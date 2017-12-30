«Их нравы»: кто победит в войне престолов османских царевичей после ухода Тамерлана

Период междоусобицы между сыновьями турецкого султана Баязида I

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. Сегодня он продолжит рассказ об османских правителях, на очереди период междуцарствия, когда султан Баязид был побежден Тамерланом и умер.

Период междуцарствия

В предыдущей статье, которая, к моему удивлению, вызвала среди комментаторов дебаты относительно происхождения Тамерлана, мы сделали попытку рассмотреть период правления четвертого султана Османского государства Баязида I и события, связанные с печальной историей его поражения в сражении при Анкаре, последующим его пленением и смертью при неизвестных обстоятельствах.

Главными героями в сегодняшнем очерке являются сыновья Баязида:

Иса Челеби

Сулейман Челеби

Муса Челеби

Мехмед Челеби

Необходимо отметить что «Челеби» это не фамилия, а приставка к имени, означающая, что это человек образованный, умеющий читать и писать и получивший образование в медресе или эквивалентное ему. Поэтому данную приставку к имени имели многие знаменитые личности Османской империи, в том числе и небезызвестный нам автор «Сейахатнаме» Эвлийа Челеби, к трудам которого мы периодически обращаемся.

В поведении Тамерлана многие исследователи видят хитрый и дальновидный ход азиатского правителя, который не был заинтересован в сражении на два фронта одновременно. Фото wikipedia.org



Как уже было отмечено, досадное поражение в битве при Анкаре поставило государство османов, которое на протяжении столетия только обрастало землями, на грань распада и исчезновения. Следующие одиннадцать лет, которые в литературе именуются «Фетрет деври» или как период междуцарствия, можно с большой осторожностью охарактеризовать как время междоусобицы между сыновьями Баязида. Хотя период с 1402 по 1411 годы и считается временем правления старшего сына Баязида Сулеймана Челеби, однако историки не воспринимают его в качестве пятого правителя Османского государства, несмотря на то, что ему присягнули визири, тогдашние органы правопорядка и янычарский корпус, а армия и народ принимали его в качестве правителя.

Утешительный кафтан от Тамерлана

После победы в сражении при Анкаре, Тамерлан не стал заключать никаких договоров с проигравшей стороной и даже не остался для участия в мирных переговорах. Более того, он отправил подарки Сулейману, среди которых был и кафтан. В то время существовала традиция, по которой правители дарили кафтаны своим подчиненным в качестве поощрения, утешения или же примирения. Посоветовавшись с государственными мужами, Сулейман принимает подарок Тамерлана. Это означало конец столетней эпохи независимости Османского государства и переход под протекторат Тамерлана. По сути, у Сулеймана было лишь два выхода из этой ситуации: либо собирать войско и идти войной на Тамерлана с угрозой быть окончательно разбитым, либо перейти под его протекторат. Будучи человеком мягким, а это мы увидим из тех соглашений, которые он впоследствии заключил с Византией, Сулейман выбирает второй вариант. В поведении Тамерлана многие исследователи видят хитрый и дальновидный ход азиатского правителя, который не был заинтересован в сражении на два фронта одновременно, когда предстоял поход на Китай. Однако Тамерлану не суждено было осуществить свою мечту — он скончался в возрасте 69 лет по дороге в Китай.

Возвращаясь к Сулейману и его мягкости, стоит отметить, что он, в отличие от своего отца, не был любителем сражений и больше времени уделял совещаниям в диване. Для обеспечения безопасности своих владений, а он все это время оставался в Румели, он заключает с Византией соглашения, по которым:

Византия перестает быть вассалом Османского государства, перестает выплачивать дань и больше не направляет солдат по первому требованию «султана»

Болгария, Средняя Греция и прибрежная территория от Силиври до Варны переходит под управление Византии

Османские корабли теперь без разрешения Византии не могут пересекать Босфор и Дарданеллы

Расширяются преференции для венецианцев и генуэзцев

В качестве заложников и гарантов исполнения соглашений младший сын Баязида Касым и дочь Фатима были направлены в Византию

Взамен Византия признает Сулеймана в качестве правителя государства Османов.

Конечно, эти соглашения обезопасили северные границы государства, но в то же время несли имиджевые потери, и бейлики, которые некогда находились в подчинении Османов, решили восстановить свои прежние права.

Мехмед Челеби, который до сражения при Анкаре был правителем Амасьи, был единственным из сыновей Баязида, не связанным присягой Тамерлану. Фото wikipedia.org



Ситуацию усугублял мастерский ход Тамерлана, который филигранно применял устойчивую тактику «разделяй и властвуй». Своими дальновидными действиями он сеял смуту среди сыновей Баязида, не давая им возможности объединиться и выступить единым фронтом. Тамерлан признавал притязания на трон Сулеймана, однако разрешение на управление Бурсой он дал Исе Челеби, а после смерти Баязида велел его сыну Мусе Челеби в сопровождении значительного войска отвезти тело отца в Бурсу, что привело к тому, что Иса на время покинул город. Мехмед Челеби, который до сражения при Анкаре был правителем Амасьи, был единственным из сыновей Баязида, не связанным присягой Тамерлану. После сражения он вместе со своим войском решает вернуться в Амасью, однако Тамерлан уже успел назначить на его место в качестве правителя Кара Девлетшаха. В результате ночного набега, совершенного войском Мехмеда, Кара Девлетшах был убит, а сам Мехмед снова становится правителем Амасьи…

Продолжение следует

Булат Ногманов