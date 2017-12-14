За рекой, за Дунаем: как тюрки-печенеги воевали за и против византийского императора

Ярослав Пилипчук продолжает цикл статей, посвященных ключевым периодам тюркской истории. Сегодня «Реальное время» публикует заметки украинского историка о жизни племени печенегов в Византии.

Все началось с кометы



Нижний Дунай, хотя и был природной преградой, но не был непреодолимым препятствием. Скорее его можно было назвать контактной зоной и регионом из которого Византия черпала силы своих федератов (союзников). В 1017 г. болгары вели переговоры с печенегами в последней надежде сохранить свое государство. П. Диакону считает, что печенеги также контактировали с болгарами и император Василий II сделал все возможное, дабы не допустить союз кочевников с болгарами. В. Тыпкова-Заимова предположила, что Василий предложил больше денег, чем болгары. В 1027 г. печенеги вторглись и опустошили земли в районах Белграда, Браничева, Ниша, Видина. По сведениям Иоанна Скилицы, печенеги напали на Болгарию и увели в плен много людей, включая тагмархов и стратигов. Иоанн Зонара сообщал, что печенеги перешли Дунай, однако правитель Сирмия и дука Болгарии Константин Диоген их разгромил.

В 1032 г. они прошли всю Мизию до Фессалоник. Иоанн Скилица писал, что вторжение печенегов через Дунай в Мизию, состоялось после того, как на небе заметили комету, которая была плохим предзнаменованием. Они пересекли Дунай в районе Северо-Западной Болгарии, перешли Балканы в районе Софии и вторглись в долину реки Струмы. Михаил Глика датировал вторжение печенегов июлем 1032 г. и указывал, что они перешли Истр и опустошили Мизию. Иоанн Зонара сообщал, что печенеги вторглись в Болгарию, а по возвращению из похода убили многих пленников. По сведениям Иоанна Скилицы перед 1035 г. печенеги вторглись и причинили много вреда как Мизии и Фракии, так и Македонии. В 1036 г. печенеги организовали три нападения и взяли в плен пять стратигов. В 1036 г. были взяты крепости Скала, Цар Асен, Доростол (Силистрия), Диногетия, Хиршова. Уцелели крепости Нуферу, Капидава, Балчик, Пэкулуйсоарэ. Правда Капидава и Дервент таки были взяты печенегами. То есть печенежские вторжения обходили приграничные крепости Добруджи стороной. Уцелели крепости куда можно было перебросить войска и продовольствие по воде суднами.

Император Константин одарил четырех военачальников Тираха Сулцу, Селте, Карамана и Каталима. Фото wikipedia.org (мозаика собора Святой Софии)



Как вожди печенегов ссорились между собой

Иоанн Киннам и Никита Хониат приписывали опустение Мизии печенежским набегам. В 1036 г., по мнению П. Диакону, печенеги договорились с Византией, что дало им возможность сосредоточить свои силы на противостоянии огузам. Договор заключил Тирах, сын Килдаря, главный из печенежских князей. Этот вождь высказал возмущение, когда ромеи приняли у себя Кегена, который был врагом Тираха. Иоанн Скилица считал печенегов царскими скифами и указывал, что владения Тираха простирались от Днепра до Дуная. Тирах был назван сыном Килтера, а Кеген сыном Валцара. Византийский хронист сообщал, что Кеген происходил из незначительного рода. Сообщалось, что он был храбрым воином и отметился в битвах против огузов, а Тирах под давлением огузов вынужден был откочевать к Дунаю. Много раз Тирах нападал на Кегена и устраивал на него засады, но всякий раз тот умудрялся улизнуть. Преследуемый Тирахом он укрылся в болотах Борисфена (в Великом Луге за порогами). В очередной раз убегая от врагов, Кеген перешел границу империи у Доростола (Силистрии). Иоанн Зонара сообщал, что печенегов возглавлял Тирах, однако любовью народа пользовался Кеген. Зная это, Константин Мономах пригласил к себе Кегена. Этот печенежский вождь принял крещение и убедил многих своих людей сделать это. Обосновавшись в Подунавье, Кеген начал нападать на Тираха. Тирах пересек Дунай зимой, и воевал против Кегена и ромеев. В войске Тираха началась эпидемия, и Кеген, напав на ослабленных врагов, победил их.

По мнению П. Диакону, предоставление убежища людям Кегена было одним из этапов подготовки к войне с печенегами. Сороковые годы XI века были тем временем, когда степные племена пришли в движение. В 1043 г., по сообщению Кекавмена, много печенегов перешли Дунай. Один из печенежских вождей — Кеген — в 1045 г. перешел на службу к ромеям и вместе с своими людьми принял крещение. Его крестил в Дунае монах Евфимий. Он получил титул патрикия и получил власть над тремя городами на границе. Печенеги Кегена были поселены на территории фемы Паристрион-Парадунавон. Кеген следил за переправами на Дунае и не давал людям Тираха переправиться. Тому удалось перейти на другой берег только зимой 1047—1048 гг., когда река замерзла, Тирах форсировал Дунай и атаковал Кегена и владения ромеев на Нижнем Дунае. Кекавмен говорил, что нашествия печенегов принесли много горя ромеям. Иоанн Скилица сообщал, что реку пересекли 800 тыс. печенегов, что выглядит нереальным. Кеген хотел продолжать войну, но ромеи предпочли решить дело данью и дипломатией. Император Константин одарил четырех военачальников Тираха — Сулцу, Селте, Карамана и Каталима. Каталим показательно приказал печенегам форсировать Босфор, потом войска Тираха находились под Ловечем, а Арианит следил за печенегами дабы они не напали на ромеев. Михаил Пселл указывал, что зимой 1046/1047 г. печенеги перешли Дунай по льду. Правитель Болгарии Василий Монах расселил печенегов у Софии, Ниша, Евцапела. Маттеос Урхаэци отмечал, что пик печенежской активности пришелся на 50-е гг. XI в.

Одна беда не приходит — на горизонте сельджуки и огузы

Иоанн Скилица указывал, что в 1048 г. Кеген восстал против ромеев из-за того, что император отпустил людей Тираха, совершивших покушение на его жизнь. Перед этим его сын вместе с телохранителями словили убийц, подосланных Тирахом. Однако император, не желая портить отношения с Тирахом, отпустил их. В 1048 г. печенеги возобновили войну против ромеев и перешли Гемус (Балканские горы). Арианит был вынужден отступить к Адрианополю. Тирах разбил ромеев при Диамполе и Диакене. Кекавмен сообщал о поражении войска Константина Ректора от печенегов, которые в большом количестве пришли в ромейские земли. В битве погибло много храбрейших ромеев, и вся страна была в трауре. Сказано было также, что многие погибли от голода и жажды. Поэтому Кекавмен указывал, что перед походом необходимо запастись фуражом. Никифор Вриенний, описывая события времен Михаила Дуки и Романа Дуки, сообщал об опустошении скифами (печенегами) Македонии и Фракии, а также о поражении от турков-сельджуков при Манцикерте. В 1059 г. венгерский король Андраш I вместе с венгерскими печенегами напал на ромеев и совершил рейд до Софии. Анна Комнина указывала, что конфликты ромеев с венграми вызвали и конфликты с кочевниками. Печенегов она назвала савроматами, а огузов — гетами. В описании событий смешаны реалии 1048—1059 гг. Интересно, что Михаил Атталиота также называл печенегов сарматами, прибавляя к ним географическое определение западные. В отличие от Анны Комнины он знал имя их полководца — Селте — и указывал, что у печенегов было много вождей.

В 1059 г. венгерский король Андраш I вместе с венгерскими печенегами напал на ромеев и совершил рейд до Софии. Фото wikipedia.org (миниатюра из Венгерской хроники)



Сказано, что печенеги проникли до Софии и около Ловеча были побеждены ромеями Исаака Комнина. Иоанн Зонара сообщал о кампании Исаака Комнина против печенегов и указывал, что он стал лагерем у Ловеча. Матеос Урхаэци сообщал, что в 1050—1051 гг. много страшных и ужасных вещей произошло из-за алчного и мерзкого народа печенегов. Указывалось, что народ змей потеснил народ светлых, а тот потеснил узов, а те напали на печенегов. Многие провинции были опустошены мечом. Тахир ал-Марвази указывал, что кунов преследовал народ кай, куны вторглись в земли шары, шары вторглись в землю туркмен, а туркмены в землю огузов, а огузы переселились в земли печенегов около Армянского (Черного) моря. Мухаммед Ауфи несколько по иному реконструировал переселение народов: на кунов напали кай, куны напали на шары, шары пришли в землю туркмен и огузы вошли в земли печенегов у Армянского (Черного) моря. В Ипатьевской летописи отмечены столкновения Ярославичей с огузами в 1055 и 1060 гг. Отмечалось, что в зиму 1059—1060 гг. были голод и мор в степях, и много из огузов умерло, а также в летописи отмечалось продвижение половцев. В Лаврентьевской летописи содержатся аналогичные данные. Вероятно, натиск кыпчаков обусловил давление огузов на границы Руси.

«Скифы мы»

Михаил Атталиота указывал, что скифы, которых в народе называют печенеги, вторглись через Дунай в Византию, совершали опустошения, однако сильно страдали от эпидемии. Печенеги по своему обычаю обстреливали ромеев из луков. На протяжении 1049—1050 гг. печенеги вторгались в Фракию. 8 июня 1050 г. под Адрианополем печенеги снова победили ромеев, однако сам город не был взят. В битве погиб печенежский вождь Сулчу. В руки же к печенегам, по сведениям Михаила Атталиоты, попал препозит Константин, Арианит погиб в битве, а Михаил Докиан был замучен. Иоанн Скилица сообщал, что в 1050 г. в битве погибли Арианит и Докиан, а печенег Сулцу был убит стрелой со стен. Печенеги совершали набеги в Македонию и Фракию. По данным Иоанна Скилицы, войска Никифора Вриения и Михаила Аколута одержали победу над печенегами около Адрианополя, Катасирти, Хариуполя. Печенеги в набегах доходили до Адрианополя, но прежних успехов не достигали. Михаил Атталиота же приписал изгнание печенегов из Фракии и Македонии Никифору Вотаниату.

Михаил Глика сообщал, что после поражения от печенегов ромеи заключили с ними мир на тридцать лет. По сведениям Иоанна Скилицы, в 1053 г. император Константин IX заключил с печенегами мир на тридцать лет. В составе Парадунавона была автономная единица — Пацинакия. На византийском берегу Дуная образовались печенежские анклавы. Ее правитель получил титул магистра, а также назывался архонтом. Один из таких печенегов был крещен и получил имя Иоанн. Возможно, что это тот же Кеген, поскольку в Силистрии была найдена печать с надписью «Помоги, Боже, Иоанну Кегену архонту нашему». Он мог получать императорские послания. Людей Тираха расселили между Софией и Нишем. Много печенегов расселилось в Плиске, Преславе, Одарчии, Исакче, Нуфару, Гарване, Махмудии, Пэкуюл-луй-Соарэ, Дристре (Силистрии), Варне. Кроме того, печенежские поселения оставались и на другом берегу Дуная — в Истрии, Тыргушоре, Валя Дачелоре, Велнари. По сведениям Михаила Атталиоты и Иоанна Скилицы, в 1059 г. Исаак Комнин совершил поход против печенегов и восстановил имперскую власть над Параистрионом.

Cлова Михаила Пселла (слева) о том, что печенеги лишены какой-либо религии были предубеждениями византийского хрониста, который к тому же мало интересовался миром за границами Византии. Фото wikipedia.org



Михаил Глика сообщал, что один печенежский вождь отказался жить в мире за что был уничтожен. Григорий Бакуриани, с которым пришлось столкнуться печенегам, описывал их как наиболее ужасных врагов не только ромеев, но и всего христианства. Он нанес им поражение или в 1082, или в 1083 г. Михаил Пселл сообщал, что мисийцы (печенеги), увидев ромеев, бежали. Сообщалось, что ни в открытом бою, ни при помощи засад они не могли взять верх. На третий день они бежали, оставив семьи. Император Исаак не смог догнать своих врагов, которые рассеялись. Несмотря на тенденциозность, Михаил Пселл отобразил кочевническую тактику ведения боя. Сообщалось, что они не были едины. В 1074 г. Параистрион снова отпал от ромеев, вступив в тесные отношения с кочевниками, которые опустошали Фракию и Македонию. В 1078 г. печенеги поддержали бунт Никифора Вриения и дошли до Адрианополя. Михаил Атталиота указывал, что с печенегами контактировал богумил Лека (ромей по происхождению). Около 1079 г. печенеги снова напали. Никифор Вриенний сообщал, что перед бунтами Никифора Вотаниата и Никифора Василаки эти сановники сговорились с печенегами. Также сообщалось, что после действий Алексея Комнина против Никифора Василаки на Болгарию напали печенеги, которые опустошили край между Нишем и Скопье, дошли до Софии, но далее не решились идти.

Между исламом, христианством и язычеством

Cлова Михаила Пселла о том, что печенеги лишены какой-либо религии были предубеждениями византийского хрониста, который к тому же мало интересовался миром за границами Византии. В 1008 г. 30 человек приняли христианство от Бруно Кверфуртского. Миссионер сообщал, что сначала печенеги встретили их враждебно и хотели казнить, но по решению знати они были освобождены. Бруно сообщал, что печенеги обещали ему принять христианство, если он поспосбствует заключению мира с Владимиром. Если же мир не будет заключен, то печенежские вожди говорили, что не до христианства им будет. Бруно Кверфуртский основал в земле печенегов епископию. Исследователи размещали ее где-то на Дунае. Рим интересовался возможностью обращения печенегов, поэтому и направил миссию Бруно в степи. Кардинал Петер Дамиан сообщал, что Бруно Кверфуртский умер среди печенегов. Однако данные Кведлинбургских анналов указывают на его гибель в земле пруссов. Адемар Шабанский указывал, что Святой Адальберт (Войцех из Праги) пробыл в земле печенегов восемь дней. Деятельность миссионеров не дала прочных результатов. По сведениям ал-Бекри, в начале XI в. около 12 тыс. печенегов приняли ислам. Сведения Радульфа из Камбрэ указывают на то, что некоторые печенеги приняли обрезание по мусульманскому обычаю.

Упоминание ал-Бекри о ал-хавалис могут свидетельствовать о том, что факих, который обратил часть печенегов в ислам, был хорезмийцем, поскольку славянское название хорезмийцев хвалисы. У венгров форма этого этнонима звучала калис. Среди венгерских мусульман были хорезмийцы, которые поселились среди венгров. Сведения Никоновской летописи о христианизации печенегов на Руси не могут быть приняты из-за позднего времени написания летописи, а также, как показали исследования П. Голдэна и Н. Мельника, из-за тенденциозности подачи материала. Некоторые имена и события не отвечают эпохе.

Кардинал Петер Дамиан сообщал, что Бруно Кверфуртский умер среди печенегов. Однако данные Кведлинбургских анналов указывают на его гибель в земле пруссов. Фото wikipedia.org (Фреска, изображающая смерть св. Бруно Кверфуртского)



Иоанн Скилица зафиксировал факт крещения Кегена, который очевидно был обусловлен политическими, а не мировозренческими причинами. Вместе с Кегеном приняли христианство и его люди. Кроме того, ромеи держали в заложниках их вождей. В 1048 г., чтобы лишить Кегена поддержки Византии, в Константинополь прибыло посольство из 140 человек, которые все крестились. Позиция Венгрии в этом отношении была мягче, чем у ромеев, поскольку от Тонуз-оба не требовали крещения, а его сын Уркюн добровольно принял крещение. В 1091 г. после поражения от ромеев и кыпчаков, оставшихся на Балканах, печенегов крестил Святой Кирилл из Филеи. Слова Михаила Пселла о том, что печенеги считают, что после смерти ничего нет, мягко говоря, не правдивы, поскольку археологические исследования печенежских могильников дают ясное представление о том, что печенеги верили в жизнь после смерти. Не соответствуют реальности слова Ибн Саида и Абу-л-Фиды, что печенеги, подобно русам, сжигают своих мертвых. Печенежские могильники свидетельствуют, что эти сведения арабских географов являются дезинформацией, поскольку печенежскую знать погребали в курганах по обычаю ингумации с своими конями. Относительно же традиционных верований, то, вероятно, печенеги верили в Тенгри, Умай, Ыдук Эр-Суб. Ал-Бекри указывал, что противниками обращенных в ислам были маджуси. Этот термин конкретно обозначал язычников. Среди печенегов распространилась также богумильская ересь. Они поддерживали контакты с богумильскими вождями Лекой и Травлом. Заманчивым для печенегов был ее антивизантийский характер. С манихейством печенеги могли познакомиться еще в Центральной Азии от токуз-огузов и согдийцев. Печенежскими обычаями было делать чаши из черепов своих врагов и сооружать девташлары.

Продолжение следует

Ярослав Пилипчук