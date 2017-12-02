«Их нравы»: как Орхан Гази стал османским султаном демократическим путем
Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. После путевых заметок, написанных по итогам поездки к мавзолеям основателей Османской династии, он расскажет о жизни османского султана Орхан Гази.
Для турецкого обывателя Орхан Гази является не только одним из первых султанов Османской империи, но и университетом одновременно. Хотя университет имени Орхана Гази, расположенный в городе Бурса, просуществовав всего 5 лет со дня основания в 2011 году, закрылся после известных событий 2016 года. Память о великом правителе османов Орхан Бейе, жизнь которого была намного продолжительнее одноименного учебного заведения, жива до сих пор и продолжает будоражить умы многих исследователей.
Несмотря на то, что Орхан Гази — второй правитель государства османов, все же, он является первым правителем, которого стали именовать султаном. Также при нем османы начали чеканить свои собственные деньги, что означало экономическую свободу, а султан стал первым, у кого появилась собственная тугра. Если при его отце Османе Гази и при его дедеЭртугруле Гази были заложены основы будущей империи, то при Орхане окончательно было сформировано государственное устройство и многократно расширены границы. Напомним, что от отца в наследство и в управление ему досталась территория с приблизительной площадью в 16 000 кв. км, а к концу своей жизни, которая продлилась без малого 80 лет, данная площадь была расширена до 95 000 кв. км. Твердой рукой он правил ратными делами и ковал будущее империи. Так в состав государства после десятилетней осады в 1326 году вошел город Бруса, ныне известный как Бурса и ставший первой столицей Османской империи. В 1331 году была завоевана Никея (нынешний Изник), где в 325 году император Константин I собрал знаменитый Никейский собор, который принял никейские символ веры и определил порядка 20 канонов христианской церкви, в том числе и время празднования Пасхи. В 1337 году была завоевана Никомедия (нынешний Измит), где собственно и зародился будущий турецкий флот. В 1345 году присоединив, расположенный по соседству бейлик Карасы, Орхан Гази получает доступ к проливу Дарданеллы. Одним из последних его завоеваний в 1354 году стала Анкара, которая на тот момент находилась под властью монгольского хана Хулагу.
Самого Орхана Гази турецкие историки описывают как высокорослого, голубоглазого и статного мужчину с желтой бородой. О его ратных подвигах слагают легенды, благо к этому делу приложил руку и султан Фатих Мехмет II, которому после завоевания Константинополя было необходимо облагородить свою родословную и сделать своих предков героями народных мифов и легенд. Стоит отметить, что данные атрибуты фольклора до сих пор довольно популярны не только у турецких обывателей, но имеют хождение даже в академической среде. Также второго правителя Османов описывают как праведного и добродетельного человека, который всегда был среди людей, сражался вместе с ними на передовой, благодетельствовал беднякам и поддерживал ученых.
Орхан Гази также как и его отец с самого начала строил свое государство на основе исламских принципов, что позволило ему довольно за короткий срок собрать 25-тысячную хорошо вооруженную и мобильную армию, готовую к священной войне с христианской Византией. Однако дело не ограничивалось только битвами и сражениями. Орхан Гази старался превратить столицу своего государства город Бурсу в центр мусульманской науки и культуры. При нем в городе возводится первая османская мечеть «Хаджи Озбек», а также открываются медресе. Стоит отметить, что султаном Орхан Гази стал, как это принято сейчас говорить, в результате демократических выборов, а не в порядке монархического наследования престола. По утверждению первого османского историка Ибн-и Кемаля, за кандидатуру Орхана Гази единогласно проголосовали лидеры мусульманского братства Ахи, которое возникло в Аббасидском халифате и имело широкое распространение на территории Ирана, Средней и Малой Азии.
Необходимо отметить, что Ахи играли важную политическую роль в общественной жизни государства сельджуков и в начальный период существования государства османов. В период междоусобных войн, вражеских набегов и восстаний члены братства брали в свои руки управление городами и препятствовали их разрушению и разорению. Время от времени ахи защищали городских ремесленников от феодалов. Однако известно, что, начиная с XlV века, правящая верхушка мусульманского братства сама начала феодализироваться, а в XV веке ахи начали сливаться с орденом бекташийа. Тем не менее, организационные принципы братства ахи еще долгое время оказывали влияние на функционирование и организацию турецких ремесленных цехов.
Однако мы отвлеклись. Завершая тему государственного устройства новообразованного османского государства, скажем, что Орхан Гази, полностью отошел от методов управления аширетов, который был присущ бейликам и, наряду с исламскими принципами, многое почерпнул из формы управления государства сельджуков и ильханидов. Главным местом для дискуссий и политических прений был диван, подобие парламента, которым управляли визири, которых было два. На первоначальном этапе первый выбирался из числа мусульманских ученых, а второй из лидеров мусульманского братства ахи.
Свой долгий и насыщенный на события жизненный путь Орхан Гази завершил в 1360 году в возрасте 79 лет. Его мавзолей находится в Бурсе, рядом с могилой его отца Османа Гази. В общей сложности в этом мавзолее захоронено 20 человек. Это члены семьи, видные исламские ученые и государственные деятели того периода.
Справка
Булат Ногманов — исследователь, переводчик.
- Родился в 1985 году в селе Апастово Апастовского района Татарстана.
- В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
- В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
- Участник этнографических экспедиций.
- Член татарстанского отделения Русского географического общества.
- Владеет английским, турецким и казахским языками.
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Б. Н.
Б.Н.
Б. Н.