Кышкар и Каргала — это тоже «аул»? А море резной арабографической эпиграфики XVIII—XIX вв. в той же Каргале и многих других селениях по всей России? Оригинальная арабоязычная литература по каляму и фикху — это тоже «аульная» культура? Преподаватель Петербургского университета Хусаин Фаизханов (1823—1866) — представитель «аульной» культуры? Или, может быть, признанные даже современниками в том же Казанском университете Каюм Насыйри с Шихаб ад-Дином Марджани?

Татарский национализм, время от времени становящийся красной тряпкой в политической игре, сформировался еще в XIX веке. Смешно ведь говорить, что татарский национализм появился в деревне? Этот феномен фактически лег в основу школьной реформы «джадидов», способствовал всплеску журналистики после 1905 г. (а борьба за татарскую газету шла весь XIX век!) и, конечно же, появлению татарского театра.

Памятник XVIII в. в Татарской Каргале

Про XX век и говорить не буду. Десятки городских медресе дали многие сотни выдающихся деятелей культуры и искусства, ставшие советской городской интеллигенцией. А взлет татарской советской эстрады дал нам имена Ильхама Шакирова и Альфии Авзаловой. Постсоветская эпоха открыла целую плеяду талантливых творцов, развивающих татароязычную городскую культуру: это и Мубай, и Йолдыз Миннуллина, и группа «Иттифак». Чтобы начать замечать все это практически «в упор», хорошо бы хоть чуть-чуть знать татарский язык. Литературный книжный язык со своей многовековой историей и региональными особенностями.

Не чак-чаком единым…

В течение десятилетий на уровне массовой культуры нас пытаются убедить в ущербности и примитивности татарской культуры. Чак-чак, Сабантуй и гармошка — три кита татарской идентичности в нужной властям интерпретации. Ни то, ни другое, ни третье не отражает и доли процента многогранной татарской культуры, ведь книжность и литература — вот лакмусовая бумажка культурного богатства. Например, глубину языка можно оценить в обновляющемся «Письменном корпусе татарского языка», составляющем сейчас более 116 млн слов. Сохранились десятки тысяч текстов, созданных татарами в городах и селах на протяжении XVI—XX вв. На их основе пишутся диссертации не только в России, но и в лучших университетах мира.

Правда, наследие, о котором я говорю, время от времени методично уничтожалось, сам язык переводился то на одну графику, то на другую, школы и гимназии одна за другой закрывались, а потом носителей этой культуры официально объявляли «неграмотными».

Заставка в оформлении рукописной книги

О конъюнктуре и общей лодке

Все это очевидно, но тем не менее, от предложенного выше «аульного» тезиса за версту несет колониальным духом: дескать, деревенская культура «угнетенных» народов должна знать свое место, изучать ее не имеет смысла, в то время как европейская городская цивилизация — это эталон и венец человеческого развития. Это настолько примитивный европоцентризм, многократно становившийся предметом критики в постколониальных исследованиях, что с ним даже скучно спорить. Но у сторонников подобных взглядов из прошлого обязательно будут последователи, если вовремя не одернуть тех, кто должен передавать студентам знания, а не собственные идеологизированные стереотипы.

«Аульный» тезис не просто смешон, но и опасен. Безосновательное утверждение о том, что один народ со своей культурой — низкопробный, второсортный, обнажает бреши в интеллектуальной защите Республики Татарстан. Все-таки основа Республики покоится на паритете между населяющими ее народами и сложившимся набором презумпций памяти — не ворошить прошлое, чтобы строить совместное будущее. Научное сообщество, на мой взгляд, несет большую социальную ответственность за популяризацию положительного опыта добрососедских отношений, феноменов и явлений, которые нас объединяют, а не служат поводом для конфликтов. Легко поддаться политической конъюнктуре и начать деконструировать сложившийся статус-кво, но когда пена сойдет, мы все останемся у разбитого корыта. Мы — как общество, и каждый из нас по отдельности. Пока дело еще не дошло до «научного» обоснования извечной неполноценности татарского или любого другого народа нашей многонациональной Родины, нужно трезво посмотреть на сложившиеся реалии и научиться ценить друг друга. Хотим мы этого или нет, но мы сидим в одной лодке, в которой нет ни дураков, ни угнетенных варваров.

Альфрид Бустанов
Справка

Альфрид Бустанов

Ph.D. (Amsterdam University, 2013)

Профессор компании ТАИФ по истории исламских народов в составе России, Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Автор книг Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations (Routledge, 2015) и «Книжная культура сибирских мусульман» (Москва, 2012). Колумнист «Реального времени».

ОбществоИсторияКультура
комментарии 143

комментарии

  • Анонимно 24 янв
    Предки Татар приняли Ислам в 922 г. , это раньше чем русские приняли Христианство. Государства у Татар такие как В. Булгария, Казанаскоe Ханство были раньше чем у русских и их предков. Например, первое упонимание о Татарах уже есть в 6 веке, а слово "русский" впервые появилось в 12 веке в Повести Временных Лет!
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    Анонимно 24 янв
    Татары как термин, появились в здешних местах с приходом монголов.
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    Анонимно 24 янв
    Монголы захватили племя татар, которое было более многочисленное чем монголы и потом вместе завоеваывали мир, Татар это имя конкретного племени!
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    Анонимно 24 янв
    Приведите доказательство, что были татары, которые сами называли себя татарами.
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    Анонимно 24 янв
    не таких доказательств. все это фантазии.
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    Анонимно 24 янв
    Во многих документах 16 -17 веков татары обращаясь к царю писали мы алаторские татары мы кадомские татары мы казанские татары и таких документов сотни если не тысяче доказательства РГАДА
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    Анонимно 24 янв
    да не только они сами называли себя но и все в округ их татарами называло, почитайте историю немного. в Алтае есть памятники с упоминанием Татар в 6 веке, также в китайских и монгольских источниках. Самые первые завоевания монгол были меркиты и татары. Кстати именно татары отравили отца Чингиз хана.
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    Анонимно 24 янв
    вы сперва приведите доказательства, что такое русские и что означает Москва?
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    Анонимно 25 янв
    "Во многих документах 16 -17 веков татары обращаясь к царю..." И что? Естественно, это уже были времена когда применительно ко всем тюркам было общее обозначение татары, хотя сами народы это название никак не принимали. Великий русский историк Карамзин Н.М. писал в 19 веке: "Ни один из нынешних народов татарских не именует себя татарами, но каждый называется особенным именем земли своей." ("История государства Российского", СПб,1818,т.3, с.172).
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    Анонимно 01 февр
    москва и муром это марийские названия и стоят эти города на марийских землях
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    Анонимно 03 февр
    Доказательств никаких нет. Татарскую историю лепят на фантазиях в воспалённом мозгу Казанских татар уничтоживших культуру Волжских болгар.
    Слово татары зародилось в местном диалекте русских,пришли татары-чужие.
    Какая национальность у татар фактически,никто не доказал. Современные татары говорят ,что мы потомки болгар. А как думают болгары,обзывая татар кырчанами-клопами.
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    Анонимно 08 февр
    Вы так пишете... Где ваша культура общения?
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    Анонимно 24 янв
    Основным источником информации по Волжской Булгарии являются отчёты посланников Багдадского Халифа в эту страну. Посланники упорно называют булгар славянами и подчёркивают что их язык, совсем не похож на язык тюрок. Ошибиться они не могли - из славян состояла гвардия Халифа, а через земли тюрок они проезжали по дороге в Булгарию. Именьковская археологическая культура на территории где располагалась Булгария несомненно славянская. В 1236г татары разрушили все города Булгарии , а в 1239-40г окончательно зачистили территорию.По сообщению летописца татары вырезали всех булгар, от младенцев до старцев. На захваченной территории они построили город – Болгар( уничтожен Тамерланом в 1395г). Представление о языке, на котором говорило население Болгара дают сделанные арабской графикой надписи на надгробиях. Самое старое датировано 1271г и написано на караханидском языке. Караханиды, жили на северо-западе, современного Китая и принимали участие в походе Батыя. В 14м веке появляются надписи на языке близком к чувашскому. Надписей на языке близком к языку казанских татар нет. Старо болгарский язык хорошо изучен, это церковно-славянский язык. Слов тюркского происхождения в нём нет. На сегодняшний день, нет ни каких, доказательств, что казанские татары являются потомками волжских булгар. Ислам татары приняли в начале 14го века. Казанские татары появились только в 15м веке, когда татарский хан захватил междуречье Волги и Камы и на берегу р Казанки основал свою ставку, которая разрослась в г Казань. Из набегов приводили пленников. Им предлагали принять ислам. Те кто соглашался становились татарами. Казанские татары смесь принявших ислам и перешедших на татарский язык финно угорских народов, каждый третий потомок русского.

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    Анонимно 24 янв
    Чушь какая, для начала сходите на выставку История России на Вико. Много что узнаете и про славян и про татар.
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    Анонимно 01 февр
    ты хоть знаешь что означает слово булгар на руском языке ? конечно нет оно переводится только с татарского болг ; булг - мешать ар ; ир человек то есть смешаный народ
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    Анонимно 24 янв
    //... а слово "русский" впервые появилось в 12 веке в Повести Временных Лет//
    - которая была переписана через 200 лет, якобы, с оригинала, - которого никто и никогда и не видел. По сути, слово "русский" на "бумаге" появилось только в 14 веке при "изготовлении", якобы, копии!
    Созерцатель
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    Анонимно 25 янв
    Дело в том, что у мусульман летоисчисление велось по лунному календаю. А он с современным не совпадает. Да и какая разница кто что ранее кого делал или не делал. Эти "ученые" из пальца всё высасывают, а потом монитизируют. Лучше бы занялся чем то полезным для всех.
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  • Анонимно 24 янв
    Альфрид Бустанов классная статья спасибо! и спасибо Реальное Время что публикуете
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  • Анонимно 24 янв
    Мурад Аджи в своих многих томах опроверг эти примитивные тезисы - наш современник сумел простым языком дать пояснения тезисам Гумилева, а в университетах остаются балбесы в орденах с примитивными понятиями и с доступом к трибунам и печати про "аульно-аульскую" культуру.... суффиксы русские доцент не может правильно поставить в свои бредни.... самый древний язык - почитайте Мирфатыха Закиева... он много публикуется в Турции и Казахстане... все понятно.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Альфрид Бустанов, напишите о голоде в Поволжье и количествах жертв и влиянию этого голодомора на сегодняшний Татарский народ! это же была настоящая трагедия когда большая часть народа умерла от голода в 20 веке!
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  • Анонимно 24 янв
    если они говорят это вслух с кафедр университетов, то что они говорят своим родным и детям на кухне? это самый настоящий шовинизм и ...
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Реальное Время, напишите статью о том как идет расследование погромов татарских кладбищ в прошлом году. Ведь несколько из них так и не нашли преступников
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    неадекват с двух сторон идёт. ладно хоть таких мизерный процент. тут вот пара фанатиков провоцируют постоянно
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Руководитель одной из российских полит.партий громогласно на всю страну заявлял о необходимости депортировать татар в Монголию. Он до сих пор по закону не привлечен к ответственности. Провокаторы гораздо выше по социальному статусу, чем диванные комментаторы.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    по уму надо наказывать тех и других
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Да их ещё и наградят. Так и будет
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    диваных комментаторов? и кто интересно?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    РВ, вы молодцы, что опубликовали такую классную статью. А прокуратура не хочет проверить этого доцента на экстремизм и унижение достоинства татарского народа? Как он может вообще, после таких слов, преподавать в университете? Что он вложит студентам в головы? Шовинизм и презрение к татарам?
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Величайшее почтение Альфриду Бустанову! Я понял , какой он глубоко мыслящий человек и большой ученый.
    А апологеты "аульности"-это те , кто защищал свои ученые степени в этом направлении. И их очень много.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    А не напомнить ли этим "учёным", кто изобрёл интернет, компьютеры, мобильные телефоны, принтеры, откуда они завозят большую часть оборудования и технологий без которых они бы сейчас жили в каменном веке?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    А кто изобрёл? Китайцы?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Американцы, не ты же
    Ответить
    Анонимно 06 февр
    Помолитесь на них. Слабым нужен какой-то фетиш.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Альфриду браво!
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Что за звание - "Профессор компании ТАИФ по истории исламских народов в составе России, Европейский университет в Санкт-Петербург"?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вы поинтересуйтесь званиям русских "ученых", которые ничего не изобретают
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    именная профессура. Отстали от жизни?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    то есть покупное звание? ))

    26%
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Очень авторитетное звание. Спасибо ТАИФУ за поддержку талантливых ученых. Спасибо большое уважаемому Альфриду!
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Прекрасная статья! Спасибо автору!
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    1. по-вашему, "лучшие университеты мира" (прошла по ссылке) - это
    The Rudaki Institute of Oriental Studies and Written Heritage of Tajikistan (IVANTaj)
    The al-Biruni Institute of Oriental Studies of Uzbekistan?
    2. доцент КФУ с 27-летним стажем - на самом деле научно-педагогический стаж -38 лет.
    Хватит врать!
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Английский подучите сначала. Потом пишите
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    а вы подучите математику.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    А "учёный" передвигается на изобретённых гениальными неаульскими конструкторами Жигулях?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Жигули придумали итальянцы более полувека назад. Какое отношение это имеет к статье?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Почему неаульские учёные не смогли изобрести нормальных машин?
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Ещё забыли добавить что Казани 1000 лет было в 2005 году))) и даже доказательство есть))) и ЮНЕСКО признало)
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Можете обосновать обратное? :)
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Наверное с таким подходом, доценту КФУ с 27-летним стажем, кандидату философских наук тесно в стенах заштатного ВУЗа. Прямая дорога в Оксфорд.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Если бы сотрудник Оксфорда вякнул что-нибудь подобное про шотландцев или валлийцев, он бы вылетел с работы через 5 минут. Вот, где настоящая цивилизация
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    А почему дети лавровых, песковых, мизулиных, медведевых прочих едут получать нормальное, а не русское "образование" заграницу?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    а почему тоже самое делают дети татарской илиты?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Потому-что они хотят нормальное, а русское "образование"
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    А как фамилия-то доцента?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Остроумов Александр Иванович, доцент кафедры связей с общественностью и прикладной политологии КФУ, кандидат философских наук, имеет предпороговый уровень знания английского языка.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    По сути идет разделение нации татар, когда ее культуру пытаются разделить на части. Причем ту часть, которую считают "городской", признают первосортной, но она оторвана от корней и скорее служит ассимиляции татар в русскую среду. Скорее даже для этого и призвана, ведь татары не могут автономно развивать свою "городскую" культуру, для этого нет условий. А "аульную" принижают, делают ее ущербной, создавая имидж отсталости, тем самым подспудно внушая мысль молодым татарам, что это не можно, не в тренде, нужно быть "городским", т.е. постараться забыть о своей национальности, ведь такая культура близка к мировой и она космополитична.

    Б.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    каждый сам выбирает как жить. и русские и татары. у русских кто то тоже в городе живёт, а кто то в деревнях. кто то до сих пор пню молится, кто то в космос летает. дело каждого
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Хорошо русские виновны в том, что культура татар на таком низком уровне сегодня, так исторически сложилось, но вы же проиграли русским в те далекие времена? Хотите реванша, обособленности, разъединения? А может делать, то что делают сегодня татары , работают развиваются приближают свою культуру к общечеловеческим ценностям мировой культуры, вы называете Авзалову и Шакирова , а они как раз талантливые , но яркие представители деревенской или аульской культуры. как Салават и другие,но не упоминаете, Софью Губайдулину, Рустема Яхина, Назиба Жиганова, Алмаза Монасыпова и т.д. А ведь они развивая татарскую культуру приближают ее к общемировой цивилизационной культуре...Где татарская опера сегодня, а опера это яркий показатель уровня культуры и цивилизованности общества...Не надо педалировать на национальные чувства. нужно развивать культуру Татарстана по многим направлениям и делать это с энтузиазмом, не обращая внимание на преграды и заслоны, таких же националистов, только с другой стороны!!!
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    Анонимно 24 янв
    Любая национальная культура - это путь с двусторонним движением. Одна сторона - это движение ее представителей к высоким идеалам, к высокой гармонии, а с другой стороны - это обогащение самого народа культурными ценностями, воспитание народа в духе высокой культуры. Вот ведь вопрос. А что дало тоже творчество, например, той же Софьи Губайдуллиной для самой нации, точнее его народа? Оно настолько оторвано от татарского народа, что оно ей и не принадлежит, оно только связано тем, что фамилия композитора имеет татарские корни. И все. Она и не живет тут, да и думаю, про татар мало что знает. И к чему татарам признавать ее своей? Так, кстати, со многими творцами так называемой "общечеловеческой мировой культуры". Хотя и пытаются навязать некую мысль, что есть такая культура, но только в том случае, если его создатели родились, жили и воспитывались на Луне, некими представителями не имеющие национальных корней на Земле. Опять таки, та же Губайдуллина близка в своем творчестве к немецкой культуре, она и живет там и обогащает именно этот народ своим творчеством. Да, как и любым людям, татарам тоже интересны культурные достижения других народов. Да, мы можем восхищаться той гармонией и высоким искусством, которая демонстрируется в таких произведениях, но считать ее своей вряд ли кому придет на ум. Также и с теми, кто имеет татарские фамилии, но творят в русской культурной среде, потому они скорее обогащают русскую культуру, а не татарскую. Как пример, актриса Хаматова или та же писательница Яхина. Да, русских и русскоязычных в этой стране много, потому и популярности больше, если ориентироваться на их потребности, чего не скажешь о татарах. Потому нет больших подвижек. Например, та же певица Гарипова. Если она поет русские романсы, то она популярна и востребована со своим уникальным голосом, но если будет петь татарские песни, то круг ее почитателей сузится. Вот и возникает некая дилемма. Оставаться в узком круге и тебя будут чуть ли не считать представителем "аульной" культуры, или выходит и петь русские романсы и будешь новой Людмилой Сенчиной.

    Б.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Рассуждения человека именно с мышлением аульской культуры. Моцарт какой национальности? И Разве важен и ценен человек по его принадлежности к той или иной национальности, человек ценен в кладом в сокровищницу мировой культуры, не даром страны юго восточной Азии, так страстно поглощают все что создано европейской культурой, потому что приобщение к этой культуре прямо зависит качество жизни современного человека...А фигура женщины матери в Лядском саду, это и есть проявление той культуры о которой мы говорим аульской!!!
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    Анонимно 24 янв
    Моцарт представитель классической немецкой музыкальной культуры, также как и Бах, и Бетховен. Простите, но вы не очень далекий космополит, который не совсем понимает значение культуры. Культура есть инструмент развития нации. Она служит в первую очередь развитию своей нации, а потом ее самые известные представители или их творения становятся достоянием всего человечества. Но изначально любой человек рождается в своей национальной среде, называйте ее аульной, ваше право, там впитывает ее культуру. Также как и в приведенном примере, Моцарт воспитывался в немецкой культурной среде.

    И тот же Моцарт много сделал для развития немецкой культуры. Да он себя и не отрывал от нее. Вообще культура довольно сложное и многослойное понятие. Само развитие нации неразрывно связано с развитием культуры. Вот пытаются татар оторвать от их языка всеми доступными способами, а это ведь одна из основных составляющих культуры. Культура - это и развитие языка, постоянное пополнение его словарного запаса, активное обращение на нем, за ней и культура писательская, письменная и т.д. Попытка создать Иванов не помнящих родства вот задача тех, кто пытается оторвать татар от своей, национальной культуры, не дать нации развиваться, но это ведет и к падению самого культурного уровня татар.

    Б.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    14.03. Кстати, с чего вы решили, что фигура женщины в Лядском саду -аульная? Так, кстати, одевались мои городские бабушки,еще в 70-х годах прошлого века , жившие в Казани. Ну не женщине в мини или с огромным декольте ставить памятник матери.
    Ответить
    Анонимно 29 янв
    Долой шовинистов!
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  • Анонимно 24 янв
    "Профессор" бы лучше назавал такую цивилизованную страну, где представитель одного коренного народа пренебрежительно отозвался о представителях другого коренного народа. Такое возможно только в колониальных империях
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Поэтому, чтобы не нагнетать становую обстановку, любого не русского надо просто звать - не русский. Это будет политкорректно и очень толерантно.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    У каждого не русского есть своя нация. Будет политкорректно так и звать.

    Б.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    тут ряд комментаторов и про русских так же пишет. как это с колонией соотносится? на землю вернитесь
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Ну дак разошлись как Чехия и Словакия и никаких проблем
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    на вопрос так и не ответили... и объективно - тут ни Чехия и ни Словакия. Тут Россия и ее субъект Татарстан
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Ну был союз который "нерушимый" из аж 15 "братских" республик, и что? А ёщё раньше "великие княжества" Польские и Финляндские, и что? И британская империя была с Индией и Америкой, и что?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    а есть пока и США и Россия, Канада и Бразилия. и то - у каждой страны свои пути развития.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    В то время как русская культура вышла из русской деревни, культура становых носителей, как выяснилось, вышла совсем из другого места, извините.

    При людях, на это место, пальцем не показывают и вслух не произносят, тем более, что и самим носителям, само упоминание про то, откуда у них взялась их культура, стыдливо противно и вызывает стойкое омерзение.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Судя по "доброжелательности" комментария, Ваша культура не далеко ушла от упомянутого, и столь любимого вами, места. :)
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вы бы, вначале, своё место нашли, из которого у вас культура наружу вылезла.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Этим заняты вы. :)
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Аульная культура - это скорее про настоящее татарской и русской культуры - 5% стоящего и 95% деревенского. И речь не только о музыке, но и тв, театр, литература
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Нынче в стане, назвать татарина - татарин, означает нанести ему оскорбление. Ибо это, для него, всё равно что назвать папуаса - папуас.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Американцы- друзья татар
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Наконец-то!!!
    Сделаем в России всё как у американцев - без нац анклавов.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Жить как америкацы вы не будете никогда
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вы бы больше об себе думали.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    У американцев- первая экономика в мире, самые передовые технологии в мире, передовая культура, английский язык на котором говорят развитые страны в мире. У россии 10-11-я экономика мира, полная зависимость от импорта технологий, культура и язык ограничиваются СНГ и т.п.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    С официальными испанским и гавайским языками?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вся разница США от России - у амеров нац анклавов нет.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вся разница в том, что у США есть экономика, а у россии её нет
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Бытие определяет сознание.
    Пока в России не станет бытие как в США, ни об чём можно и не мечтать.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    А когда россия и русские жили хорошо? Год и месяц помните?
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    А как же штат Юта, где мормоны могут пользуются полмгамией
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    у всех взбурлило внутри возмущение: дескать, нас всех деревенскими назвали, отсталыми. но случай с Остроумовым обнажает куда более существенную проблему: наша современная татарская культура не развивается и деградирует. и чем больше мы будем кричать о великом прошлом булгарских и золотоордынских городов (превратившихся в песок и труху), тем заметнее будет наше нынешнее убогое состояние. Остроумов просто сказал правду. Да он сделал это не совсем корректно, как всегда, с высоты великорусского шовинизма взял и сморозил правду-матку, не подумав о том, что татары не всегда будут сидеть и отмалчиваться. Но суть его мысли верна. Смешной парадокс еще и в том, что сама Баширова - яркий представитель именно сельской культуры, что придает ситуации совсем уж комедийный оттенок. Но от Бустанова я лично ожидал чего-то другого, а не натуженной попытки доказать, что мы не аульные, нет!!!!! Тут надо говорить прежде всего об этике межнациональных отношений, о взаимоуважении и чуткости друг к другу. Хорошо, что он в конце об этом сказал.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Фактически, становые носители, стыдятся своих предков и стараются забыть своё аульное прошлое, заменяя его байками и глюками из семитомника.
    ++++++++++++
    Слово аул имеет тюркское происхождение. Изначально аулом назывался подвижной кочевой стан, состоящий из мобильных юрт.

    У народов Казахстана и Средней Азии, а также Башкирии первоначально этот термин означал подвижное поселение, которое циклично перемещается с мест зимнего выпаса скота (кышлау) на летнюю кочевку (жайляу).

    Аул у этих народов представляет собой деревню или село с квартальной или хаотической застройкой домами из сырцового или обожжённого кирпича (реже из дерева)
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Келейный, ты сам от своего творчества не устал еще?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    и здесь "становец"- провокатор!
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Вот вы татарин? Если татарин, создайте современные гениальные татарские произведения, которые будут интересны городским и сельским татарам. Хватит ругать татарскую культуру. Спасибо скажите, хоть такая пока еще есть. Всегда будут те, кому интересны именно такие её виды. А вы вместо того, чтобы хаять напишите свое, и мы посмотрим, насколько ваши произведения лучше созданных.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Я татарин и вношу определенный вклад в культуру, но, к сожалению или не к сожалению, не на татарском языке, хотя я его неплохо знаю. Просто аудитория татарской культуры сужается, и сами татары все больше склонны даже о своей культуре читать на русском языке. Такая тенденция. А если руководствоваться вашим подходом, ничего не критиковать и ничего не развивать, скоро татарская культура будет уделом лишь очень небольшой и малообразованной прослойки татар.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    А вы знаете принцип - критикуешь-предлагай? Иначе, получается, что вы просто поливаете грязью татар, и льете воду на мельницу татарофобов. От ваших оскорблений в адрес татарской культуры она лучше не станет. Вы делом докажите, что сможете создать произведения интересные для всех татар. А критику надо отправлять адресно, а не просто выливать помои на на всю татарскую культуру в целом.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    В Москве была практика строительства отдельных районов проживания, китайцев(Китай-город,немцев-немецкая слобода и т. д.) Татарам, то же, надо строить свои компактные населённые пункты, да и русские будут под впечатлением хороших традиций татарского народа,
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Чем лучше и свободнее начинают жить народы, тем бошльше и громче раздаются голоса о своей исключительности...Нет бы развивать свою культуру, нет все уходить в словеса о своей значимости, тем больше начинают поднимать голову националисты всех мастей. А интеллигентный человек не будет публично муссировать эти проблемы. зная, что эти вопросы всегда очень остры, Даже когда один единственный человек, везде сует свое яяяяяя. так и хочется сказать "головка от ....
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Это вы так свою культуру показывает. Ну вы и есть та самая головка.

    Б.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Уян татар! булма надан! Уян!
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    О! Сразу видно представителя "городской европейской культуры"! Если бы дописал то, что так хочется, то и на "мировую" потянул. :)
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Теперь давай, начинайте извиняться за оскорбление целого народа!!!
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Статья правильная, но очень уж пресная. Автор вроде как "негодуэ", но при этом пишет так, чтобы никого не обидеть. Даже имя "кандидата философских наук", которого критикует , не называет.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    А чем плоха аульная культура? Мы знаем, в какой точке находимся и куда желаем попасть. Начинаем движение? Или будем утверждать, что мы в другой точке и двигаться не будем, пусть остальные подтягиваются?
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Полное повторение СССРа, тогда тоже играли в братство и дружбы народов, а на деле друг друга презирали. Закончится всё также
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    не обобщайте. презирают единицы как с той, так и с другой стороны. умные люди ведут себя цивилизованно.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    А по моему наоборот.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Да не надо мне расказывать, отлично помню те времена, даже в армии все отдельно кучковались. Украинцы отдельно, прибалты отдельно, Средняя Азия отдельно, азербайджанцы и армяне уже тогда терпеть друг друга не могли. И сейчас тоже самое- татары и башкиры сами по себе, Кавказ сам по себе, буряты и тувинцы друг с другом, а по телевизоры очередной вождь народов 24 часа часа в сутки награждает трудовые коллективы и доярок. Прямо год этак 1985-й
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Советскую армию я видел изнутри дважды - случайно в Казани еще будучи школьником и во время службы в СА. Полностью согласен с комментатором выше - национальная рознь либо национальная дружба пронизывали всю армию сверху донизу. В 1-м случае отмечу, например, прибалтов и русских, азиатов и русских, кавказцев и русских, азиатов и кавказцев, во 2-м случае татар и казахов, грузин и армян, белорусов и русских. Тема всегда актуальна. А ссылки на ситуацию в США смешны - нет там никакой этнической толерантности ни у элиты, ни на улице. Человек всегда будет делить людей на 《своих》 и 《чужих》, и найдет для этого многое множество причин. БХ
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    В данном случае термин "аульная культура" употреблен в значении созвучном термину, введенному в оборот М. Фарукшиным, - "аульная аристократия"
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    15.20. Не отмазывайте этого доцента. Он высказал презрение ко всей татарской культуре, хотя, я уверен ни одной книги на татарском не прочитал и ни одной народной татарской песни не слышал. Одного извинения недостаточно. Его должны отстранить от работы со студентами. Прокуратура, вы когда начнете экстремистов-шовинистов привлекать к ответственности?
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Ничего их "профессору" не будет
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Спасибо РВ за статью! Спасибо, что не прошли мимо, сделав вид, что ничего не произошло, как сделали многие издания.
    Ответить
  • Airat Faizrakhman 24 янв
    - предки абсолютного большинства населения страны жили в деревнях еще 100 лет назад;
    - город, который противопоставляется сейчас деревне (мы горожане, вы - деревенщина) - это продукт модерна, а для России продукт ХХ века;
    - образ жизни большой части населения городов и деревни не сильно отличался;
    - "народная культура" всех народов она во многом деревенская.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Теперь вам придётся, в стане, недели две извинятся за все свои утверждения.)))
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Какой он ученый, если не знает свою культуру и работает в престижном вузе.
    Унижать деревню тоже нельзя.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Молодцы Реальное Время что пишите о проблемах, а не прячете голову в песок как страус! Бустанов, умный человек давайте ему площадку побольше!
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Грандиозно!!!
    Монгол-татарские кочевники, не имевшие собственного государства и даже железа, сходу прыганули из аульного кочевого прошлого в городское настоящее, минуя все этапы оседлого развития с одновременным ковырянием в земле.

    Ни одна нация на Земле, за всю историю, так не скакала в эволюции, а затем в крутом пике не деградировало назад к началу своей сказки.

    Граждане, вы прежде чем тупо верить всем байкам батырОв, просто спокойно подумайте.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Википедию хотя бы откройте, прежде чем писать
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Читайте Википедию, даже в нынешней Монголии нет железа, а само государство состряпали около ста лет назад.
    Ответить
    Анонимно 24 янв
    Остроумов, ты?
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Хорошая статья, положили на лопатки таких вот доцентов непонятных.
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Анонимно 11:48
    Если бы сотрудник Оксфорда вякнул что-нибудь подобное про шотландцев или валлийцев, он бы вылетел с работы через 5 минут. Вот, где настоящая цивилизация
    Ответить
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/87529-aulskaya-kultura-kritika-odnogo-kolonialnogo-tezisa
    =============================
    Американская Федеральная программа обучения по физике требует, чтобы ученики знали два фазовых состояния воды - жидкость и лёд. Гленн Сиборг настаивал, чтобы в программу ввели третье фазовое состояние - пар. Не слишком суровое требование, не так ли?

    Один из выступавших, например, заявил, что требование ввести в физическую программу сведения про пар - это... расизм, поскольку препятствует принятию в университет чёрных, ибо "ни один негр никогда не поймёт, что такое этот водяной пар, не имеющий ни цвета, ни запаха, ни вкуса". Обалдеть, да?

    Кстати говоря, этот "антирасист" почти буквально повторил слова отца-основателя Америки, творца Декларации независимости президента Томаса Джефферсона (изображён на редкой двухдолларовой банкноте). Джефферсон однажды сказал:

    "Ни один негр никогда не поймёт ни геометрию Евклида, ни кого-либо из его современных толкователей".
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Лжете ведь. В Америке не существует никаких федеральных программ обучения. Только у вас ФГОСы решают, какой язык учить и в какой форме.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Вы это, уже президенту Томасу Джефферсону не верите?
    Там ЦИТАТА..
    Ответить
    Анонимно 27 янв
    Цитата в русском переводе. Оригинал давайте
    Ответить
  • Анонимно 24 янв
    Хорошо быть идейным борцом за татарский народ, попивая кофе в Амстердаме и пописывая статейки на новейшей модели ноутбука. А приехать в татарскую глубинку, и не в гости за рукописями к туземцам, а пожить пару лет - слабо?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    татарская глубинка -- это где?
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Это район Подмосковья или ближайших областей.
    Только там татары глубоко застряли и в стан вылазить не спешат.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    В вашей Москве живёт меньше татар, чем русских в Татарстане
    Ответить
  • Анонимно 25 янв
    Да, накидали на вентилятор! Никому не хочется чувствовать себя колхозником, хотя в моменте более 50% населения Казани - приезжие из сельской местности, не родившиеся в Казани.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Приезжих из сельской местности в Казани 75-80%,но замечают только тех, кто говорит на русском с акцентом (поначалу). Вот и считает себя выходец из какой нибудь нижней вольтовки "высококультурным евроинтеллектуалом".
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Это чингизиды, или накрайняк - булгары, других нынче в наличии нет.
    А онЕ в земле не ковырялись, по всем понятиям и согласно семитомника.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Чингизиды надо писать с прописной буквы - это имя собственное у династии.
    Ответить
    Анонимно 25 янв
    Чингиз хан, это название должности, типа, глав бух или зав лаб.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    В любом случае это название династии - Чингизиды.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    А кто спорит, раз так, нынче, придумали?
    Типа, династия Зав лабов. А чё? Звучит.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Звучит, даже лучше чем прилагательное.
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Об чём и речь!!!
    Главное чтобы звучало, был шум и эхо.
    Если громко орать и гнать волну, то любую брехню можно выдать за исторические реалии и напялить на себя результаты чужого труда и достижений.
    ++++++++++
    Пока одни воевали и побеждали, другие проигрывали, но писали историю

    Мавро Орбини
    Ответить
    Анонимно 26 янв
    Абсолютно с Вами согласен! Даже официальные праздники, под эту брехню придумывают! Типа дней воинской славы.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Чингизхан перевод с татарского жингиз- помедитель хан-царь
    Ответить
  • Анонимно 26 янв
    у варягов русов славяне украли имя также бродники украли у тюрков имя казак на балканах славяне нагло зовут себя македонцы изз за этого греки чуть не в оон жалуются на них вспомните грека александра македонского
    Ответить
  • Анонимно 27 янв
    Безумству храбрых поём мы песню !
    Ответить
  • Анонимно 28 янв
    -Изя, пащиму эти городские так завидуют аульской культуре?
    -Сара, может потому что им не хватает и культуры и природы аула?
    Ответить
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