«Печенеги не носят панцирей, шлемов… Они презирают смерть»

Печенеги и Византия. «Дети скал», нападавшие с диким воем и считавшие мирное время несчастьем. Часть 2

Фото: wikipedia.org (Миниатюра из хроники Иоанна Скилицы)

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует вторую часть заметок украинского историка о жизни печенегов в Византии. Первую часть читайте здесь.

Чаши из черепов побежденных

Михаил Пселл ошибался и относительно организации и вооружения войска печенегов. В качестве оружия дистанционного боя у них использовались лук и стрелы. В рукопашной в дело шли копья, сабли, мечи, кинжалы, ножи, топоры. Печенеги также использовали метательные копья, то есть дротики. В ближнем бою применялись булавы и кистени. Защитное снаряжение состояло из шапки или шлема, кольчуги или панциря, боевого пояса, наколенников. Все эти виды вооружения обнаруживались в печенежских могильниках. В снаряжение воина входили также аркан и плетка. Печенеги могли защищаться лагерем из соединенных между собой повозок, в случае нападения они двигались отдельными отрядами. Гардизи сообщал, что у печенегов были знамена и трубы. Эти знаки были атрибутом организованного войска. Благодаря звуковым сигналам можно было достаточно быстро реагировать на меняющуюся ситуацию. Абу Дулаф сообщал, что печенеги люди воинственные и даже воюют между собой. Анна Комнина сообщала о том, что печенеги и кыпчаки перестреливались в битве при Левунионе. Она указывала также, что у печенегов прирожденное искусство воевать, устраивать засады, строить ряды. Кроме того, византийская принцесса упоминала, что они отгораживались от противников лагерем из повозок. Никита Хониат описал комплекс вооружения печенежского воина — колчан и лук, иногда копья. Для переправы использовались мешок и конь. Печенежские кони могли переплыть Дунай, а переправа через Босфор в 1048 г. засвидетельствовала их исключительную выносливость. Тактика боя с имперской конницей включала в себя обстрел врага стрелами и удары копьями. Потом следовало притворное отступление — этот маневр использовали множество раз. Когда же противник был дезорганизован, печенеги использовали мечи.

Осада Преслава. Миниатюра из хроники Иоанна Скилицы. Фото wikipedia.org



Пселл проявляет тенденциозность, когда сообщает, что печенеги не отличались отвагой и силой. Около Валандара печенеги после взятия города воевали еще 2 дня в поле. Во время битвы под Киевом они продержались почти целый день. Печенеги отметились и как военные инженеры. В 1051 г. они соорудили военный лагерь у Паристрионе. Кеген эффективно использовал фортификации Пэкуюл-луй-Соаре (остров на Дунае в Румынии). Обычной для печенегов была оборона в лагере. Так они действовали в 1049, 1053, 1059, 1077—1081, 1086, 1091, 1122 гг. В 1049 г. в битве у Ста Холмов печенеги отбили два приступа ромеев. В 1053 г. они успешно оборонялись лагерем у Преславы и потом нанесли поражение ромеям. В 1088 г. во время осады Преслава они сражались настолько стойко, что цитадель города с двумя башнями так и не была захвачена ромеями, а Алексей Комнин был вынужден отступить от города. И это при том, что против печенегов был использован флот. В 1068 г. при нападении на Венгрию печенеги уничтожили фортификацию в верхней части Мезешских ворот (горного перевала через Карпаты). В 80-х гг. ХІ в. ими были уничтожены венгерские крепости Дебика, Молдовенешти, Широара. Печенеги определенно умели оборонять укрепленные лагеря и города. Ромеям не помогло даже использование осадной техники при осаде Дристры. Печенеги могли также брать приступом фортификации. 8 июня 1050 г. они взяли укрепленный лагерь Константина Арианита под Адрианополем. На Руси ими была взята крепость Новотроицкого городища, расположенная на мысе и, казалось, защищенная самой природой. Во время действий под Дристрой в 1088 г. печенеги повалили шатер самого императора и чуть не захватили в плен Алексея Комнина, схватив за узду его лошадь. К печенегам попала важная реликвия — омофор Богородицы. В 1090 г. ими был уничтожен отряд из 300 архонтопулов (телохранителей). В 1059 г. отряды одного из печенежских вождей Селте сражались против всего войска ромеев. В 1050 г. печенежский хан Сулчу во время штурма византийского лагеря был смертельно ранен из катапульты, то есть сам хан вел своих людей на приступ. Печенегам не были чужды поединки. Об одном из них сообщал Нестор, рассказывая о Кирилле Кожумьяке. В русском фольклоре он стал Кожемякой Усмаром (Ушмовцом). Доблесть и храбрость считались одними из важных качеств воина и правителя. Поэтому хан Куря и приказал сделать чашу из черепа Святослава. Кыпчаки также отдавали должное храбрости печенегов, сравнивая их с волками, что в устах степняков было, безусловно, огромным комплиментом. Безусловно, печенеги были отважными и умелыми воинами. Для устрашения печенегов использовали зверскую жестокость. В 1050 г. ромеи после победы привезли в Константинополь груды отрезанных голов печенегов. В 1091 г. после победы при Хировакхи ромеи вернулись в Константинополь с отрезанными головами печенегов на копьях. После победы под Левунионом ромеи перебили 30 тыс. человек без разбора пола и возраста. Среди ромеев была популярна песня, что из-за одного дня скифы (печенеги) не увидели весны. Синесий предлагал вырезать всех печенегов. Анна Комнина представляла дело так, что император предлагал проявить милосердие к побежденным. Однако, вероятно, он был прагматиком и считал, что их можно использовать как вспомогательные отряды в войске. Печенеги и сами не отличались человеколюбием. Люди Тираха, убив Кегена, разрубили его труп на несколько частей. Из черепов побежденных врагов они делали чаши. Захватывая определенную территорию, печенеги частично уничтожали коренное население, частично его изгоняли. Под их давлением приходилось мигрировать венграм, уличам и тиверцам.

Во время действий под Дристрой в 1088 г. печенеги повалили шатер самого императора и чуть не захватили в плен Алексея Комнина, схватив за узду его лошадь. Фото wikipedia.org



Брали города «облежанием»

Однако больше всего им удавалось преследование врага и ночные нападения. В 1053 г. около Преславы печенеги напали на ромеев и преследовали их до Адрианополя. В 1035—1036 гг. в плен к печенегам попали пять ромейских военачальников — Иоанн Дермокаит, Варда Петц, Лев Холькотув, Константин Пеперот, Михаил Ставротахар. В 1088 г. в плен к печенегам угодил зять Алексея Комнина — Никифор Меллисин. В сражении с ними погиб правитель фемы Болгария Василий Монах. Однако далеко не всегда печенеги осуществляли преследование врага успешно. В 1087 г. печенеги и венгры шли по следам войска Николая Маврокаталона. Тот использовал притворное отступление и, выждав удобный момент, ударил по врагу. Ромеи отдавали должное печенегам, и в объединенном византийско-печенежском войске в 40-х гг. XI века именно печенег Кеген был назначен главнокомандующим, а Константин Арианит и Василий Монах ему помогали. Интересно, что печенеги для управления боем использовали знамена. Они были признаками власти и сигнальным ориентиром. Гардизи сообщал, что печенеги ставили знамена и копья. На практике это означало оглашение сбора войска в определенном месте. Для печенегов были характерны авангардные и арьергардные бои. В 970 г. под Аркадиополем они вместе с венграми сражались в авангарде. В 1086 г. вели арьергардные бои в Балканских горах. Достаточно часто печенеги удачно использовали резерв и маневры. В 1088 г. ромеи прозевали подход 36 тыс. печенегов на подмогу оборонявшимся в Дристре. Сами печенеги брали в осаду города, при этом используя несколько ее типов. Белгород (Белгородку) в 997 г. они планировали взять измором (в древнерусской терминологии «облежанием»), то есть блокадой. Подобный прием они использовали и для осады Киева в 968 г. В 1017 г. печенеги как союзники Святополка захотели взять Киев изгоном (ворвавшись в город и захватив ворота), но были уничтожены княжеской дружиной Ярослава. Иногда они брали города с союзниками — с венграми и болгарами Дебелт (Валандар) в 934 г., с венграми — Белград в 1059 г., с Никифором Вриеннием — Константинополь в 1074 г., вместе с кыпчаками и Никифором Василаки — Адрианополь. В 1078 г. печенеги смогли сами взять Хариуполь, в 1088—1089 гг. — Филиппополь, в 1089 г. — Кипселлу, в 1089—1090 гг. — Тавроком, весной 1090 г. — Хариуполь. Печенеги на Балканах, в отличие от восточноевропейского этапа их истории, приобрели навыки взятия городов. Им также удавалось удивительно быстро адаптироваться к ведению боя в горах, лесах и на порогах. В 971—972 гг. печенеги не пропустили русов через пороги.

Битва под Манцикертом была не единственным столкновением печенегов с сельджуками. Фото O.Mustafin / wikipedia.org (После битвы, диорама в военном музее Стамбула)



Византийский стиль

Став жителями Византийской империи, печенеги были зачислены в военное сословие и с достоинством исполняли свои обязанности. В 1064 г. они приняли активное участие в отражении вторжения огузов, а в 1071 г. сражались на стороне ромеев в битве против турков-сельджуков. Михаил Атталиота указывал, что огузов в земли ромеев гнал голод и что они опустошили Иллирик до Фессалоники и Эллады. Михаил Глика сообщал, что узы являются наиболее благородными среди печенегов и переселились в количестве 600 тыс. чел. Печенеги помогали воевать ромеям против двух волн огузких переселенцев — огузов-торков и турков-сельджуков. Битва под Манцикертом была не единственным столкновением печенегов с сельджуками. Печенеги уже в 1049 г. воевали против них на стороне ромеев. Также печенеги действовали против крестоносцев. Необходимо отметить, что Одон из Деои отмечал печенегов и кыпчаков, как тех, кто охраняет Болгарию. Татуш стал катепаном Дристры (Силистрии), вероятно, с 70-х гг. XI в. Катепаном Месемврии в конце XI в. был сын Кегена Бальтазар. В 1049 г. против турков-сельджуков воевали печенежские вожди Сулчу, Селте, Каталим, Караман. По сведениям Иоанна Скилицы, печенеги воевали против турок-сельджуков Тогрул-бека. Потомки печенежских федератов, по данным Иоанна Киннама, воевали против Килич Арслана II. Ибн ал-Асир сообщал, что в 1070—1071 гг. царь ромеев выступил против сельджуков с войском, в котором были и печенеги. Ал-Джаузи говорил о 15 тыс. огузов и еще 35 тыс. воинов неясного происхождения. Ал-Хусайни указывал среди воинов Романа Диогена печенегов и огузов. Ал-Бундари упоминал среди воинов Романа огузов, кыпчаков, хазар. Ибн ал-Адим говорил о тюрках из тех же народов. Михаил Атталиота указывал, что к туркам перешли огузы. Аргир Караджа в 1087 г. воевал против печенегов Татуша, а в 1095 г. принял участие в отражении набега кыпчаков. Анна Комнина упоминала о печенеге Татране, который давал советы Алексею Комнину относительно войны с печенегами в 1090 г. Безусловно, это был один из ассимилировавшихся печенегов, которому ромеи были ближе, чем печенеги. В источниках также упомянут печенег Неанц, который был среди ромеев в 1089 г. После победы над печенегами при Левунионе в 1091 г. Алексей Комнин расселил печенегов в феме Моглена. Печенег Манастрас в 1103 г. был назначен дукой Киликии, а в 1108 г. гарнизон Мамистры в Киликии помогал Бодуэну Эдесскому в войне против Танкреда Антиохийского. По предположению С. Козлова, Иоанн Алакас, который в 969—971 гг. воевал против Святослава, был печенегом по происхождению. По мнению П. Диакону, в 1066—1067 гг. будущий император Никифор Вотаниат в восстании против Константинополя пользовался помощью венгров и печенегов. Он наладил хорошие контакты с печенегами, когда еще правил Парадунавоном. По данным Иоанна Зонара, после вторжения огузов дука Сердики (Софии) Роман Аргир (Роман Диоген) разбил печенегов. Зонара утверждал также, что вестарх Нестор обособился от центра и стал заодно с печенегами Татуша (в 1074 г.). В 1078 г. печенеги нанимались в войска Никифора Василаки и Никифора Вотаниата. В 1086 г. они поддержали восстания Леки и Травла. Факт союза печенегов с бунтующими полководцами и богумилами отмечали Михаил Атталиота и Георгий Кедрин. В 1101 г. печенеги нанесли серьезный ущерб отрядам крестоносцев из Аквитании и Баварии, которые двигались через Византию. Бои происходили у Адрианополя. В 1138 г. печенеги в составе войска ромеев взяли крепости Нистрию и Шайзар в Киликийской Армении.

Печенеги даже были помещены в французский героический эпос «Песнь о Роланде». Фото wikipedia.org



Персонажи «Песни о Роланде»

Радульф из Камбрэ отмечал, что в 1054 г. скифские разбойники действовали в Болгарской пустыни. Этот термин равнозначен лесам Болгарии. Печенеги даже были помещены во французский героический эпос «Песнь о Роланде». Там говорилось, что один из полков правителя сарацин состоял из орд диких печенегов. Это, конечно же, литературный вымысел автора и стереотип печенегов как врага христиан-католиков. Таким же продуктом литературного творчества было описание печенегов в «Песни о Нибелунгах». В главе о браке Кримхильды с Этцелем (Аттила) в войске гуннов упомянуты печенеги, которые стреляли из лука в пролетающих птиц, при этом отмечалась их меткость. Их также характеризовали как шумную и дикую орду. Образ печенегов в французском и немецком эпосах сделан по шаблону, по которому изображались все неевропейские и кочевые народы. Печенеги довольно часто выставляли большое войско. Феофилакт Болгарский сравнивал их с ударами молнии и указывал, что преследовать их — все равно что гнаться за недостижимым. Их отступление легко и тяжело. Тяжело из-за количества добычи, легко от скорости, с которой они отступают. Они могут прятаться в лесах и горах. Клирик назвал их детьми скал и указывал, что если император преследует их, то рискует сам погибнуть. Византийские хронисты сообщали, что печенеги нападали отдельными отрядами с диким воем. Во время неудачной обороны лагеря у крепости Белятовы они быстро рассеялись в окраинах. Когда печенегам было выгодно, они могли пойти на мир. Так случилось в 1089 г., когда они заключили перемирие и дали заложников. С помощью дипломатии в 1091 г. печенеги старались перетянуть на свою сторону кыпчаков. Союз с печенегами у других народов часто достигался подкупом. Во время усобиц их использовали как вспомогательные силы. Феофилакт Болгарский писал, что печенеги воспринимают мирное время как несчастье, а привычна для них война. Бруно Кверфуртский называл их самыми злыми и упертыми язычниками. Алексей Комнин писал о печенегах как о народе, который в любой момент мог принять неожиданное решение.

В Болгарии в конце ХІ в. находились владения печенегов, но никак не кыпчаков. Это же подтверждено в латинских источниках. Так, Радульф из Камбре упоминал, что за Паннонией в Булгарской пустыне обретают скифы, которые «живут как звери». Отмечалось, что один из печенегов был обрезан по мусульманскому обычаю, что подтверждают данные ал-Бекри о принятии ислама частью печенегов в начале XI в. Не зря Радульф из Камбре говорил о скифах-сарацинах. Через район Браничево, Белграда, Видина шла старая римская военная дорога, которая проходила через леса и горы. Печенеги совершали нападения из леса. Альберт Аахенский говорил о печенегах как о народе, населяющем Болгарию. Одон из Деои при описании Второго Крестового похода описывал болгарские земли с множеством печенегов и половцев. В книге Джона Мандевиля регион у реки Моравы и города Ниш назван печенежской землей. Регион на юг и запад от долины Моравы был населен печенегами. Он был стратегически важен для Византии и поэтому там были размещены печенежские отряды. Михаил Пселл описывал печенегов под этнонимом мисяне. Говорилось, что они не носят панцирей, не надевают шлемов, нет у них щитов и даже мечей. Единственным их оружием названы копья, и сказано, что они презирают смерть.

Ярослав Пилипчук