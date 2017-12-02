«Их нравы»: как Орхан Гази стал османским султаном демократическим путем

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. После путевых заметок, написанных по итогам поездки к мавзолеям основателей Османской династии, он расскажет о жизни османского султана Орхан Гази.

Для турецкого обывателя Орхан Гази является не только одним из первых султанов Османской империи, но и университетом одновременно. Хотя университет имени Орхана Гази, расположенный в городе Бурса, просуществовав всего 5 лет со дня основания в 2011 году, закрылся после известных событий 2016 года. Память о великом правителе османов Орхан Бейе, жизнь которого была намного продолжительнее одноименного учебного заведения, жива до сих пор и продолжает будоражить умы многих исследователей.

Несмотря на то, что Орхан Гази — второй правитель государства османов, все же, он является первым правителем, которого стали именовать султаном. Также при нем османы начали чеканить свои собственные деньги, что означало экономическую свободу, а султан стал первым, у кого появилась собственная тугра. Если при его отце Османе Гази и при его дедеЭртугруле Гази были заложены основы будущей империи, то при Орхане окончательно было сформировано государственное устройство и многократно расширены границы. Напомним, что от отца в наследство и в управление ему досталась территория с приблизительной площадью в 16 000 кв. км, а к концу своей жизни, которая продлилась без малого 80 лет, данная площадь была расширена до 95 000 кв. км. Твердой рукой он правил ратными делами и ковал будущее империи. Так в состав государства после десятилетней осады в 1326 году вошел город Бруса, ныне известный как Бурса и ставший первой столицей Османской империи. В 1331 году была завоевана Никея (нынешний Изник), где в 325 году император Константин I собрал знаменитый Никейский собор, который принял никейские символ веры и определил порядка 20 канонов христианской церкви, в том числе и время празднования Пасхи. В 1337 году была завоевана Никомедия (нынешний Измит), где собственно и зародился будущий турецкий флот. В 1345 году присоединив, расположенный по соседству бейлик Карасы, Орхан Гази получает доступ к проливу Дарданеллы. Одним из последних его завоеваний в 1354 году стала Анкара, которая на тот момент находилась под властью монгольского хана Хулагу.

Султан стал первым, у кого появилась собственная тугра. Фото wikipedia.org



Самого Орхана Гази турецкие историки описывают как высокорослого, голубоглазого и статного мужчину с желтой бородой. О его ратных подвигах слагают легенды, благо к этому делу приложил руку и султан Фатих Мехмет II, которому после завоевания Константинополя было необходимо облагородить свою родословную и сделать своих предков героями народных мифов и легенд. Стоит отметить, что данные атрибуты фольклора до сих пор довольно популярны не только у турецких обывателей, но имеют хождение даже в академической среде. Также второго правителя Османов описывают как праведного и добродетельного человека, который всегда был среди людей, сражался вместе с ними на передовой, благодетельствовал беднякам и поддерживал ученых.

Орхан Гази также как и его отец с самого начала строил свое государство на основе исламских принципов, что позволило ему довольно за короткий срок собрать 25-тысячную хорошо вооруженную и мобильную армию, готовую к священной войне с христианской Византией. Однако дело не ограничивалось только битвами и сражениями. Орхан Гази старался превратить столицу своего государства город Бурсу в центр мусульманской науки и культуры. При нем в городе возводится первая османская мечеть «Хаджи Озбек», а также открываются медресе. Стоит отметить, что султаном Орхан Гази стал, как это принято сейчас говорить, в результате демократических выборов, а не в порядке монархического наследования престола. По утверждению первого османского историка Ибн-и Кемаля, за кандидатуру Орхана Гази единогласно проголосовали лидеры мусульманского братства Ахи, которое возникло в Аббасидском халифате и имело широкое распространение на территории Ирана, Средней и Малой Азии.

Необходимо отметить, что Ахи играли важную политическую роль в общественной жизни государства сельджуков и в начальный период существования государства османов. В период междоусобных войн, вражеских набегов и восстаний члены братства брали в свои руки управление городами и препятствовали их разрушению и разорению. Время от времени ахи защищали городских ремесленников от феодалов. Однако известно, что, начиная с XlV века, правящая верхушка мусульманского братства сама начала феодализироваться, а в XV веке ахи начали сливаться с орденом бекташийа. Тем не менее, организационные принципы братства ахи еще долгое время оказывали влияние на функционирование и организацию турецких ремесленных цехов.

Его мавзолей находится в Бурсе, рядом с могилой его отца Османа Гази. Фото Darwinek (wikipedia.org)



Однако мы отвлеклись. Завершая тему государственного устройства новообразованного османского государства, скажем, что Орхан Гази, полностью отошел от методов управления аширетов, который был присущ бейликам и, наряду с исламскими принципами, многое почерпнул из формы управления государства сельджуков и ильханидов. Главным местом для дискуссий и политических прений был диван, подобие парламента, которым управляли визири, которых было два. На первоначальном этапе первый выбирался из числа мусульманских ученых, а второй из лидеров мусульманского братства ахи.

Свой долгий и насыщенный на события жизненный путь Орхан Гази завершил в 1360 году в возрасте 79 лет. Его мавзолей находится в Бурсе, рядом с могилой его отца Османа Гази. В общей сложности в этом мавзолее захоронено 20 человек. Это члены семьи, видные исламские ученые и государственные деятели того периода.





Булат Ногманов