«Путин и социалист, и националист, и империалист, и отчасти даже либерал»

Политолог Андрей Колесников — о спарринг-партнерах президента РФ в его предвыборной кампании, «человеке-месседже» Сечине и патентованном анфан терибль Кадырове

«Реальное время» поговорило с политологом и журналистом Андреем Колесниковым о текущей российской политической повестке, закономерно оживляющейся в преддверии президентских выборов. Кроме того, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги порассуждал об уникальности политика Навального, сужении поля деятельности Кириенко и кончине российского федерализма, а также подвел некоторые итоги политического года в стране.

Грудинин — «полуальтернатива»

— Что это за явление — Павел Грудинин? Почему этот человек так внезапно раскрутился и в чем его задача?

— Здесь могут быть две версии. Первая — это все-таки проект Кремля. Подключение Ксении Собчак оживило избирательную кампанию, соответственно, ту же задачу выполняет Грудинин — этакий проект «Собчак 2.0». Вторая версия заключается в том, что это начинание, запущенное самими левыми силами, в том числе, быть может, в попытке найти нового лидера компартии, чтобы КПРФ совсем уж не засохла и не отвалилась в ближайшие годы. С Зюгановым титульный левый проект исчерпал себя практически полностью.

Возможно и сочетание двух этих факторов — то есть это может быть идея левых сил, на каком-то этапе согласованная с Кремлем. В любом случае, появление Грудинина выглядит неожиданным, оно действительно создает ощущение если не альтернативы, то «полуальтернативы». В избирательном бюллетене появляется графа, которая может быть привлекательной для части избирателей. Хотя, разумеется, это не меняет течения предвыборной кампании и не влияет на ее результат.

Другой разговор — надолго ли это политическое явление. Родился ли новый политик, или это фантомная фигура, которая исчезнет вместе с президентскими выборами? Сможет ли он стать лидером КПРФ и оживить ее? Здесь больше вопросов, чем ответов. Не говоря уже о том, что для того, чтобы видеть в Грудинине некую альтернативу Путину в ходе этой кампании, нужно все-таки послушать его высказывания по принципиальным вопросам политической повестки. Возможно, он не так хорош, как кажется. Или наоборот, еще лучше, чем представляется.

«Родился ли новый политик, или это фантомная фигура, которая исчезнет вместе с президентскими выборами? Сможет ли он стать лидером КПРФ и оживить ее? Здесь больше вопросов, чем ответов». Фото youtube.com



— А вы не слышали эти высказывания? На неделе, скажем, он приходил на передачу к Владимиру Соловьеву.

— Нет, не слышал. Соловьева я не смотрю, но если Грудинина пустили в эту передачу, версия о том, что он хотя бы наполовину кремлевский проект, подтверждается. А о чем он там говорил?

— О первых своих шагах в случае избрания — переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ, возвращении денег, которые утекли за рубеж. О скандинавском социализме говорил — как ориентире для себя.

— Ну, если он начинает с такого чистого популизма, который даже технократическим не назовешь — потому что не существует способа решения такого рода задач — то все это, в общем, не слишком серьезно. Никакого скандинавского, точнее, шведского социализма не существует уже много лет, модели Швеции, Финляндии, Норвегии — разные. Единственное, что их объединяет — это соблюдение принципов западной политической демократии, что является базой для экономического развития. В условиях российского гибридного авторитаризма этим и не пахнет. Это такой же миф, как и китайский путь. Про остальное и говорить как-то неловко. Но для кого-то Грудинин, безусловно, может стать альтернативой — именно в избирательном бюллетене. Просто ради того, чтобы не голосовать за Путина.

Путин — все

— А остальные персонажи предвыборной кампании? Верно ли они ведут себя сейчас, правильно ли пиарятся? Начнем с Владимира Путина, сосредоточившегося на темах «дети» и «здоровье».

— Путин, собственно, никогда не прекращал себя пиарить. С первого дня, когда он занял должность исполняющего обязанности премьер-министра в августе 1999 года, он занимается перманентной предвыборной кампанией. Благо у него есть для этого технические возможности — возможности использования служебного положения.

Судя по тому, что кампания его складывается неплохо, он ведет ее правильно. Но, повторюсь, это кампания длиной в 18 лет. Поэтому у него все-таки есть некоторое преимущество в сравнении с его, скажем так, партнерами (конкурентами их нельзя назвать).

Да, он поступил правильно, выдвинувшись с помощью инициативной группы, а не партии, — ведь он позиционирует себя как президент всех россиян. Да, он правильно раздает социальные обещания, потому что какие еще обещания он может раздавать? Это тоже норма для политика его типа. Так что все без неожиданностей. Вообще говоря, эти выборы воспринимают не как выборы, а, скорее, как переподтверждение полномочий Путина. И никто не пытается искать ему какую-то альтернативу в легальном поле. Всем очевидно, что с Навальным он конкурировать не собирается. Не царское это дело. Он считает его этаким Саакашвили. А больше конкурировать ему не с кем. Кстати, Саакашвили кое-что в своей жизни сделал — реформировал Грузию, чрезвычайно инертную и полуразрушенную страну.

«Путин и социалист, и националист, и империалист, и даже отчасти либерал. Он — все. Он воплощает в себе любое политическое течение, это его амплуа». Фото kremlin.ru



— Сергей Миронов на днях назвал Путина единственным настоящим социалистом во власти. Это конъюнктурное определение, связанное с предвыборной повесткой, когда принято раздавать пряники? И вообще, Путин — «настоящий кто», по-вашему?

— Путин и социалист, и националист, и империалист, и даже отчасти либерал. Он — все. Он воплощает в себе любое политическое течение, это его амплуа. Что касается его социализма, то он обусловлен только одним — наличием или отсутствием денег на решение социальных вопросов в бюджете. Больше ничем. Естественно, Путин покупает голоса избирателей социальными подачками. Естественно, он покупает лояльность деньгами, в том числе лояльность социально ущербных слоев населения.

В его социализме есть масса нюансов, которые, в общем, не позволяют назвать его социалистом. На самом деле у нас в стране построен не социализм, а государственный капитализм. С преобладающим влиянием государства и государственных олигархов, с элементами наследственного олигархата.

Социалист из Путина получается очень и очень условный и имитационный. При этом конкретные социальные меры у него иногда бывают чисто популистскими, не учитывающими, например, демографических факторов развития России. Те же самые меры стимулирования рождения первого ребенка на самом деле стимулируют рождаемость в бедных слоях. Они не учитывают, что ребенку предстоит расти и после полутора лет, а на это денег у семьи уже не будет. Есть ощущение, что власть такими социальными мерами растит себе будущий электорат или пушечное мясо для будущих войн.

«Единственный настоящий политик»

— Перейдем к Алексею Навальному. «Забастовка избирателей», о которой он объявил в связи с отказом в регистрации его в качестве кандидата на выборах, — это все, что он может и должен сейчас предпринять?

— Разумеется, если Навальному отказали в праве на участие в выборах, он действует исходя из существующих политических обстоятельств. А что ему остается делать в ситуации, когда власть, в том числе та ее часть, которая наделена правом толкования Конституции, идет против духа и буквы Конституции, являющейся, между прочим, нормативным актом прямого действия? А в Основном законе черным по белому написано, что баллотироваться не может человек, физически находящийся в местах лишения свободы. Еще раз — Конституция это акт, который применяется напрямую, и если закон о выборах президента ей противоречит, применяется акт, стоящий выше в иерархии нормативных актов. В результате Навальный просто продолжает борьбу. Он же политик. Политтехнологически идея бойкота выборов правильная, как и идея работы с избирателями непосредственно в провинции. Навальный в принципе ведет себя как единственный настоящий политик на российской политической арене.

«Навальный просто продолжает борьбу. Он же политик. Политтехнологически идея бойкота выборов правильная, как и идея работы с избирателями непосредственно в провинции». Фото Максима Платонова

Собственно, его проблема заключается только в том, что его не пускают в легальное политическое поле. Российский избиратель в массе своей очень осторожен и консервативен, он не голосует за «неразрешенных» политиков. Тем более что в данном случае он и физически не может проголосовать. Как только Навальный (представим себе такую гипотетическую ситуацию) становится легальным политиком, он немедленно набирает огромное количество голосов избирателей. В том числе тех, кто раньше не думал за него голосовать. Почему? Потому что он очень неплохой популист, потому что он свежее лицо. Все существующие политические фигуры надоели, их имитационность видна за десять километров.

Так что, не допуская Навального в легальное поле, власть политтехнологически поступает совершенно правильно. Иначе политическая ситуация немедленно сведется к противостоянию «Путин против Навального», «Навальный против Путина».

— То есть сейчас Навальный делает себе биографию, чтобы потом, в более конкурентных условиях…

— Да, он играет в долгую. Может быть, ему придется быть очень терпеливым, потому что я допускаю, что у Путина есть планы не отдавать эту поляну другим политикам и оставаться лидером нации (в том или ином качестве) и после 2024 года. В этом смысле даже у Навального перспективы очень неопределенные. Если Путин будет сохранять монополию на политическом пространстве, то, безусловно, он будет бороться с Навальным все последующие годы. Потому что другого серьезного конкурента с риском роста процента поддержки у него нет.

Режим будет избегать напряженности до чемпионата мира по футболу

— О Ксении Собчак вы уже косвенно сказали, что это проект, запущенный для оживления предвыборной ситуации. Что-то добавите?

— Собчак достаточно противоречивая фигура. С одной стороны, хорошо, что с ее помощью в достаточно широкой аудитории проговариваются какие-то вещи из либерального дискурса. С другой стороны, у нее очень большой антирейтинг, поэтому те же самые либеральные идеи, которые ею высказываются, могут оказаться немедленно дискредитированными для этой большой аудитории. Тем самым власть с помощью Собчак убивает двух зайцев.

Сама она человек явно очень амбициозный, поэтому инициатива стать политиком отчасти, думаю, исходила от нее самой. Но отчасти, конечно же, это инициатива власти — в широком смысле этого слова. Ходят слухи, что политикой ей предложили заняться околокремлевские олигархи.

В этом смысле это был, конечно, подарок для Кремля: некоторое оживление предвыборной кампании плюс попытка раскола избирателей демократической ориентации и понижения популярности Навального. На самом деле этого понижения не происходит. Собчак не может быть спойлером Навального — у него очень стабильные аудитория и электорат.

«Сама она человек явно очень амбициозный, поэтому инициатива стать политиком отчасти, думаю, исходила от нее самой. Но отчасти, конечно же, это инициатива власти — в широком смысле этого слова». Фото Олега Тихонова

Возможно, что Собчак и Грудинин — политики одноразового действия. А возможно, с их помощью будут пытаться реконструировать политическое поле. Допустим, делать с помощью Собчак очередную кремлевскую либеральную партию. Но сейчас, я полагаю, никто не выстраивает таких среднесрочных стратегий и тем более долгосрочных. А после 2018 года все будет решаться по ситуации, в зависимости от успешности или неуспешности проектов «Собчак» и «Грудинин».

— Вы ожидаете каких-то крупных сюрпризов вроде «конституционной реформы» в первой половине 2018 года?

— Крупных — нет. Возможны сюрпризы масштаба Собчак — Грудинин. Что-то серьезное вряд ли произойдет, если только не состоится какой-нибудь очередной международный скандал, который будет интерпретирован как «нападение на Россию» — политическое, дипломатическое, военное, спортивное. К тому же режим будет избегать чрезмерной напряженности до чемпионата мира по футболу — 2018, который станет важным инструментом удержания высокого рейтинга Путина и символом начала его нового срока. А так предвыборную кампанию можно считать начавшейся и уже, по большому счету, закончившейся.

В предвыборный период законодательство под Путина-2024 — патриарха или «аятоллу» нации менять не будут. В первые годы после выборов это тоже вряд ли возможно. А дальше начальники уже будут действовать по ситуации.

— То есть обсуждение кандидатур преемников сейчас бессмысленное занятие, Путин сам будет рулить, по крайней мере в первые годы своего четвертого срока?

— Безусловно. Да, есть распространенное мнение, что он «хромая утка». Но это не соответствует действительности: пока он сам не назначит себя «хромой уткой», никакой уверенности в том, что он в принципе уходит, нет и быть не может. Поэтому все рациональные деятели в его ближнем и дальнем кругу ведут себя очень осторожно и аккуратно, продолжают клясться в верности президенту и будут делать это и после инаугурации.

Сечин — «человек-месседж»

— Есть мнение, что Рамзан Кадыров в уходящем году стал каким-то совсем уж анфан терибль российской политики. И, соответственно, уже превратился в головную боль для Кремля? Вы согласны?

— В российской политике два анфан терибль — это, помимо Кадырова, еще и Игорь Сечин. Но «терибль» они исключительно для тех, против кого они воюют. Для власти эти два персонажа пока играют скорее положительную роль.

Другой разговор, почему именно с этими двумя политиками заключен некий неписаный социальный контракт, почему им позволяется больше других и многое прощается. В части Кадырова, я думаю, это неформальный договор о том, что он сохраняет мир в Чечне, в обмен на что получает свободу действий. Правда, время от времени Кадыров посылает публичные сигналы Кремлю: не зашел ли я слишком далеко, правильно ли я был понят? И всякий раз он получает ответ, что, в общем, все нормально, продолжай в том же духе.

«Его, я думаю, теперь боится уже львиная доля финансово-промышленных групп, политических элит, политиков, предпринимателей. У него тоже есть специальный функционал — это такой «человек-месседж». Фото kremlin.ru



То же самое с Сечиным. Его, я думаю, теперь боится уже львиная доля финансово-промышленных групп, политических элит, политиков, предпринимателей. У него тоже есть специальный функционал — это такой «человек-месседж». Месседж для разных людей и для разных финансовых, политических и дворцовых кланов. Правда, здесь все гораздо сложнее с условиями неписаного договора. Вероятно, это что-то личное в отношениях Путина и Сечина. Иначе такую близость объяснить нельзя.

И есть еще один такой «специальный человек», если говорить о прошлом годе, — Алексей Кудрин. У него тоже уникальное место в элите. С одной стороны, он либерал и даже, по взглядам, оппозиционер, с другой, оппозиционером его назвать нельзя в силу его прекрасных отношений с Путиным. В общем-то, он и не имеет другого инструмента для продвижения своих модернизационных идей, кроме Путина. Поэтому здесь тоже можно вести речь о неписаном контракте: Кудрин имеет право на то, чтобы что-то всерьез советовать Путину, у Путина, в свою очередь, есть право эти советы принимать или не принимать, воплощать на практике модернизационную программу Кудрина или не воплощать.

Естественно, Путин заинтересован в небольшой точечной коррекции системы для некоторого усиления ее эффективности и в интересах самосохранения. Но я не думаю, что он готов к реализации цельных экономических программ и структурных реформ, которые могли бы затронуть, в том числе, судебную или административную систему, политические и экономические основы чекистского олигархата. Конечно, лучше реализовать кудринскую модернизационную программу, чем не реализовать, но, боюсь, в планы Путина не входит внесение каких-либо серьезных изменений в выстроенную им систему. Изменения для этого режима — это не преимущество, а риск.

Татарстан стал и полигоном, и уроком для остальных

— Тем не менее такие изменения в 2017 году случились, если вспомнить фактическое сворачивание федерализма в России.

— Это скорее контрреформа. Потому что, безусловно, превращение федеративного по Конституции государства в фактически унитарное — это совсем не позитивное явление. Это отражает авторитарный характер российского политического режима. И это один из симптомов усугубляющегося авторитаризма.

Я думаю, Татарстан в этом смысле стал в 2017 году неким полигоном и одновременно уроком для всех остальных. Еще одно изменение — это «технократизация» управления регионами, что само по себе совершенно не гарантирует успеха.

«Кириенко был праволиберальный политик, а сейчас он в чистом виде технократ, жестко технологически работающий на своего патрона. Даже, скорее, просто на хороший результат своего патрона на выборах, и больше ничего». Фото kremlin.ru



— Как вы оцениваете почти полуторалетнюю деятельность Сергея Кириенко на посту первого замглавы администрации президента РФ? И верно ли, что в этой деятельности он отчасти руководствуется рекомендациями «методологических» структур Петра Щедровицкого?

— Не знаю, чем он там руководствуется. Политтехнологи старой кремлевской обоймы в этом кругу тоже присутствуют. Кто-то из них в большей степени приближен к новому главному политическому манипулятору, кто-то в меньшей — это нормально. Был Сурков со своим фирменным стилем, потом был Володин со своим, теперь Кириенко, у которого тоже есть какой-то стиль.

Проблема в другом. Кириенко был праволиберальный политик, а сейчас он в чистом виде технократ, жестко технологически работающий на своего патрона. Даже, скорее, просто на хороший результат своего патрона на выборах, и больше ничего. Мне кажется, это сильное сужение возможного поля деятельности для столь одаренного политика и руководителя. Впрочем, возможно, ему что-то обещали в обмен на успех Путина на выборах. Может, это будущий вице-премьер. В конце концов, он когда-то был мотором назначения Путина на пост главы ФСБ. Такое не забывается.

— По свежим данным «Левада-центра», доля россиян, которые жалеют о распаде СССР, достигла 58% (максимум с 2009 года), а не сожалеет об этом событии лишь каждый четвертый. Как вы это прокомментируете?

— Это свидетельствует о том, что одним из идеологических оснований нынешнего режима является идея империи. Ностальгия по утраченной империи — это одно из его эмоциональных оснований. Если имперская идея эксплуатируется в течение многих лет, то естественно, что даже новое поколение, которое понятия не имеет о том, что такое Советский Союз, будет ностальгировать по империи.

Кроме того, чем дальше в историческую ретроспективу уходит СССР, тем больше теплых чувств испытывают к нему люди, которые потихонечку стареют. Советский Союз рисуется в чрезвычайно ностальгических тонах. Это, с одной стороны, нормально, но с другой, для молодого национального государства, каковым является Россия, такая степень ностальгии по утраченным имперским территориям чрезмерна. Конечно, присоединение Крыма тоже сыграло свою роль в трансформации мозгов и душ, и растущая имперская ностальгия — один из зримых результатов этого акта, предпринятого российскими властями в том числе в целях консолидации «путинского большинства» (которое превратилось в «посткрымское большинство»).

При этом бОльшая часть населения точно так же понимает, что возврат к империи такого типа едва ли возможен. Не говоря уже о том, что никаких серьезных ресурсов для этого нет.