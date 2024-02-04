Рифкат Нуретдинов: «Надо смотреть на человека, а не на болезнь»

Заведующий отделением сосудистой хирургии РКБ — об инсультах, варикозе, платных клиниках и доверии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рифкат Махмутович Нуретдинов с первого курса знал, что будет хирургом сердечно-сосудистого профиля. И стал им: сегодня он заведует отделением сосудистой хирургии в РКБ и говорит, что жить без своей работы не может. В портрете для «Реального времени» — его рассуждения о том, почему узкий специалист должен сначала пройти «широкий курс», о том, чем плохи частные клиники лечения варикоза, о самых вредных привычках пациентов и о том, должен ли опытный хирург лечить за деньги молодежь.

Желание первокурсника быть хирургом — как желание быть космонавтом

Рифкат Нуретдинов признается: медиком хотел стать с раннего детства. По крайней мере, он помнит, что еще первоклашкой-шестилеткой всем говорил, что будет доктором. В 1998 году, в разгар криминала, дефолта и прочих разнообразных сложностей, наш герой приехал из Лениногорска в Казань — поступать в медицинский.

— Я с самого начала, прямо с первого курса хотел стать хирургом сердечно-сосудистого профиля, — рассказывает наш герой. — Конечно, на первом курсе процентов девяносто будущих медиков говорят, что хотят стать хирургами. Это из той же серии, что и «хочу стать космонавтом». Ко второму их уже гораздо меньше. К пятому курсу в сухом остатке остается небольшой процент тех, кто твердо решил стать хирургом и становится им.

Видимо, уже в юном возрасте Рифкат все это понимал. И поэтому все свое время посвящал учебе. Уже со второго курса постоянно ходил в дежурную неотложную клинику — в то время это была горбольница №6. Смотрел, как работают врачи и медсестры, учился базовым вещам — вязать узлы, делать инъекции.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Многие проходят этот путь именно так: сначала диплом, а потом сразу в ординатуру по узкому профилю. Я считаю, это неправильно



В 2004-м Рифкат Махмутович выпустился из КГМУ с дипломом и уехал в Лениногорскую ЦРБ — проходить интернатуру по общей хирургии. Он, кстати, считает, что сразу после вуза проходить узкую специализацию и сразу же заниматься одной хирургической областью — идея не лучшая.

— Прежде чем стать узко специализированным хирургом, надо пройти общую хирургию и знать ее азы. Тот, кто сразу по окончании вуза ушел в узкую область, — видит медицину через узкую щель. Широко смотреть и думать ему будет очень сложно. Он должен знать клинику ургентной ситуации, которая является базисом для дальнейшего развития хирурга. И идти только в плановую хирургию — тоже не способствует профессиональному развитию, — рассуждает доктор. — А сейчас многие проходят этот путь именно так: сначала диплом, а потом сразу в ординатуру по узкому профилю. Я считаю, это неправильно.

Сегодня, уже став заведующим отделением в главной клинике республики, он с большой благодарностью вспоминает районную больницу в Лениногорске. Говорит, что в крупной клинике интерну сразу не доверили бы сделать ничего серьезного, там огромная конкуренция между ординаторами и интернами за право попасть в операционную и чему-то научиться. А вот в ЦРБ он был единственным интерном. Хирургической практики ему хватало: в клинике было много отделений, включая и отделение гнойной хирургии. Днем были плановые операции — грыжи, холециститы и тому подобные, а по ночам, на дежурствах, помогал на срочных.

На первом курсе процентов девяносто будущих медиков говорят, что хотят стать хирургами. Это из той же серии, что и «хочу стать космонавтом». realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чем страшна аневризма, откуда берется инсульт, кто и как все это лечит

Казалось бы, останься наш герой в Лениногорске, его ждала бы крепкая карьера и уверенность в завтрашнем дне. Родители так и говорили: оставайся-де, чего тебе еще нужно? Но после года в лениногорской ЦРБ он уехал в Казань, в ординатуру: хотел учиться дальше. Ординатуру по общей хирургии Рифкат Махмутович проходил на базе РКБ, подавляющую часть этого времени проводил в отделении сосудистой хирургии — здесь и остался работать по окончании обучения в 2007 году.

В поле внимания сосудистых хирургов — все сосуды в нашем теле: крупные артерии и вены конечностей, аорта, сосуды шеи, экстракраниальные сосуды… Нам кажется, что главным образом они занимаются варикозом, но доктор нас разубеждает: это лишь небольшая часть их круга задач.

— Это не такая сложная патология, чтобы с ней необходимо было бы ехать в РКБ, в клинику третьего уровня, — объясняет Рифкат Махмутович. — В основном мы сталкиваемся с патологиями магистральных артерий. Например, это аневризмы.

Доктор показывает на своем мониторе, как выглядит аневризма аорты — это расширение сосуда. Опасно оно тем, что если стенки аорты разорвутся, то человек очень быстро умрет от массивной кровопотери.

Если стенки аорты разорвутся, то человек быстро умрет от массивной кровопотери. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вторая патология, которой занимаются специалисты отделения сосудистой хирургии, — критическая ишемия. Это состояние, при котором холестериновые бляшки на стенках сосудов закрывают кровоток в артерии. Ткани, которые лежат «дальше по курсу» кровотока, остаются без питания. Возникает синдром критической ишемии: начинаются боли, которые мешают человеку спать. Начинается некроз тканей, развиваются трофические язвы… Картина неприятная. Такое может произойти на фоне атеросклероза или, к примеру, сахарного диабета. Итогом может стать потеря конечности. Задачей сосудистых хирургов в этих случаях становится восстановление кровотока — это в конечном итоге позволяет сохранить конечность.

— Вариантов несколько. Во-первых, можно сделать шунтирующую операцию, когда формируется сосудистая «петля», обходящая закупоренный участок. Во-вторых, наши коллеги рентгенхирурги делают эндоваскулярные операции — ставят стент или делают ангиопластику (когда в артерию проводится баллон, он понемногу накачивается, и сосуд раскрывается).

Интересный факт: критической ишемией первыми в России начали заниматься именно казанские медики из этого самого отделения. Начал эту работу доктор медицинских наук Александр Максимов, предыдущий завотделением сосудистой хирургии РКБ.

— Мы выезжали с этими докладами на конференции. И коллеги крутили пальцем у виска: «Чем вы занимаетесь? Не чистой, красивой сосудистой хирургией, а гнойной, непонятной». Но ведь та же гангрена развивается потому, что кровоток нарушен. Сначала его надо восстановить, и уже только после этого ампутировать пораженную часть конечности, которую уже не спасти. Но если кровоток не восстановить — у пациента рано или поздно отнимут всю конечность целиком, потому что первоисточник именно в этом.



К сегодняшнему дню мнение в медицинском сообществе радикально изменилось: работать с критической ишемией вслед за казанскими сосудистыми хирургами теперь по всей России начинают в первую очередь.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Та же гангрена развивается потому, что кровоток нарушен. Сначала его надо восстановить, и уже только после этого ампутировать пораженную часть конечности, которую уже не спасти



Третья группа заболеваний, с которой часто встречаются в этом отделении, — патологии экстракраниального бассейна (сосуды шеи, например). Здесь чаще всего встречается патология сонной артерии, питающей мозг: атеросклероз или сужение. Это состояние чревато инсультом. Состояние, когда артерия полностью закрылась, называется окклюзией. Хирургам нужно успеть «поймать» то состояние, когда сужение уже сильное, но окклюзии еще не произошло — тогда происходит операция, цель которой — предотвратить инсульт.

И, наконец, четвертая группа частых вмешательств, которые здесь делают, — формирование сосудистого доступа. Когда хирурги формируют артериовенозные фистулы для проведения программного гемодиализа (процедура, когда пациент подключается к аппарату искусственной почки, и об этом нашему изданию уже рассказывал завотделением гемодиализа РКБ Наиль Гатиятуллин).

— В этом направлении мы работаем много лет, являемся одними из ведущих специалистов в России. На российских конференциях наше отделение обычно по этому вопросу играет роль наставников. Мы разработали множество методик и получили ряд патентов по этой теме. Ежегодно делаем более 200 операций по проблеме сосудистого доступа. Многие пациенты обращаются к нам с этой проблемой из других регионов России. Хорошо сформированная артериовенозная фистула — в прямом смысле источник жизни для пациентов, которые живут на диализе, — рассказывает доктор.

В поле внимания сосудистых хирургов — все сосуды в нашем теле: крупные артерии и вены конечностей, аорта, сосуды шеи, экстракраниальные сосуды. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большая часть диагнозов «аневризма» — случайные находки

Не секрет, что даже с наличием патологии попасть на госпитализацию в ведущую клинику республики — «задача со звездочкой». Особенно если никакого инсульта еще не произошло. Непростая система маршрутизации может продлевать путь от ЦРБ или ФАПа в РКБ до трех недель. Но Рифкат Махмутович уверен: медицина должна быть доступной. Поэтому, например, усилил профильную часть в консультативной поликлинике РКБ: теперь там двое сосудистых хирургов, а не один. Они осматривают направленных к ним пациентов, оценивают ситуацию и направляют на госпитализацию тех, кого пора оперировать, по их мнению.

— В последние годы улучшилась диагностика, выросло количество медицинской аппаратуры — она есть теперь чуть ли не в каждом райцентре. Резко выросла доступность КТ. И мы видим своими глазами, что у нас растет число пациентов, которые успели к нам на лечение еще до наступления сосудистой катастрофы, до того, как лопнула аневризма. И большая часть таких диагнозов — случайные находки, — говорит доктор. — Болит живот — человеку делают КТ — и присылают к нам.

Но на заре становления сосудистой хирургии — в девяностых — хирурги выезжали уже на разрыв аорты или на инсульт. Необходимость отслеживать ситуацию раньше, чем случилась беда, понимали не все медики.

Как же понять, что у тебя аневризма, если тебя ничего особо и не тревожит? Доктор успокаивает: не нужно делать КТ всего организма постоянно. Наличие аневризмы аорты способен увидеть любой грамотный специалист УЗИ, работающий с брюшной полостью. И если он видит ее на диспансеризации — отправляет человека к сосудистому хирургу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

И большая часть таких диагнозов — случайные находки. Болит живот — человеку делают КТ — и присылают к нам



Атеросклероз — заболевание комплексное, не может быть так, чтобы был поражен только один сосуд. Поэтому доктор рекомендует проверять сосуды шеи и конечностей, если, к примеру, была диагностирована стенокардия. Скорее всего, проблема есть еще где-то, и ее лучше предупредить, чем потом долго с ней бороться.

Очень много в отделении у нашего героя пациентов с сахарным диабетом. Он предупреждает:

— Диабет и атеросклероз всегда идут вместе. На это надо обращать особое внимание. Лет 15 назад не только пациенты, но и многие врачи (например, в районах) этого не знали. Нам приходилось звонить, проводить обучение, выезжать. Сейчас грамотность выросла, методы диагностики развиты. Но мы учим пациентов с диабетом всему, включая то, как стричь ногти, чтобы не занести инфекцию и не вызвать потом врастание! Или как правильно подбирать обувь. Или о том, как важно часто проверять, нет ли в обуви камешка, который способен повредить кожу (чувствительность у такого человека снижена).

Диабет в первую очередь поражает мелкие сосуды — артерии голени и стопы. Вследствие этого происходят трофические нарушения голеностопа. Они, в свою очередь, и вызывают все те последствия, которые до сих пор не редкость для человека с сахарным диабетом: трофические повреждения (язвы), некрозы, гангрены. И как следствие — ампутация пораженного участка.

«Если пациент врачу не доверяет, лечения не получится»

Рифкат Махмутович говорит: в первую очередь перед ним всегда не диагноз, не схема операции — а прежде всего человек. В нем как в докторе есть и сочувствие, и другие человеческие эмоции. Он еще раз акцентирует внимание на том, что нельзя рассматривать болезнь пациента узко: врач должен видеть всего человека. Не только его аневризму или варикоз.

— Надо смотреть на человека, а не на болезнь — я всегда это декларирую. Потому что начав рассматривать отдельно болезнь и лечить ее, не имея никакого дела до самого пациента, мы превращаемся в поставщиков услуг. Мы перестаем быть врачами. Отрезали и ушли. Мне не очень нравится это стандартизированное выражение — «медицинские услуги». Оно не отражает суть работы врача. А суть эта как раз и заключается в том, чтобы смотреть не на заболевание, а на человека, — с горячей убежденностью говорит доктор.

Наш герой обращает внимание на то, как важно успокоить человека, привести его в себя. Особенно если его уже где-то напугали, накрутили. И он попадает к сосудистым хирургам, уже заранее встревоженный, нервный, даже испуганный. Доктор в этом случае начинает не с назначения схемы лечения и даже не со сбора анамнеза. Он начинает с психологии: ему нужно сначала привести человека в спокойное расположение духа, вывести его из состояния испуга. Протянуть ниточку доверия между ним и собой.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мне не очень нравится это стандартизированное выражение — «медицинские услуги». Оно не отражает суть работы врача



Доктор делится своим главным психологическим секретом общения с пациентами: инициативу в разговоре сразу же взять в свои руки. Иначе пациент уйдет фрустрированный и встревоженный. Врач объясняет ему ситуацию, успокаивает, убирает нервозность, показывает схему лечения — и успокоенный, обнадеженный пациент начинает доверять медику.

— Это — главное. Если пациент тебе не доверяет, никакого лечения не получится. Потому что нас, сосудистых хирургов, не надо воспринимать как человека, который пришел, сделал операцию и ушел, забыл насовсем о пациенте. Мы же не сантехники. Нельзя человека рассматривать только с точки зрения хирургии! У нас пожилые пациенты — у них, скорее всего, есть не только та патология, который мы прямо сейчас занимаемся. С огромной вероятностью, у них уже есть некоторые патологии в сосудах почек, конечностей или, может быть, экстракраниальные нарушения. И поэтому, готовя их к операции, нам нужно все это учитывать, минимизировать риски. А для этого — внимательно отнестись к человеку, правильно с ним поговорить, взвесить все факторы, — объясняет Рифкат Махмутович.

«Человек к нам пришел не потому что ему так захотелось, а потому что он болеет»

Сакраментальную и часто обсуждаемую проблему неуважения пациентов к медикам наш герой, как и другие участники нашего проекта, подтверждает. Особенно, по его наблюдениям, это было заметно в доковидные времена. Немалая заслуга в этом принадлежит российским СМИ, которые с удовольствием хватались за «жареные факты», спешили вынести врачебный скандал на первую полосу и растиражировать его. Жертвой этой погони за хайпом стала вся российская медицина вместе взятая. И только пандемия заставила общество вновь подумать о том, что без медиков (какими бы те ни были) люди просто не способны сегодня выжить.

Еще одно тревожащее докторов явление — «Доктор Гугл» и самодиагностика. Рифкат Махмутович рассказывает, что нередко пациент приходит уже со сформировавшимся в голове диагнозом, вычитанным лечением и готовыми идеями.

— И эту сформированную навязчивую идею очень сложно переломить в голове пациента. Допустим, он приходит, уверенный в том, что ему нужна операция. А я смотрю — и понимаю, что патология совсем другая, не та, что он себе надиагностировал. И лечить ее нужно по-другому. Но эту созревшую идею, обросшую дополнительными тезисами в его мозгу, я очень долго потом развенчиваю.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Но мы же понимаем, что человек к нам пришел не потому что ему так захотелось, а потому что он болеет. Мы же не в ресторане с ним сидим за ужином. Он пришел с проблемой, которая мучит его уже долго



Еще довольно часто такая псевдодиагностика, как рассказывает доктор, происходит после того, как человек обращается со своей болью в платный медцентр с просьбой сделать УЗИ. Там специалист ультразвуковой диагностики, который зачастую сразу после вуза пришел за аппарат УЗИ, ставит ему диагноз. Но на основании одного только инструментального исследования никакой диагноз ставить нельзя! И здесь мы снова приходим к тому, о чем сказал Рифкат Махмутович в начале нашей беседы: нужно, чтобы специалист имел общий опыт клинической практики, включая ургентные ситуации, и хорошо знал весь организм. А не только свою узкую область функциональной диагностики. И если это так, то такой специалист не разбрасывается диагнозами, увидев что-то непонятное на картине ультразвукового исследования, а направляет пациента к специалисту по сосудистой хирургии. Тот соберет анамнез, при необходимости подключит и другие методы исследования — только после этого будет понятно, в каком направлении двигаться.

Мы спрашиваем у доктора: если он встречается с грубостью, не возникает ли у него желания ответить тем же, сказать пациенту какую-нибудь гадость? Тот признается: конечно, порой бывает неприятно и обидно.

— Особенно когда с агрессией на тебя набрасываются. Но мы же понимаем, что человек к нам пришел не потому что ему так захотелось, а потому что он болеет. Мы же не в ресторане с ним сидим за ужином. Он пришел с проблемой, которая мучит его уже долго. Поэтому нужно стараться отнестись к нему правильно и переубедить. Сгладить углы. Вызвать доверие.



«Если ты идешь в медицину заработать денег — врач из тебя не получится»

Сосудистая хирургия сейчас активно развивается в двух направлениях: рентген-эндоваскулярная и миниинвазивная хирургия (когда через малые разрезы делаются большие операции). Сосудистая хирургия — работа ювелирная. Но главное, что отличает ее от большого количества других хирургических областей, — у хирурга во время операции очень мало времени. Ведь в это время остановлен кровоток, и промедление приведет к ишемии. А еще очень быстро меняется объем операции — это значит, что вмешательство вовсе не обязательно идет по плану.

— Допустим, нам нужно извлечь тромб из подколенной артерии. Мы планируем, что сделаем это и тут же выйдем, — объясняет доктор. — Но у нас не получается по какой-то причине. Это может быть слишком большая холестериновая бляшка или очень старый тромб. И нам нужно тут же, прямо на месте, менять тактику: например, шунтировать. Думать надо очень быстро, чтобы не дождаться ишемии. А еще может случиться повреждение сосуда, и тогда у нас фонтан крови и риск критической кровопотери. Можно пережать поврежденный сосуд — но тогда мы снова возвращаемся к ишемии. В общем, нужно очень быстро думать. Возможности коллегиально собраться, посоветоваться с коллегами, позвонить кому-то у нас нет. У нас на это просто нет времени.

На сосудистом хирурге огромная ответственность: его ошибка вполне способна убить человека за считанные минуты. Страшно ему? Он пожимает плечами: если бояться работать, то в медицину вообще не надо идти. Любой врач берет ответственность за жизнь человека — включая участкового терапевта.

Рифкат Махмутович заведует отделением не так давно — три года. Он признается: руководить сложнее, чем быть обычным хирургом. Ведь доктор отвечает только за своих пациентов. А заведующий — за все отделение. За то, как сработают в нем все остальные. С психологической точки зрения это сложно.

— Плюс еще коллектив. Мы, конечно, стараемся. У нас много молодых специалистов, которые недавно пришли в сосудистую хирургию. У нас наставничество развито, — рассказывает наш герой.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Брать за это деньги — это немыслимо и неправильно. Я как наставник должен передать знания молодому поколению коллег. Мы обязаны это делать! Потому что мы должны служить людям



Он с удивлением вспоминает американских коллег, которые рассказывали: опытные хирурги в институтских клиниках требовали денег с интернов за то, чтобы научить их какой-либо технике. И это была совершенно легальная практика. В России не так: здесь ординатор, попавший в отделение, может хоть круглосуточно бегать хвостом за опытным хирургом — и тот не должен отказывать ему в обучении.

— Я его обязательно буду брать с собой на операции. Буду давать ассистировать. Буду объяснять, что я делаю и зачем. А брать за это деньги — это немыслимо и неправильно. Я как наставник должен передать знания молодому поколению коллег. Мы обязаны это делать! Потому что мы должны служить людям, а не своему апгрейду. И знания, которые мы передаем нашей молодежи, нужны прежде всего, чтобы они эффективно лечили и помогали людям! — убежденно говорит доктор. — И поэтому эти знания не должны стоить каких-то отдельных денег! Я вообще считаю, что если ты идешь в медицину заработать денег — из тебя врач не получится.

Рифкат Махмутович обращает внимание на современный расцвет коммерческих клиник, которые специализируются на том же варикозе. Он предупреждает: хоть эти учреждения и могут помочь, но врач, который там работает, не заинтересован в том, чтобы понять, почему у вас варикоз и откуда он взялся. Он не даст вам иных советов, кроме как прооперировать свои вены и уйти восвояси. Он смотрит на вас через ту самую узкую щель, обрамленную золотой каймой. Потому что его главная задача — сделать так, чтобы вы обязательно заплатили за операцию. А то и за несколько. И этот сугубо коммерциализированный подход к пациенту нашего героя разочаровывает. Между тем государственная клиника не заинтересована в том, чтобы ставить лишние диагнозы.

«Не вижу себя никем другим, кроме как хирургом»

Спрашиваем доктора: кем он видит себя лет через 15? Он отвечает:

— Я не вижу себя никем другим, кроме как хирургом.

Рифкат Махмутович хочет расти как сосудистый хирург, осваивать методики и продолжать совершенствовать свое искусство. В то же время в нем виден уже и вполне созревший руководитель, который гордится успехами своего коллектива и подвижками в своем отделении. Например, доктор рассказывает нам, как активно развивается в последние годы его отделение. За последние годы все его хирурги прошли обучение по ультразвуковой диагностике, и теперь всю «свою» сосудистую патологию способны диагностировать сами, не дожидаясь вердикта коллег. Развивается рентген-эндоваскулярная хирургия — на ней специализируется другое отделение, но вместе с этими коллегами работают и сосудистые хирурги. Совместно они выполняют гибридные операции: когда сосудистые хирурги делают шунтирование, а выше этой области рентгенхирурги устанавливают стент в сосуд или делают ангиопластику.

Развиваются и хирургические методы, которые сосредоточены исключительно в сосудистом отделении. Так, раньше критическую ишемию оперировали 6 часов, а теперь хирурги укладывают тот же объем работы в 2—3 часа.

Оперировать с началом заведования наш герой стал чуть меньше, чем раньше. Но хирург, по его мнению, не может быть теоретиком. Оперировать он должен постоянно — и Рифкат Махмутович не оставляет операционный стол. Старается брать в свое поле зрения самые сложные и «заковыристые» случаи. Хотя при необходимости и обычный варикоз прооперирует — какая возникнет необходимость, то и сделает.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«В медицине невозможно оставаться, если ты не любишь людей»

Отдыхает наш герой за книгами. Предпочитает фэнтези и фантастику: чтобы по-настоящему отвлечься от рутины и своей сложной работы, «гуляет по другим мирам». Увлекается историей — много смотрит документальных фильмов и лекций по истории Средневековья. Не пропускает ни одной новости об освоении и изучении космоса.

Рифкат Махмутович — счастливый семьянин. Во всех начинаниях его всегда поддерживает жена, и прерогативой для обоих всегда было образование. Супруги воспитывают двоих детей. Дочка учится в школе в Казани, а сын оканчивает школу в Москве и увлекается химией. Доктор не против: говорит, пусть выбирает то, что ему больше по душе, а сам он примет все, что скажет сын. Скажет «буду строителем» — будет строителем. Скажет «хочу быть доктором» — будет врачом.

— Я всегда говорю: если у ребенка есть желание, он всегда найдет способ его реализовать.

На наш традиционный вопрос, что главное в своей профессии видит наш герой и для чего он в ней, Рифкат Махмутович отвечает:

— Я здесь для людей. Мне нравится помогать. В медицине невозможно оставаться, если ты не любишь свою работу, не любишь людей. А я на свою работу всегда еду с огромным удовольствием.

Под конец нашей встречи доктор долго задумывается над вопросом о том, что ему не нравится и что он хотел бы изменить. Потом обезоруживающе улыбается:

— Хочу, чтобы пробок не было. Чтобы на работу по утрам быстрее добираться!

realnoevremya.ru/Максим Платонов