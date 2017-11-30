Между Петром и Карлом: как татары в Прутском походе воевали

Крымские татары и их соседи в Новое время глазами французов. Часть 3-я

Фото: wikipedia.org (Берестецкая битва, триумфальная панель короля Яна II Казимира. Гробница короля Яна II Казимира в соборе Сен-Жермен, Париж)

Украинский историк Ярослав Пилипчук в рамках цикла статей, посвященных ключевым этапам тюркской истории, рассказывает о том, как тюрко-татарские государства Восточной Европы описывались европейцами. Сегодня «Реальное время» публикует заключительную часть его статьи, посвященной крымским татарам, увиденным глазами французских путешественников в XVIII веке.

Татары в войне Петра и Карла

М. де Бразе оставил записки о Прутском походе. Он говорил, что за сорок пять лет до этих событий под Хотином была большая битва в которой 40 тыс. татар и 40 тыс. турок ничего не смогли сделать. Несколько тысяч буджакцев нападали на землю казаков и русские окраины, где они пожгли поселения и увели в плен жителей. Однако они не осмеливались нападать на русское войско. Позже подошел Девлет-Гирей. Их было 20 тысяч и они двигались врассыпную. Они разбили передовой пункт полковника Ропа. Шневищев с 2,5 тыс. человек не оказал ему помощи. 9 июля отряд казаков и венгров Рогоци был уничтожен татарами. Крымцы отвлекали на себя внимание пока не подошли турки, которые окружили русских. Когда русские отступали, то один из генералов русского войска Янус был убит татарином.

Ф.М.А. Вольтер в «Истории Карла ХІІ» писал, что Карл ХІІ бежал в Бендеры и воспользовался помощью турок и татар. Он был вынужден надолго остаться во владениях Османской империи, поскольку враги перекрыли пути в Швецию. Крымский хан назывался правителем ногаев, Буджака, Крыма, Черкесии. Тогда ханом был Девлет-Гирей. Он был зависим от турок и назначался султаном. Когда турки вели войны татары присоединялись к их войскам. Молдавией во время Прутского похода русских правил господарь Кантемир, который был потомком Тамерлана. Татары в составе турецких войск нападали на русских, которые дошли до Прута.

Затем шведы находились у Варны. После того как турки заключили мир с русскими, Карл ХІІ не оставлял попыток втянуть татар и турок в новую войну. За такую твердолобость его называли железноголовым. Вскоре измаильский паша и татарский хан были вынуждены выдворять шведского короля из владений султана в Молдавию. Вскоре шведский король покинул и Молдову. В «Анекдотах о Петре Первом» сообщалось, что тот вел войну против турок, а вернее против татар.

Молдавией во время Прутского похода русских правил господарь Кантемир, который был потомком Тамерлана. Фото wikipedia.org



Непокорный Селим-Герей

Ш. де Пейсонель писал, что Малая Татария находится под управлением хана из династии Гиреев. Границей его владений с турками был Дунай, с Валахией прямая линия до границы с Молдовой, с Молдовой от Прута до города Ягорлыка. С Польшей граница от Ягорлыка через реку Синюху до Южного Буга и Днепра. С русскими граница по Суле и Конской воде с Днепром до Азова. Это границы, согласно условиям Белградского мира. Кабардинцы ранее были подданными хана, но француз считал их независимыми. Турки принудили Девлет-Гирея изгнать Карла XII к Бендерам, а потом сбросили всю вину на него. Ш. де Пейсонель считал, что Менгли-Гирей Первый заключил договор с турками, по которому те не имели права лишать жизни Гиреев. А также, что ханы будут только из династии Гиреев и в их честь будет читаться хутба, что турки не могут вынуждать татар выдавать тех, кто укрылся у татар, что турки будут давать деньги на поход, что у хана будет пятибунчжное знамя.

Отмечалось, что крымский хан зависит от султана и не может ни заключить мир, ни провозгласить войну без позволения султана. Он может только принимать и посылать послов. И турки на знамени татарам оставили всего пару конских хвостов. Повторялась легенда о том, что Гиреи могли унаследовать османский престол. Отмечалось, что среди турок большим уважением пользовался Селим-Гирей. Описание его свершений похоже с данными Феррана. Хан не деспот и титулировался правителем татар, черкесов и Дагестана. Девлет-Гирей проявлял непокорность туркам, отказавшись удалиться в ссылку. Хан получал дань от Молдовы и Валахии. А всего его доходы составляли 128 300 пиастров или 4 млн ливров на французские деньги. Всех принцев правящего дома называли султанами. Высшие чины в государстве это калга, нуреддин, Орбей, три сераксира ногайцев. Заместителем калги является каймакам. Владения калги простираются от Акмесджида до Каффы. Три ногайских сераскера — это правители Буджака, Едисана и Кубани. У них есть свои визири, дефтердары, эфенди. К ним обращаются мирзы. Наиболее богат сераскер Кубани. У Янболука нет своего сераскера, туда назначают каймакама. Наиболее знатными родами являлись Ширин, Мансур, Седжеут, Аргыны, Барын. Ширины часто заключали династические браки с Гиреями. Ранее этот род был очень влиятельным и даже противостоял Сеадет-Гирею. Ниже представителей этих родов капикули. Поместья и села образовывали кадылык, их в Крыму сорок восемь. Стража хана состоит из двадцати байраков во время мира и сорока во время войны. Все вассалы должны идти на войну, если так решит хан. На военном совете присутствуют хан, сераскеры, кадиаскер, визирь, султаны, дворяне, представляющие байраки своих племен. Татар судят кади. Высший суд — это ханский суд. Низшие суды возглавляются кади. Султаны находятся на воспитании в Черкесии у своих аталыков из местных племен. Татарская Черкесия простиралась до Кабарды. В 1758 г. ногайцы восстали против поборов, которые ввел с 1755 г. Халим-Гирей и которые продолжил взымать Сеадет-Гирей. Их возглавил Кырым-Гирей-хан. Ногайцы могли восстать и раньше. Однако в 1757-м умер сераскер Буджака Хаджи-Гирей. А ногайцы Едисана взбунтовались против своего сераскера Саад-Гирея. Назначеный же в Буджак новый сераскер начал присваивать себе много имущества. Кырым-Гирей воевал против абазинов, которые в 1756 г. воостали против него. Против него хотели подняться и ногайцы, но вскоре переменились и восстали против хана.

Юлиуш Коссак, Встреча Тугай-бея и Хмельницкого под Корсунем. Фото wikipedia.org



Как война освободила хана

Ш. де Пейсонель отмечал, что хану пришлось приложить большие усилия, чтобы подчинить своей власти черкесов и что скорее они данники, а не подданные хана. Сообщалось, что крымский правитель делал запрос черкеским князьям и те поставляли в его войска определенное количество воинов. Отмечалось, что черкесов 14 племен, причем абазины и кабардинцы не вассалы хана. Кабардинцы упоминались как подданные русских. Отмечалось, что черкеские племена непрестанно нападают друг на друга. Ш. де Пейсонель сообщал, что обычная дань составляла 300 невольников, но Селим-Гирей I довел это количество до 700 невольников. Отмечалось, что только у пяти из четырнадцати племен получил распространение ислам, в частности это бесленеевцы, темиргойцы, бжедуги и загадочные адели и адеми. Французский наблюдатель описал время правления Кырым-Гирея и близкие ему события.

По сведениям Ф. де Тота сказано, что вторжение русских в Польшу обусловило освобождение Кырым-Гирея из заточения. Он принял участие в совете с султаном по поводу произошедших событий. Он был назначен ханом и первым делом назначил каймакама и назначил встречу с султаном. Сам барон де Тот выехал навстречу хану в направлении Дуная. Кырым-Гирею было 60 лет, и рядом с ним было семь сыновей. Хан любил блюда французской кухни, театр и музыку. При нем Каушан был центром ханства. Туда прибыл делегат от польских конфедератов обсуждать подробности кампании. Хан хотел опустошить Новосербию, но сначала предпочел подойти к Хотину. Француз же пребывал с поручением в Кишиневе и собирал данные о Молдове. Нуреддину во главе 40 тыс. воинов было приказано идти по направлению к Донцу, а калге с 60 тыс. к Орели. Хан с 100 тыс. татар пошел на Новую Сербию. Крымцы разорили несколько десятков сел, однако Елисаветград так и не был взят. Хану должны были помочь конфедераты и соединиться с ним у Ладыжина. И. Потоцкий не успел вовремя. Кырым-Гирей обвинял же поляков в том, что они умышлено направили его в пустынную Новосербию. Отряд ногайцев, направленный по направлению к Запорожской Сечи, не смог переправиться через Днепр из-за природных условий и потом оказался в районе Елисаветграда. Крымцам не удалось взять город Цыбулев, а набег, совершенный в район Умани, не привел к взятию города, а только к опустошению окрестных сел. Крымцы отступили сначала к реке Саврань, а далее к Ягорлыку и Балте. Войска калги действовали против запорожцев, а войска нуреддина двинулись против Бахмута. Русские войска вместе с донскими казаками отбросили крымцев к реке Тарновке. К крымскому хану прибыли послы от лезгинов. В крымском войске находились отряды игнат-казаков, то есть некрасовцев.

Совместная с украинцами война против поляков

Ж.-Б. Шерер написал диссертацию о запорожских казаках, активно используя и польские, и восточноевропейские, и другие источники. В отличие от П. Шевалье его сочинение охватывает больший временной отрезок и не имеет ярко выраженного пропольского характера. Он сообщал, что крымский хан сам пришел на помощь Хмельницкому и татары вместе с казаками взяли в осаду Збараж. Когда же подоспел король с 20 тыс. воинов, то казаки взяли Збараж и нанесли потери полякам в 5 тысяч. В битве погиб канцлер Оссолинский, и Ян-Казимир отправил посла к Ислам-Гирею, не надеясь выстоять. Хан требовал 100 тыс. таллеров, которые ему задолжал польский король. Ж.-Б. Шерер сообщал, что в 1648 г. Б. Хмельницкий убедил хана оказать ему помощь. При описании битвы под Корсунем сообщалось, что вместе с 8 тыс. казаков сражалось 6 тыс. татар, которые выкрикивали боевые кличи. Они разгромили польское войско, а Потоцкий с другими панами попал в плен к татарам. Француз также сообщал, что казаки и татары в городе Пилявка захватили польский лагерь и богатства. Ж.-Б. Шерер сообщал, что крымский хан находился в союзе с поляками и он просил Хмельницкого присоединиться к союзу против русских. Однако Потоцкий обидел гетмана, чего тот не стал терпеть. К тому же поляки развязали новую войну. Битву под Берестечком француз датировал 31 июня и считал, что хан не смог воспользоваться выгодной позицией на холмах и около реки Стырь. Указывалось, что казаки и татары были полностью разгромлены, и гетман и хан были вынуждены бежать, чтобы спастись. Отмечалось, что хан хотел заключить мир с поляками, но Хмельницкий сделал все, чтобы этого не произошло. Он задобрил хана деньгами и набрал новое войско. Отмечалось, что перед битвой Хмельницкий вел переговоры с турками, правда, не давал им окончательного ответа о принятии турецкого подданства.

Район Чигирина и Бужина на карте Киевского воеводства. Ян Янссон. Амстердам, ок. 1663. Фото wikipedia.org



Ж.-Б. Шерер отмечал, что в 1654 г. польский король заплатил 100 тыс. злотых крымскому хану, чтобы тот напал на казаков. Но он умер, и власть перешла к его брату Менгли-Гирею, который вторгся на Украину и разбил отряд Томиленка. В 1655 г. сообщалось, что татары с поляками атаковали пять полковников под Уманью. Те смогли прорваться из окружения. Потом поляки и татары напали на Хмельницкого под Дрыжипольем. Однако заслуга в победе приписана одним только украинцам и указано, что украинцы с боями пробились к Белой Церкви. Потом был поход вместе с русскими, когда их союзное войско дошло до Львова, Люблина и Замосця. Возвращаясь из похода, Хмельницкий столкнулся с татарами у Озерной. Однако хан не смог разгромить казаков и пошел с ними на переговоры, предварительно отправив 12 заложников к украинцам. При переговорах казацкий гетман обвинял крымского хана, что он изменял договорам с казаками, служил тому, кто больше заплатит, сделал много убытков казакам, что стоило только пообещать хану Астрахань, как тот был готов уничтожить всю Малоросию (так в хронике). Крымский хан разозлился на это и обещал, что погубит как самого гетмана, так и его войско.

Ж.-Б. Шерер указывал, что в 1660 г. татары и поляки под Дубно и Слободищем окружили казаков и русских. Они нанесли им большое поражение. В 1667 г. И. Сирко вторгся в Крым и нанес большие убытки хану. В 1668 г. П. Дорошенко вместе с татарами пришел на Левобережную Украину и сверг там Брюховецкого. Однако потом татары были вынуждены отступить. В 1672 г. крымский хан и П. Дорошенко вместе с турками принимали участие в осаде Камянца-Подольского. В 1676 г. турецкий сутан приказал татарам двинуться на Чигирин, а потом на Киев. В 1677 г. во время осады Чигирина погиб сын крымского хана. В 1678 г. татары опустошили местности от Переяслава до Рославли, а также помогали туркам под Чигирином. В 1679 г. татары вместе с гетманами Яненко и Хмельницким глубоко проникли во владения русских и поляков на Украине. В 1680 г. татары опустошили земли у реки Мерл. Ж.-Б. Шерер сообщал, что поляки и казаки присоединились к императорскому войску в его войне против татар в Венгрии и Валахии. В 1684 г. польский король отправил казаков под начальством Кумицкого против белгородских татар. Кумицкий, видя численное превосходство врага, бежал. Татары перебили большинство казаков. В 1687 г. Голицын совершил поход на Крым, но татары опустошили край, и он был вынужден отступить. В середине мая 1689 г. русские были под Перекопом, и оборона лагеря от татар была частью большого похода, который однако был безуспешным. В 1690 г. казаки воевали у Очакова, а Ян Собесский совершил поход в район татарских владений. В 1692 г. Петрик перешел на сторону татар, а те, в свою очередь, воевали у Доманчева. В 1693 г. ханский сын напал на окраины Полтавы. В 1694 г. татары напали на окрестности Переяслава. Украинцы ответили набегом на Очакрв и Буджак. Запорожцы напали на Перекоп. В 1695 г. украинцы и русские взяли Гази-Кермен и Мубарек-Кермен, а русские воевали у Азова. В 1696 г. татары атаковали окраины Полтавы и Миргорода, однако войска хана были отражены от этих городов. В 1697 г. русские и Мазепа отправили часть войск под Азов, другая часть выдвинулась к Тавани. В 1716 г. гетьман Скоропадский воевал против казаков Орлика, который вторгся с татарами в Малороссию (Среднее Поднепровье), а гарнизоны русских под Царицыном противостояли отрядам Сулимы. Когда шведы потерпели поражение и казаки эмигрировали в татарские земли, то они были вынуждены признать власть крымского хана. Тот оставлял казакам их самоуправление, обеспечивал фуражом и давал доступ к соляным запасам. За это казаки вынуждены были принимать участие в кампаниях крымцев на Северном Кавказе до Сулака. Они должны были выступать с минимум 2 тыс. воинов и в мирное время посылать в Крым 13 сотен казаков. Казаки нападали и на крымцев, и татары жаловались на них. Жизнь под властью хана казалась казакам плохой.

Освобождение ясыря. Репродукция картины Ю. Брандта. Фото pinakoteka.zascianek.pl

Польский взгляд

Необходимо отметить, что в большинстве случаев крымцев французы воспринимали с точки зрения поляков. Так в сочинениях Г. де Танда, Г.Ф. Кае, С. Де Ла Круа, П. Шевалье, Н.А. Сальванди проскальзывают полонофильские настроения. Симпатияю к украинским казакам можно отметить только у Ж. Б. Шерера и Ф.М.А. Вольтера. М. де Бразе и Ф. де Невилль оставили описания истории крымцев через призму русского видения. Для этих хронистов характерен интерес к политической истории Крымского ханства.

В Крымском ханстве некоторое время находились Ферран, О. де ла Мотре, Ш. де Пейсонель, Ф. де Тот. Они оставили описания быта и административного устройства татар. Политическая история Крымского ханства хотя и освещается, но не является единственной темой. Не обошлось без восприятия татар как монголоидных кочевников и как хищных варваров.

Работорговля действительно имела место в Крымском ханстве, но количество угнанных в ясырь во французских сочинениях часто было завышено. То же мы можем наблюдать во французских сочинениях относительно численности татар. Не избегли французы и преувеличения сил русских. Говоря о сведениях французских источников о Крымском ханстве, стоит отметить их большую историческую ценность. Ими предоставлено сведений больше, чем англичанами…





​Ярослав Пилипчук