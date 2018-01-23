На улице Сенной: как на смену «углу неверия» и татарскому Сити пришла Парижская Коммуна

На днях президенту Татарстана Рустаму Минниханову, осматривавшему исторический центр Казани, предложили вернуть прежнее название улицы Парижской Коммуны Сенная. В связи с такой инициативой историк Радик Салихов специально для «Реального времени» подготовил колонку об этой улице. Наш колумнист провел не только исторический разрез, но и упомянул известных жителей этой части города, внесших заметный вклад в развитие татарского народа.

Новый план, новые улицы

Современная улица Парижской Коммуны, находящаяся в самом сердце Старотатарской слободы города Казани, имеет древнюю и очень яркую историю. Она располагается в той части казанского Забулачья, где, по предположениям ученых, в период ханства существовала летописная Кураишева слобода с Отучевой мечетью. Во всяком случае, на месте кварталов, прилегающих к Булаку, в то время было большое мусульманское кладбище, густо заросшее деревьями и кустарниками. Ш. Марджани писал, что именно в этой кладбищенской роще прятался Шах Али вместе со своими воинами после одной из неудачных попыток штурма города в 1552 году. Судя по картографическому материалу, дорегулярная застройка в этом районе с узкими извилистыми улицами и тупиками, а также древний зират, сохранялись вплоть до второй половины XVIII века.

Собственно, та улица Парижской Коммуны, которую мы привыкли видеть, начала формироваться в конце XVIII столетия одновременно с городской рыночной площадью, где открыли свое торговлю конный и сенной базары. Впоследствии, этот рынок превратился в крупный коммерческий центр губернского масштаба, отличавшийся ярко выраженной восточной спецификой. Уже в начале XIX века здесь сбывали самую разнообразную продукцию сотни предпринимателей как купцов Казани, так и крестьян из близлежащих уездов. За базаром прочно закрепилось название, связанное с его первоначальной специализацией, а именно торговлей сеном. Поэтому само торжище и площадь, входящая в его комплекс, стали именоваться Сенными.

Само торжище и площадь, входящая в его комплекс, стали именоваться Сенными. Фото history-kazan.ru



Принятие и реализация регулярного городского плана способствовали появлению в XIX веке новых кварталов Старотатарской слободы. Западная окраина Сенной площади активно заселялась русским купечеством, строившим в границах современных улиц Столбова, Г. Камала и Московской жилые особняки и торговые лавки.

В свою очередь, восточная и южная границы этой территории осваивались татарским населением, издавна жившим в Забулачье и в махалле первой соборной мечети на Захарьевской улице. Уже в конце XVIII века на южной окраине слободы появилось несколько кварталов в границах современных улиц Парижской Коммуны, Тукая и Нариманова, жители которых при помощи фабриканта Мусы Мамяша ас-Сардави в 1798 году построили каменную мечеть (Тукая, 40). Она стала пятой по счету в городе, объединив мусульман, проживавших и трудившихся в районе Сенного базара и Сенной площади.

Как «угол неверных» стал духовным центром

Таким образом улица, шедшая через рынок от Булака к новой мечети, тоже стала именоваться Сенной или еще как ее иногда называли Поперечно-Сенной. Показательно, что, по большому счету, в интернациональном районе Сенного базара именно Сенная улица практически полностью была заселена татарами. Отсюда и ее второе название, нередко встречающееся в документах, Татарская улица.

Безусловно, первую скрипку здесь играли крупные мусульманские предприниматели: Китаевы, Апанаевы, Юнусовы, державшие десятки лавок на рынке и пользовавшиеся среди торговцев огромным влиянием. В первой половине XIX века в связи с бурным развитием капитализма и ростом национального предпринимательства Сенной базар становится важнейшим очагом татарской торговли в регионе.

У нее было несколько названий: «Мечеть Сенного базара», «Седьмая соборная», «Юнусовская». Фото prokazan.ru



Богатые толстосумы, оборотистые крестьяне, вездесущие лоточники и старьевщики все день напролет с азартом занимались куплей-продажей. При этом забывали исполнить предписанные молитвы, а чаще просто жалели драгоценное время, чтобы идти в отдаленную мечеть. Поэтому богобоязненные жители Старотатарской слободы называли наиболее бойкое место Сенного базара «углом неверных» («көфер почмагы»).

Глава Татарской ратуши Казани, крупный владелец недвижимости на Сенном базаре, купец 1-й гильдии Губайдулла Юнусов решил исправить ситуацию и построить на Сенной улице каменную мечеть. Вот как писал об этом внук купца Габделькарим Юнусов, зафиксировавший интересные семейные предания. «Отец мой рассказывал о нем. Вышел как-то Габидулла на базар. Время намаза. Видит, народ поглощен торговлей, разговорами, на молитву не обращает внимания. «Как мне уговорить этих горожан читать молитвы?» — забеспокоился Габидулла. После этого он купил участок для базарной мечети. «Если каждый сдержит свое слово быть правоверным, построю мечеть на этой площади», — поклялся он».

Несмотря на то, что сам благотворитель умер, его дело завершили сыновья Ибрагим и Исхак Юнусовы. В 1844—1846 годы они возвели по проекту архитектора А.К. Ломана каменную мечеть с корпусом торговых лавок (ныне ул. Московская, 74, Парижской Коммуны, 15). У нее было несколько названий: «Мечеть Сенного базара», «Седьмая соборная», «Юнусовская». Она стала главным религиозным центром для торговцев на Сенной площади, а пятая соборная мечеть превратилась в общинный храм для многочисленных домовладельцев-мусульман, живших на Тихвинской (Тукая), Большой Мещанской (Нариманова), Сенной и Евангелистовской (Татарстан) улицах. В конце XIX столетия ее называли Галеевской в честь попечителя, купца М.И. Галеева — отца выдающегося религиозного деятеля Галимзяна Баруди.

Она находилась в самом центре деловой жизни, но и в то же время прятала за высокими заборами семейную жизнь богатейших казанских купцов и знаменитых имамов. Фото oldsamara.samgtu.ru



Предприниматели, богословы, литераторы

В этом смысле историю улицы Парижской Коммуны можно назвать уникальной. Она находилась в самом центре деловой жизни, но и в то же время прятала за высокими заборами семейную жизнь богатейших казанских купцов и знаменитых имамов. На Сенной улице зазывали витринами общественные корпуса Сенного базара (Парижской Коммуны, 8), в гостинице «Караван-Сарай» жил выдающийся писатель Гаяз Исхаки, издавал газету «Азат халык» драматург Галиаскар Камал (Парижской коммуны, 9. Дом снесен), принимала посетителей Татарская ратуша (Парижской Коммуны, 13). Здесь впервые в татарской части города появились магазины предпринимателей Утягановых и книготорговцев братьев Каримовых, построенные в стиле европейских универмагов (Парижской Коммуны, 15, 20).

Большие прибыли получали коммерсанты, специализировавшиеся на торговле чаем, сахаром и бакалеей. Более миллиона рублей ежегодного оборота имели торговые дома «Наследники Ибрагима Арсланова и Бадретдина Хисамутдинова», «Валиулла Ибрагимов с братом», фирма Исмагила Утямышева.

На Сенной улице большую часть своей жизни в небольшом деревянном особняке прожил имам, педагог и муфтий Галимджан Баруди. В том же квартале, по соседству, в доме муэдзина пятой соборной мечети Абдулбадига Хусаинова писал свои книги и ставил эксперименты выдающийся просветитель-энциклопедист Каюм Насыри.

Сами татары вряд ли пользовались официальным названием улицы. Для них она была махаллей Сенного базара («Печән базары мәхәлләсе») или переулком Суеровых («Суерлар тыкрыгы») по фамилии известных коммерсантов, проживавших рядом с мечетью. Улица прочно ассоциировалась у казанцев с Сенным базаром, который, как писал Джамал Валиди, был «живой сценой национальной жизни». Классики литературы Габдулла Тукай, Гаяз Исхаки, Фатих Амирхан и другие постоянно обращались к образам загадочного восточного базара на Сенной площади как к замечательным символам татарской Казани.

На Сенной улице большую часть своей жизни в небольшом деревянном особняке прожил имам, педагог и муфтий Галимджан Баруди. Фото Олега Тихонова



В 1938 году улица получила название Парижской Коммуны. К тому времени уже не действовали обе исторические мечети этого района, исчез веселый и богатый рынок на площади, прежние жители махалли были изгнаны как неблагонадежные элементы, а их дома национализированы. Так перечеркивалась вековая история слободы.

Процесс переименования улиц, тем более в центре большого города, всегда является сложным, болезненным, несущим определенную идеологическую нагрузку. Необходимо учитывать множество факторов, в том числе и мнение местных жителей. В нашем случае не следует забывать об особых культурных связях Казани и Парижа, о развивающихся российско-французских отношениях. Такое переименование, если оно состоится, должно быть обязательно компенсировано в другом топонимическом объекте города.

Мы должны также понимать, что множество казанских улиц с советской семантикой для нескольких поколений горожан давно стали привычными памятниками историко-культурного ландшафта столицы Татарстана. В их числе: улицы Баумана, Восстания, Красная Позиция и другие.

Однако, сегодня, в условиях масштабной реконструкции исторического центра Казани, превращения его в музейно-туристическое пространство, возвращение в какой-либо форме таких исторических топонимов, как «Печән базары» или «Сенная улица» представляется справедливым и закономерным предложением.

Радик Салихов