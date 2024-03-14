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«Окупаемость будет за несколько дней»: казанский бизнесмен предлагает создать муниципальное такси

16:54, 14.03.2024 2

Александр Братчиков поборется с монополией агрегаторов

«Окупаемость будет за несколько дней»: казанский бизнесмен предлагает создать муниципальное такси
Фото: Максим Платонов

Казанский предприниматель Александр Братчиков пытается добиться принятия закона по ограничению монополии на рынке и созданию муниципального/регионального такси в Татарстане. Он уверен, что города республики будут получать прибыль с первого же дня запуска сервисов, аналогичных «Яндекс. Такси». По его словам, разовые вложения в сумме от 20 до 50 миллионов рублей могут окупиться в сотнях миллиардов доходов, причем ежегодно. В чем основная идея муниципального такси, как оно будет работать и что мешает реализации этого проекта, он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Важнее, что доход будет уходить не в офшоры»

— Александр, расскажите о своей идее.

В какой-то момент много лет назад пришлось поработать в такси. Такой опыт у меня был буквально пару месяцев. Понял, насколько это неблагодарная работа, с низкими расценками, и решил как-то это исправить. Почитал литературу по другим странам. Увидел, что во многих из них идут забастовки и там запрещают агрегаторы вроде Uber. Логика такая — в нормальных странах есть нормальная работа таксиста, платящего налоги, и если есть демпинг от структуры, обходящей эти налоги и снижающей цену, то эта категория рабочих терпит убытки. Причем важно, что водители, работая на агрегаторы, ездят на своих машинах, не понимая, что есть еще и амортизация. Когда ты ездишь круглые сутки, то машина быстро сыпется. И это психологический «развод» водителей со стороны агрегатора.

Водители, работая на агрегаторы, ездят на своих машинах, не понимая, что есть еще и амортизация. Максим Платонов / realnoevremya.ru

И я обратил внимание, что в России расценки на такси самые низкие. Они ниже даже, чем в самой бедной стране Европы — Румынии. И я подумал, почему бы по примеру западных стран не сделать подобное и в нашей стране. Так как я работал с администрациями, то сложности не составило обратиться к Рустаму Минниханову, он перенаправил мое обращение ниже. Я встречался с заместителем руководителя, курирующим вопросы транспорта в Казани, Ильдаром Шакировым и Айдаром Абдулхаковым из Комитета по транспорту. Причем по 2—3 раза. Встречи прошли отлично. Но дальше они не могли что-то решить на своем уровне.

— Откуда вы брали примеры такого такси?

Примеры брал у других стран, например, Uber запретили в Германии, там компания работает исключительно с компаниями, занимающимися прокатом автомобилей, и их лицензированными водителями. Суд постановил, что такая модель нарушает правила справедливой конкуренции и для осуществления таких услуг Uber должен сам получать лицензию на прокат автомобилей.

Также в 2019 году власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber, позже компания также подала апелляцию на это решение. Кроме этого, агрегатор запретили и в Турции, сославшись на то, что в стране есть свои собственные агрегаторы. Помимо этого, компания покинула Болгарию, Данию и Венгрию. Работа компании ограничена во Франции, Италии, Германии, Японии и на Тайване. Эти страны приняли такое решение не просто так.

— Хотелось бы понять, какие автомобили будут работать в таком такси, город их сам закупит или же водители будут работать на своих?

— Что касается автомобилей и приложения — все останется один в один, как есть у «Яндекс. Такси». Будет такое же, один в один, приложение. Оно пишется почти на коленке. Любое приложение так пишется. Вся коммерческая политика останется прежней. Может, комиссия станет меньше немного. Не 20%, а, скажем, 10%. Но это не принципиально. Важнее, что доход будет уходить не в офшоры, а останется в регионе. И водители смогут работать как на своих машинах, так и на арендованных. Все как было, так и будет. По факту доход всех слоев увеличится. Плюс останется в регионе.

Доход будет уходить не в офшоры, а останется в регионе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— А как быть с цветом автомобиля, ведь по закону они все должны быть одинакового цвета?

По-моему, цвет вообще не принципиален. Это в очень сильных экономиках имеет смысл. В России это бессмысленно и лишние затраты. Причем очень большие. Если все работает хорошо, то не надо ничего ухудшать.

— Как, по вашей задумке, будет меняться стоимость проезда на таком такси, по какой формуле она будет начисляться, сколько будет стоить километр?

Считаю, что все может остаться как прежде, то есть такие тарифы, которые есть в агрегаторах.

«Прибыль будет от 80 до 160 миллиардов рублей»

— Вы указали, что проводили встречи с представителями власти, как прошли эти встречи, о чем удалось договориться?

Встреч было много. Если кратко — у города это отобрали. Даже статьи видел в СМИ. Встречался также с Минтрансом РТ, а если конкретно, с первым замминистра РТ Вячеславом Егоровым были встречи, плюс с Ленаром Сафиным, всего порядка 15—20 встреч, когда он возглавлял ведомство. Если кратко — им очень понравилось, они сами очень хотели реализовать этот проект, но инициировать его не могли. Нужно было обращаться к Госсовету РТ и к Госдуме РФ. Я обратился с письмом в Госдуму с предложением внести в готовящийся закон по такси предложение о возможности каждого региона по своему желанию запретить в своем регионе агрегаторы и ввести свое муниципальное/региональное такси. В итоге даже профильный комитет Госдумы поддержал эту идею. Он опросил региональные минтрансы РФ, и они тоже очень поддержали.

Прибыль будет от 80 до 160 миллиардов рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В какую сумму вы оцениваете реализацию своего проекта? Должно ли выделить финансирование региональное правительство либо же вы планируете привлечь каких-то инвесторов?

Затраты на реализацию проекта минимальные. По факту если закон будет принят, то достаточно найти компанию-разработчика и создать программу такси. В принципе, такой компанией могу стать и я, как инициатор проекта, знаю, как учесть интересы всех сторон. Насколько я знаю, «Яндекс» покупал свою программу частично у Uber и чувашских программистов. В самой программе ничего сложного нет, там есть единственная сложность — это карты. Для своей компании «Яндекс» предоставляет доступ к карте на бесплатной основе, а остальные пользуются ею платно либо используют другие карты, например 2GIS и т. д. Они хуже, чем карты «Яндекса», но ими тоже можно пользоваться.

Самое главное по затратам — это затраты на программу, стоит она в пределах 20—50 миллионов рублей, да даже если она обойдется в 150 миллионов, если прибыль будет от 80 до 160 миллиардов рублей ежегодно, то это сразу окупится. Если эту программу предоставить другим регионам, то Татарстан мог бы получить и какую-то свою комиссию, и прибыль вырастет в разы — до нескольких сотен млрд рублей ежегодно.

— В дорожной карте вы указывали разработчиков «Яндекса», почему, например, этим вопросом не могут заняться разработчики из Иннополиса, обращались ли вы к кому-то из них или в сам город?

Можно обратиться и в Иннополис или любую другую компанию. Тут на данном этапе не они важны, а принципиально решение наверху. А именно принять решение в Госдуме — узаконить такси в редакции, позволяющей регионам запускать его по своему усмотрению, муниципальные доходы от которого шли бы в регион, и важно иметь возможность запрета всех сторонних агрегаторов. Подобное принято во многих странах.

Затраты на реализацию проекта минимальные. По факту если закон будет принят, то достаточно найти компанию-разработчика и создать программу такси. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Бюджеты городов станут больше в разы»

— Как вы оцениваете окупаемость вашего проекта? За сколько лет он начнет приносить прибыль, например, в рамках города?

Прибыль начнет приходить с первого месяца. Если доход от такси в год будет 80—160 миллиардов рублей только в РТ, то в месяц Татарстан сможет получать порядка 7—15 миллиардов рублей на регион. Дико огромная цифра. Затраты же — пусть будут порядка 50 миллионов рублей, которые потратят на разработку программы-приложения, аналогичной существующим.

— Как думаете, ваш проект может выбить с рынка «Яндекс»?

— Конечно, может. Поэтому, владея прибылью порядка 0,5—1 триллиона рублей ежегодно, «Яндекс» прилагает все лоббистские усилия, чтобы этого не допустить. По факту деньги с прибыли очень сильно усилят и улучшат наши города. Не только Казань, но и все прочие города республики. Бюджеты городов станут больше в разы. Это совокупно и улучшение инфраструктуры, дороги, парки, школы по самым высоким стандартам, и увеличение доходов граждан. Сейчас это блокируется лоббистами одного из агрегаторов.

Александр Зарипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:01
    конкуренцию яндексу сложно будет составить, хотя это сервис уже совсем обнаглел
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  • Анонимно 18:01
    я желаю, чтобы этот проект реализовался успешно
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