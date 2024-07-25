Равиль Гайнутдин: «Мы обязаны объединить все свои усилия для предотвращения вселенской аморальной катастрофы»

Духовное управление мусульман России вернулось в Казань с масштабной конференцией в преддверии встречи глав стран БРИКС

Аятолла Алиреза Арафи и шейх Равиль Гайнутдин. Фото: Реальное время

Сегодня в зале «Бальный» отеля «Корстон» проходит V Международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии». Запланированная на два часа, до полуденной молитвы, первая половина пленарного заседания конференции в итоге растянулась еще на полчаса, ведь каждый из выступающих, а таких было 14, нашел время и для философии, и для рассказа о достижениях и противостояниях в мире. Подробнее — в материале «Реального времени».



Урумчи — Бишкек — Алма-Ата — Болгар — Казань

В фойе гости могли посмотреть шамаили рубежа двух прошлых веков, а также работы современного каллиграфа Гульназ Исмагиловой: в одной из них она отобразила стихотворение Мусы Джалиля «Последняя песня», а в другом стилизовала текст под силуэт женщины. По ее словам, интерес был настолько велик, что она несколько раз провела экскурсию.



Шамаиль Гульназ Исмагиловой, сура «Ар-Рахман» («Милосердный»). Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Впервые конференция прошла в 2016 году в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. В 2017-м она была организована в Болгаре и Казани, после переехала в Бишкек, потом, в 2019-м, — в Алма-Ату. И спустя пять лет вернулась в Казань — в преддверии встречи глав государств-членов БРИКС. Тема — «Значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии».

— Выбор этой темы в качестве названия обусловлен официальным присоединением Объединенных Арабских Эмиратов к группе БРИКС и направлен на обсуждение роли религии в достижении стратегических целей стран — членов группы, — указал ректор Гуманитарного университета имени Мухаммада бин Заида (вуз выступил соорганизатором конференции) Мубарак Аз-Захири.

Самым масштабным было выступление председателя Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина, которого модератор, его заместитель Рушан Аббясов, называл «духовным лидером мусульман России». Гайнутдин, вспомнив роль российских мусульманских богословов, муфтиев, имамов прошлого, отметил:

— Вдохновляясь их примером, черпая мудрость из их глубокого наследия, сегодня нам необходимо также преданно защищать эти вневременные ценности, только уже перед лицом новых угроз и вызовов, используя современные модели и концепции. Все мы видим, как в нынешних постиндустриальных обществах, с их высокими технологиями и инновациями, одновременно происходит катастрофическая морально-нравственная деградация, характеризующаяся воинственным секуляризмом, пропагандой абсолютной вседозволенности и распущенности, разрушением институтов семьи и воспитания. Причем эта псевдокультура агрессивно транслируется во все уголки земного шара как единственно верная и прогрессивная.

Гайнутдин назвал присутствующих «духовными пастырями своих народов, избравших своей миссией служение Богу и распространение Его заповедей среди людей», которые «обязаны объединить все свои усилия для предотвращения вселенской аморальной катастрофы, прекращения сегрегации по принципу «высокой» культуры одного региона и духовной «отсталости» других стран».

Формат конференции — двухчастное пленарное заседание, работа по секциям и молодежный форум. Реальное время / realnoevremya.ru

Гуманитарные ценности не меняются

Также он перечислил утвержденные президентом России Владимиром Путиным «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и заключил:

— Каждый из этих пунктов является фундаментальным и для исламского учения о нравственности. К ним постоянно призывают с минбаров наших мечетей, воспитывают за партами наших медресе, — заключил Гайнутдин.

— Религиозные лидеры в группе БРИКС приобретают все большую культурную значимость, — отметил Мубарак Аз-Захири, — и от них ожидается выполнение важной роли по отношению к своим странам, обществам и государствам. Это роль диалога с целью выявления общих черт, объединяющих религии, которым они принадлежат. Несомненно, гуманитарные ценности являются ядром этих общих черт и обладают свойством постоянства. Они не меняются, независимо от того, насколько меняются языки, обычаи и традиции.

— Мы, как религиозные деятели, призываем к возврату к нравственным и религиозным ценностям, а также призываем избегать следования западным ценностям, — вторил коллегам председатель духовных семинарий Ирана аятолла Алиреза Арафи, который потом подробно объяснил эти термины с точки зрения ислама.

— Религиозные лидеры в группе БРИКС приобретают все большую культурную значимость, — отметил Мубарак Аз-Захири. Реальное время / realnoevremya.ru

О том, как восхищались Россией в прошлом и почему надо ехать в нынешний Татарстан

Среди иностранных гостей самое программное выступление принадлежало доктору Усаме аль-Азхари, недавно ставшему министром вакуфов Арабской Республики Египет.

— Я хотел бы вернуться на 170 лет назад, — в частности, сказал доктор и вспомнил о Мухаммаде Айяде Тантави (до него тогдашний правитель, интересовавшийся иными цивилизациями, отправлял его коллегу-ученого в Париж). — А потом шейх отправил второго посланника, когда тот выучил русский, в Россию, он жил в Петербурге и преподавал там 20 лет в одном из крупнейших университетов России. И ваши востоковеды были восхищены им. Игнатий Крачковский писал о нем на арабском языке.

Усама аль-Азхари приехал в Казань в статусе министра вакуфов Египта. Реальное время / realnoevremya.ru

Добавим, что Тантави — автор «Описания России» («Подарок смышленым с сообщениями про страну Россию» — «Тухфат ал-азкийа би-ахбар билад Русийа»).

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, выступавший уже после полудня, посетовал, что ему не хватит времени перечислить достижения местных ученых, пригласил гостей к сотрудничеству и рассказал о векторах развития современной татарской уммы.

— Татарстан является крупнейшим центром развития исламских финансов в России. На сегодняшний день ДУМ РТ разработало 15 уникальных исламских продуктов для 14 финансовых организаций. Это ипотека, дебетовые карты, расчетные счета для юрлиц и физлиц, проектное финансирование, лизинг, факторинг, эквайринг, поручительство, пенсионные накопления, кешбэк, инвестиции и ценные бумаги, рассрочка... При этом мы не только разработали их, но и осуществляем дальнейший внешний шариатский аудит их продаж. Мы в ДУМ РТ в этом вопросе придерживаемся одного основополагающего принципа: самым важным аспектом рынка исламских финансов в России должна быть экспертиза и шариатский контроль.

Камиль хазрат Самигуллин рассказал о финансовых продуктах из Татарстана. Реальное время / realnoevremya.ru

— Но больше всего в противостоянии с Западом сердца российских мусульман болят за единоверцев в Газе, — завершил свое выступление республиканский муфтий.

После на площадке конференции ученые, имамы, чиновники обсуждали две темы. Это «Коран в формах и образах современной исламской культуры и образования». Здесь, к примеру, имам-хатыб мечети «Ярдэм» Ильдар хазрат Баязитов рассказывал об опыте обучения Корану незрячих людей. И «Народы Большой Евразии: современные этнографические исследования религиозной повседневности» — в частности, старший научный сотрудник Института этнологических исследований (Уфа) Зиля Хабибуллина говорила о современном суфизме в Башкортостане. А вечером в Национальной библиотеке пройдет форум мусульманской молодежи стран-участниц БРИКС «Созидание. Ответственность. Лидерство».